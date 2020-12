Duque invitó a trabajar unidos por la reactivación en el 2021

“Es el momento de trabajar todos unidos por Colombia”, dijo este jueves el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en su tradicional mensaje a los colombianos de Fin de Año.

De acuerdo con el Jefe de Estado, en esta época de Fin de Año, los colombianos pueden demostrar su tenacidad y resiliencia.

“Yo creo que este es el momento único, este es el momento de la demostración de que la reactivación es posible con el trabajo de todos, de que a los colombianos no nos queda nada grande. Y, mucho menos, podemos sentir que en algún momento la desolación llegó a nuestros corazones”, dijo.

Agregó que en medio de la actual coyuntura causada por la pandemia del coronavirus (covid-19) “demostramos esa tenacidad, esa resiliencia única. Demostramos que somos capaces de superar estas barreras que nos ha traído el año 2020 y nos espera un año de mucho trabajo. Pero, también, un año, donde cosecharemos todo lo que solidariamente hemos podido construir”.

En ese contexto, el Mandatario recalcó que no es momento para divisiones ni para predicar la lucha de clases.

“Reactivemos nuestro país. No nos detengamos. No es hora de divisiones. No es tiempo para ventilar odios ni, mucho menos, para dejarnos llevar por aquellos que quieren predicar siempre la lucha de clases y la confrontación”, aseveró.

“Nuestro interés, hoy más que nunca, es continuar construyendo un país en el que el futuro sea de todos. Un país de oportunidades”, puntualizó.

La reactivación está en marcha

Así mismo, en uno de los apartes de su mensaje, el Presidente Duque recordó que el Gobierno Nacional ya inició el proceso de reactivación económica del país protegiendo la vida y la salud.

“La reactivación del país está en marcha. Con una inversión de 170 billones de pesos y los más de 550 proyectos que conforman el nuevo ‘Compromiso por Colombia’ lograremos generar más de un millón de empleos, crecer de manera sostenible, seguir trabajando por los más vulnerables y continuar implementando el principio de Paz con Legalidad, mientras avanzamos en el fortalecimiento continuo del sistema de salud”, señaló.

Reconocimiento

Durante su mensaje de Fin de Año, el Mandatario expresó su gratitud a los trabajadores de la salud, a los soldados y policías, a los empresarios, trabajadores y emprendedores, y a los maestros, estudiantes y madres y padres de familia, por su aporte para afrontar y superar las afectaciones ocasionadas por la pandemia de covid-19.

“Aprovechamos que este es un momento para reconocer a quienes lo han dado todo en estos momentos. Reconozcamos al personal de la salud. A todos los médicos, enfermeras, asistentes. A todos mil y mil gracias por salvar vidas y por mostrar el alcance genuino de su amor por Colombia”, señaló.

“A nuestros campesinos, trabajadores esenciales, a los maestros, cuidadores, empresarios, emprendedores, a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, a todos los que continuaron trabajando desde sus casas: gracias. Con su trabajo, Colombia no para de crecer y de salir adelante”, agregó.

Protección a los más vulnerables

En su emotivo mensaje de Fin de Año, el Presidente Duque recordó los esfuerzos realizados por su administración en el objetivo primordial de cerrar las brechas sociales que existen en el país, buscando el beneficio y la protección de los más vulnerables y mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

“Desde el primer momento de esta coyuntura, los más vulnerables han estado en el centro de nuestras acciones. Por eso, invertimos más de 12 billones de pesos para llegar con giros extraordinarios de nuestros programas sociales a quienes más lo necesitan”, recordó.

“Pusimos en marcha el esquema de Devolución del IVA y 3 millones de personas reciben hoy Ingreso Solidario”, concluyó.