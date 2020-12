Colombia compra a Janssen 9 millones de vacunas covid

En el programa Prevención y Acción, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, habló del acuerdo al que se llegó desde el Gobierno Nacional con la farmacéutica Janssen para la adquisición de nueve millones de vacunas.

A diferencia de otras vacunas, la de esta compañía es de única dosis, por lo cual equivale a la vacunación del mismo número de personas, que se sumarán a los anuncios realizados anteriormente de negociaciones con Pfizer, Astra Zeneca y el mecanismo COVAX.

“Se firmó un acuerdo de entendimiento con Janssen. Es importante recordar que esta vacuna se probó en Colombia en 4.218 personas mayores de 18 años durante el desarrollo de la fase 3 que ya se cerró”, indicó el ministro Ruiz Gómez.

Dentro de este planteamiento, indicó el ministro, seguirá la aprobación entre enero y febrero por parte de la FDA, “para tener el contrato respectivo firmado. Pero ya hay una reserva para la adquisición de hasta nueve millones de dosis”, agregó.

Anteriormente el ministro Ruiz Gómez y el presidente Iván Duque dieron a conocer el plan de vacunación que se pondrá en marcha en 2021 en el país en el cual se planteó como meta inicial la inmunización de manera gratuita a 34 millones de colombianos y, teniendo en cuenta este reciente anuncio, el Gobierno Nacional a la fecha ha adquirido dosis para la vacunación de 29 millones “y se espera en las próximas semanas continuar con las negociaciones”, expresó el presidente Duque.

El ministro añadió también que ya se ha presentado el plan de vacunación a las entidades territoriales para su ejecución, “que se haga de la manera más precisa y todos los gobernantes tengan claridad de sus responsabilidades frente a lo que significa la vacunación”, añadió.

Pago por disponibilidad

En estos momentos, teniendo en cuenta la alta demanda de unidades de cuidado intensivo en el país, el jefe de la cartera de Salud anunció el apoyo a las IPS del país para la disponibilidad de estas camas.

“Entre noviembre y diciembre vamos a reconocer $183.000 millones de pesos a 366 IPS que nos están apoyando en UCI”, sostuvo.

Como balance entregado hoy al país por parte de Minsalud, Ruiz Gómez recordó que en cuanto a pruebas covid-19 se había hecho una revisión de la financiación de estas entre marzo y agosto, “se evidenció que esos pagos se habían dado esencialmente por presupuestos máximos, había una falencias, por lo cual decidimos brindar apoyo para completar y cerrar deudas pendientes de pruebas covid-19 con una inversión de $742.244 millones”.

Finalmente habló de la progresión de la pandemia en el territorio nacional con lo cual hizo un llamado vehemente a los colombianos “para que este 31 de diciembre nos cuidemos”.

“Es claro que tenemos ciudades con situaciones de pico creciente, por lo cual lo que hagamos los colombianos en esta etapa, en estos días, es fundamental para evitar crecimientos adicionales de casos. Es una responsabilidad, debemos evitar reuniones con personas que no vivan en el hogar, evitar en lo posible visitar adultos mayores, usar tapabocas de forma permanente, garantizar la ventilación, así como no participar en reuniones que no sean esenciales”, manifestó, agregando que es importante considerar la tecnología.

De la forma en que nos cuidemos, dijo el ministro, de la manera en que cuidemos a nuestras familias, podemos salvar vidas. “Es claro que iniciaremos el proceso de vacunación, trabajaremos en él, pero eso no significa que esto se va a cerrar, sino que a partir del año 2021 estaremos conviviendo con la pandemia y haciendo un proceso de inmunización”, concluyó.