Grupo Aval no participó en sobornos ofrecidos por Odebrecht: SIC

La responsabilidad de personas ligadas al Grupo Aval en el caso de los sobornos ofrecidos por la multinacional Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol, llegó solamente hasta José Elías Melo Acosta, quien como presidente de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), entró a esos actos irregulares.

Así lo confirmó el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Andrés Barreto, al explicar que cuando las firmas Consol y Episol se dieron cuenta de que la contabilidad no cuadraba, Melo no hizo caso a las advertencias y presionó los pagos a los que se había comprometido con directivas de Odebrecht, hasta que uno de los empleados de Episol decidió no autorizar más desembolsos porque no había obras.

Barreto sostuvo que “esto llegó a la auditoría corporativa del Grupo Aval, que decidió adelantar su propia investigación, y determinó que hubo pagos irregulares sin soporte, razón por la cual la responsabilidad terminó en José Elías Melo, quien entró en la fase 1 del acuerdo anticompetitivo, bajo el pacto de que una vez adjudicado el contrato, él empezaría a través del consorcio a reembolsar la plata”.

Al señalar que las firmas Corficolombiana y Episol deberán pagar las multas por $55.564 millones y $33.826 millones, por ser parte del consorcio liderado mayoritariamente por Odebrecht, el funcionario recordó que en el informe motivado de la entidad, en el que recomendó las sanciones, otros procesos caducaron y no se pudo comprobar responsabilidad de las directivas del Grupo Aval en un presunto conflicto de intereses, por lo cual no fueron objeto de la decisión tomada el pasado 2 de diciembre de 2020.

Controles

Ante esta situación, en un comunicado enviado a los medios, el Grupo Aval indicó que con la decisión final de la SIC se confirma que la entidad no intervino en los actos relacionados con la Ruta del Sol II, lo cual es consistente con lo que el organismo de control ya había manifestado en la apertura de la investigación, cuando indicó que según el material probatorio “Grupo Aval no habría participado en el soborno ofrecido y pagado”.

Sostiene el conglomerado empresarial que “del mismo modo, en su decisión de la fecha, el superintendente de Industria y Comercio manifestó que el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, no tuvo participación en los hechos investigados y, en particular, luego de evaluar todas las pruebas recaudadas, descartó su responsabilidad en cualquier conducta relacionada con irregularidades durante la fase previa a la licitación respectiva”.

Sanciones

Como se estableció, la SIC sancionó a cinco empresas y a cuatro personas naturales por la participación que tuvieron en el escándalo de sobornos que protagonizó la empresa brasilera Odebrecht en la adjudicación y ejecución de la carretera Ruta del Sol II.

Tras conocerse esta decisión, Corficolombiana también expidió un comunicado en el que asegura que las pruebas frente a esa entidad y a Episol “no las comprometen corporativamente en los actos investigados, en la medida en que sus órganos directivos competentes no aprobaron ninguna conducta ilegal para la adjudicación y posterior ejecución del contrato respectivo, ni mucho menos pagos irregulares a servidores públicos para obtener la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol”.

“La graduación diferencial de la sanción impuesta por la SIC, pone en un distinto plano de responsabilidad la conducta de Odebrecht - socio mayoritario y controlante de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S- y la de Episol, en su calidad de socio minoritario, lo que necesariamente descarta la existencia de un acuerdo entre los accionistas de la Concesionaria, para llevar a cabo prácticas contrarias a la libre competencia”, agregó Corficolombiana al destacar que en la decisión final se haya archivado la investigación por uno de los cargos, a dos de sus funcionarios y a ambas empresas.

Además, la compañía y su filial destacaron que, “la decisión anunciada por el superintendente no se encuentra en firme, por lo que Corficolombiana y Episol continuarán defendiendo hasta las últimas instancias su posición legal con el fin de demostrar su buen actuar y reputación, en defensa de sus principios y valores construidos por más de 60 años. Corficolombiana y Episol rechazan una vez más los actos de corrupción cometidos por Odebrecht en Colombia y varios países del mundo y recuerda que se necesitó un lustro para conocer que Odebrecht era una máquina de corrupción con una División de Operaciones Estructuradas que lideraba y ejecutaba prácticas corruptas a nivel mundial”.