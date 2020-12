Alcaldía de Cartagena cierra el Centro Histórico para fin de año

El alcalde de la ciudad de Cartagena, William Dau Chamat, decretó una serie de determinaciones para final de ello. Entre ello está está la prohibición de llevar a cabo en zonas públicas cualquier tipo de evento. Para esto, la alcaldía pondrá vallas para hacer imposible el ingreso. Esto se debe a que la ciudadanía no respetó las restricciones de la navidad.

Durante el día 30 y 31 de diciembre se mantendrá esta restricción.

"No vamos a dar permiso para ningún evento en espacio público, no vamos a permitir el parqueo de carros en la Avenida Santander, no vamos a permitir mesas y sillas en la Bodeguita, ni dentro del Centro Histórico", afirmó el alcalde Dau Chamat.

Por último, el alcalde le pidió a los ciudadanos que celebraran de la fecha desde la casa con prudencia. Así mismo, hizo un llamado a los dueños de bares y restaurantes a que respeten la determinación y hagan cumplir esta disposición.