Arroceros trabajamos este año a pérdida: Rafael Hernández

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, Rafael Hernández Lozano explicó cuál es el presente de los cultivadores de arroz en el país, además de las perspectivas que se tienen para el 2022 y por qué aún no hay un futuro claro.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo le fue al sector arrocero este año? ¿Cuál es el balance?

RAFAEL HERNÁNDEZ LOZANO: Pues este no fue un muy buen año para el sector del arrocero, porque hubo muy bajos precios, por los que la mayoría de los agricultores perdieron desde enero, porque hubo unos precios demasiados bajos para el productor, más o menos 20%, comparados con el año inmediatamente anterior, y el incremento de los costos de los fertilizantes, de los insumos en general y en los fletes, todo causó una situación poco favorable para los productores, aunque hubo una cosecha abundante. Así que se puede terminar este año con alrededor de un millón de toneladas de arroz Paddy seco.

ENS: En el mundo el precio de muchos alimentos se disparó, incluso muchos commodities se vieron afectados por el efecto inflacionario ¿Por qué el arroz tuvo el efecto contrario?

RHL: Precisamente por la abundancia de oferta que hubo. Entonces no hubo un incremento en los precios, y hasta ahora está reaccionando el precio. Yo creo que en los próximos meses del siguiente año va a tener un incremento.

Incentivos

ENS: ¿Cuál ha sido la postura del Gobierno frente a esta situación?

RHL: Desde el Gobierno, la verdad, el Ministro de Agricultura dijo que habría fondos para el incentivo, para productores, pero habrá que ver cómo va a ser el arreglo de los precios con la industria, porque el año pasado la industria puso unos precios demasiado bajos y yo diría que no hubo un buen trato, no hubo un buen manejo con los productores.

ENS: Las exportaciones serían beneficiosas por el alto precio del dólar ¿Cómo va ese tema?

RHL: En exportaciones, se hizo una venta pequeña a Cuba hace unos días, yo diría un par de semanas, de 300 toneladas. Y estamos buscando abrir mercados, buscando admisibilidad para nuestro arroz en otros países. Primero que todo, para poder pensar en exportar, tenemos que ver qué pasa; porque con el incremento en los costos de producción para el año entrante van a ser muy importantes, como usted sabe, la escasez de contenedores y los altos costos de los fletes causaron un incremento muy importante en las materias primas y en los fertilizantes especialmente; una vez sepamos eso, podremos pensar en exportar.

Además, el Ministro de Agricultura dijo que la aprobación de la Ley de Insumos Agropecuarios, la cual se reglamentaría en los próximos tres meses, en el primer trimestre del año entrante, tiene que ver con el apoyo a los productores y algunos manejos con los productos agroquímicos. Más que todo, apoyo del Gobierno a los productores, especialmente a los productores pequeños, lo que sería beneficioso para poder pensar en exportar.

ENS: Lo bueno fue que no se realizaron muchas importaciones...

RHL: Hasta ahora no han llegado importaciones, hay un acuerdo con Ecuador para traer arroz, que claro que sí, afecta negativamente. Por eso nosotros consideramos que Colombia no necesita importar arroz, porque estamos suficientemente abastecidos y con las importaciones lo único que se logra es que se caigan más los precios y se perjudique más a los productores.

Aún no están aprobadas las importaciones desde Ecuador, estas deberían ser aprobadas por el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Cultura, pero espero que no llegue por la alta tasa de cambio, esto sería lo mejor que nos pudiera ocurrir a nosotros los productores de arroz nacionales.

Importaciones

ENS: ¿Este año se logró cubrir la demanda nacional, sin recurrir a importaciones?

RHL: En este año se cubrió la totalidad del mercado nacional sin necesidad de importar arroz; eso es un hito, llegaron, máximo, unas 8.000 toneladas y la demanda nacional se cubrió perfectamente con la producción nacional. Como le digo, si anuncian importaciones lo único que va a hacer es generar problemas para la producción y por eso nosotros le pedimos al Gobierno y al señor Presidente de la República que se revisara el acuerdo de la CAN (Comunidad Andina) y él se comprometió a finales del 2019, aprovechando su presidencia de la Comunidad Andina de Naciones, en que lo haría, y se pasó su presidencia y no se hizo. Esperamos que el Gobierno tome algunas determinaciones que lleven a mejorar la situación de los productores.

ENS: ¿Cuántos cultivadores y productores se han visto afectados con esta situación?

RHL: Los agricultores mecanizados en Colombia son aproximadamente siete mil. De hecho los productores, el 80%, son pequeños y medianos agricultores. Y como le digo, dice el Ministro de Agricultura que lo va a reglamentar, vamos a ver cómo queda esa reglamentación, y de ahí sabremos cómo va a ser el manejo de estas ayudas y a cuántos agricultores de los afectados va a cubrir.

ENS: Entonces ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año?

RHL: Esperamos primero que haya una reacción en los precios para que el productor se anime a sembrar, aunque estamos pendientes de cuáles van a ser las ayudas que va a dar el Ministerio de Agricultura, como le dije hace un momento. Y de eso se sabrá cuál va a ser el área que se va a sembrar y cuál va a ser la producción el año entrante.

Por ahora hay un poco de incertidumbre y no le podría decir qué esperamos nosotros de siembra de área para el próximo año.

Pero yo pienso que el área sembrada va a disminuir, precisamente por los altos costos y por la incertidumbre que el agricultor tiene. Él teme que con estos altos costos y sin un buen precio entonces pueda perder plata, pueda perder más plata de la que ya perdió este año.

ENS: ¿El sector arrocero podría sufrir más el próximo año?

RHL: Es probable que el sector arrocero entre en declive el próximo año, pero más que todo por los costos de los insumos. Muchos productores temen y tienen mucha incertidumbre y no saben si sembrarán. Todo depende de cómo va empezar el año entrante y cuál va a ser el producto de esta ley que se aprobó en el Congreso esta semana, a ver si esto alivia un poco la situación de los productores, porque indudablemente con esta situación de los insumos, que no la podemos manejar nosotros, pues es un tema internacional, lo de los precios de los fertilizantes, que usted sabe, tiene que ver mucho con el precio del petróleo y otros insumos, pues nosotros sabemos y creemos que se necesita el apoyo del Gobierno para que no se vayan a caer demasiado las áreas sembradas.

ENS: A raíz de toda la problemática con los precios del arroz y de los insumos ¿Los agricultores han sustituido sus cultivos?

RHL: Ahora ha habido una alternativa muy buena que ha sido el maíz y la soya, esta ha sido una posibilidad para los productores; por eso en el segundo semestre el área de siembras bajó, porque había la alternativa con el maíz a muy buenos precios, por lo que los precios internacionales han subido. Entonces fue una muy buena alternativa que alivió muchísimo la situación de muchos de los productores colombianos.

En cuanto a la disminución de cultivos y áreas sembradas, siempre fue importante en este segundo semestre, porque como le digo creció el área de maíz y de soya, eso sustituyó el arroz en muchas zonas, especialmente en el Tolima y el Huila.

