Canal Capital no tiene cifras en rojo y no va a cerrar: Ana María Ruiz

Tras un año complejo para el canal del distrito Capital, su gerente, Ana María Ruiz, habló con EL NUEVO SIGLO sobre las dificultades que atravesó, la no renovación de contratos y las expectativas para el 2022.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué planes tiene Canal Capital para el año entrante?

ANA MARÍA RUIZ: Nuestro gran objetivo es el fortalecimiento y el crecimiento del Canal Eureka, que es nuestra gran apuesta por los niños y adolescentes de Bogotá. La intención es conseguir nuevos títulos para enriquecer la parrilla y hacer producciones propias para el canal. De otra parte, hay una apuesta muy importante, que es la licitación de noticieros. Todos los canales tienen al menos un noticiero concesionado, esto no se ha hecho antes en el canal público de Bogotá y lo vamos a hacer.

ENS: A mediados de año usted fue reiterativa al afirmar que el canal no estaba en quiebra pero que sí estaba atravesando dificultades ¿Cuál es hoy el estado de Canal Capital?

AMR: Repito que el canal no está quebrado. El canal tiene dificultades económicas en la medida en la que es una empresa industrial y comercial del Estado, y por tanto debe hacer una venta de servicios que le permita tener sus números al día para pasar en negro el año. Las dificultades que tuvimos a mediados de este 2021, y que fueron ampliamente divulgadas tanto por medios como por el Concejo de Bogotá, obedecieron a que el canal recibió, en el primer semestre de este año, condenas de la justicia por $1.900 millones de pesos por contratos realidad.

Tú te imaginarás que sacar $2.000 millones de un momento para otro es una situación bastante complicada, pero sobre todo que nos llevó a diseñar una política de contratación diferente al contrato por prestación de servicios, con el que el canal ha venido vinculando a sus colaboradores por más de 20 años.

Eso nos llevó a un momento en el que tuvimos que frenar la producción de contenidos, en aras de que no podíamos contratar como lo veníamos haciendo. Sin embargo, se encontraron alternativas y en los últimos dos meses del año logramos retomar el ritmo de trabajo, vincular a las personas que no habíamos podido vincular y darle una normalidad a la operación.

ENS: ¿De hoy en un año cree que el canal ya esté del otro lado?

AMR: El canal está saneado, financieramente hablando. No está quebrado, no tiene cifras en rojo y no vamos a cerrar. El año pasado cerramos con superávit y este 2021 vamos a cerrar en números negros. No habrá unas ganancias importantes, pero no cerraremos en rojo. A diferencia de muchos años anteriores en los que el canal terminó con números en rojo bastante fuertes, nosotros vamos a cerrar en negro. Pero qué pasa: el canal tiene unas pérdidas contables que arrastra desde el 2008. Esas pérdidas contables hacen que en los balances exista mucha dificultad para demostrar que el canal tiene capacidad operacional.

Eso nos viene afectando y de eso hemos venido hablando con la Secretaría de Hacienda, porque es un castigo que el canal está recibiendo por un manejo administrativo muy anterior. Estamos hablando de un proceso que ocurrió entre 2005 y 2008. Pero frente a su operación en estos momentos, es decir, el manejo de los recursos que recibe de la Nación, de la Secretaría de Hacienda y de los ingresos propios, el canal no tiene que sanear nada porque está saneado. No está quebrado.

Contratación y despidos

ENS: ¿Cómo está hoy la contratación y a cuántas personas esperan contratar el año entrante?

AMR: En 2022 vamos a contratar al equipo que sea necesario. El canal trabaja obviamente por proyectos. Necesita una base de colaboradores fija, que es la que da el apoyo a la producción de contenidos, pero hay otros grupos de personas que son contratadas de acuerdo con los proyectos que se van a sacar al aire. En esa medida, en este momento no puedo decirte un número, porque no está la última palabra sobre el tema, no está definido, pero sí estamos implementando una política mixta de contratación por prestación de servicios en ciertos casos y contratación a través de una agencia de servicios temporales.

Todo esto sucede mientras estamos trabajando en el estudio de cargas laborales y trabajando de la mano con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, a fin de que se pueda hacer una ampliación a la planta que desde hace más de 20 años no ha aumentado en el número de personas, funcionarios o empleados oficiales vinculados.

ENS: ¿Pero este año sí hubo despidos?

AMR: Lo que sucede es que los contratos de prestación de servicios de una gran cantidad de personas que se habían hecho por seis meses, por un tema presupuestal, se terminaron. Uno no se puede comprometer mas allá de los giros que está recibiendo. Se vinculó por seis meses, a los seis meses se acabaron y en dicho momento el canal no pudo seguir contratando, dadas las condenas recibidas por la justicia. No podía continuar ese modelo de contratación porque genera un daño antijurídico.

ENS: ¿En este momento qué porcentaje de contratos hay por tercerización?

AMR: Yo creo que va a ser más o menos entre el 30 y el 40%. Pero no alcanza a llegar al 50%.