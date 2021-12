Senadora Angélica Lozano dio positivo para covid-19

La senadora Angélica Lozano dio a conocer a través de su cuenta de twitter que dió positivo para covid-19 y aseguró que no presenta síntomas fuertes.

"Tengo covid, por fortuna como gripa fuerte, sin otras complicaciones" dijo la senadora, del mismo modo agregó que es "clave buscar ya la tercera dosis".

La esposa de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que antes de este contagio no recibió la dosis de refuerzo. "No me puse el refuerzo, por favor, háganlo ustedes a tiempo, ahora", aseguró la parlamentaria.



Cabe recordar que Claudia López retomó sus funciones este lunes tras cumplir los días de incapacidad por su último contagio de covid-19 el cual supero sin problema.

"Gracias al cuidado y la vacunación superé unos días difíciles y me reincorporo hoy a mis labores", escribió López a través de su cuenta de Twitter.