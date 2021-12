Confirmado: Bogotá levanta "pico y placa" para este fin de año

Con el fin de facilitar la movilidad vehicular en Bogotá durante las festividades de fin de año, la Administración Distrital levanta la medida de Pico y Placa para este tipo de vehículos en la ciudad.

La restricción de circulación se levantará desde el lunes 27 de diciembre de 2021 y regresa el martes 11 de enero de 2022.

Entre tanto, la restricción seguirá operando para los vehículos de transporte especial de cuatro pasajeros (taxis) sin incluir el conductor.

Le puede interesar: Conozca las medidas del plan éxodo para este fin de año

El horario estipulado esta establecido entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. de lunes a sábado dependiendo del último dígito de la placa; y para los vehículos de transporte de carga de modelos mayores a 20 años los días sábado de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. La restricción no aplica para los taxis eléctricos.

Resaltaron desde la secretaría de movilidad, que sigue disponible la opción de acogerse al "pico y placa solidario" en donde los propietarios de vehículos pueden hacer un pago y transitar sin las restricciones de Pico y Placa por un día, un mes o un semestre, dependiendo de sus necesidades de viaje.