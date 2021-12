Asumimos que variante ómicron está en Bogotá: Luis Ernesto Gómez

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien se desempeña como alcalde encargado, mientras Claudia López se recupera del covid, señaló que es muy probable que ómicron ya esté circulando en la capital.

“Un caso de ómicron hizo tránsito en Bogotá. Lo que hemos tenido en estos casi dos años de pandemia es que cuando se identifica, a través de la secuenciación genómica, la variante en el lugar, es porque ya está ampliamente propagada”, sostuvo el funcionario.

Debido a esto, Gómez señaló que la Alcaldía ya está preparándose para enfrentar ómicron.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué medidas se ha pensado para enfrentar la nueva variante?

LUIS ERNESTO GÓMEZ: Seguimos en la carrera por la vacunación. Los mayores de 18 años deben aplicarse el refuerzo después de 6 meses de tener el esquema completo y los mayores de 50 después de 4 meses.

Reforzaremos los equipos de salud para realizar 2.600 atenciones diarias en las casas y se intensificará la exigencia del carné de vacunación en lugares públicos. Seguimos cuidando la vida, la reactivación económica y generación de empleo.

ENS: ¿Frente a la nueva variante se ha pensado hacer confinamiento o esto se descarta?

LEG: Bogotá por fortuna no está en una situación crítica y por ahora no se debe aplicar una medida restrictiva en actividades de fin de año. No podemos bajar la guardia, en la última semana pasamos de 3.229 casos activos a 4.120.

Lo que hagamos en estas dos semanas va a determinar lo que pase en la ciudad. En reuniones familiares todos deben usar el tapabocas, si tienen síntomas de gripa se deben aislar y solicitar la prueba y mantener la ventilación, las ventanas abiertas.

Asimismo, hizo un balance en temas de reactivación económica, seguridad y vacunación en la ciudad.

ENS: ¿A nivel de reactivación como termina Bogotá?

LEG: Debo agradecer el enorme esfuerzo de los comerciantes, emprendedores informales y empresarios de la ciudad. Este año con la estrategia Bogotá Local entregamos apoyos de $3 millones de pesos y $10 millones de pesos a 6.000 emprendedores informales y formales en los barrios.

Gracias a la reapertura, a Bogotá A Cielo Abierto y Bogotá 24 Horas, el comercio al por mayor y al por menor, las industrias manufactureras y la administración pública en sectores de defensa, educación y salud aportaron el 77,3 % del crecimiento. El PIB del tercer trimestre de 2021 fue 3,5 % superior al PIB del mismo periodo de 2019.

ENS: ¿En seguridad cómo vamos?

LEG: Los indicadores vienen mejorando. Tenemos 1500 refuerzos de policía en las localidades más afectadas por la inseguridad y otros en inteligencia, investigación y vigilancia. En el 2022 tendremos 1500 más. Además, tenemos 360 soldados de policía militar haciendo patrullajes y aumentamos los frentes de seguridad, las redes ciudadanas y la integración de las cámaras de seguridad al C4.

En el marco del Plan Navidad 6500 unidades de policía adelantan actividades de prevención, inspección, vigilancia y control entre otros. Tenemos gestores de Diálogo Social y Convivencia en 210 zonas priorizadas impulsando la reactivación económica segura.

Para el 24 y el 31 de diciembre se harán operativos especiales de control, el Centro de Operaciones de Emergencia COE estará operando de manera permanente y contaremos con 890 Unidades de Policía adicionales a los cuadrantes.

ENS: ¿Cómo termina Bogotá en temas de vacunación y salud?

LEG: Avanzamos a muy buen ritmo. Tenemos el 92,2% de personas con primeras dosis y el 80,6% con esquemas completos y 677.016 dosis de refuerzo. En este momento tenemos todas las vacunas disponibles.

Estamos trabajando en el plan de respuesta en salud para mejorar algunos indicadores en salud materna, mental, derechos sexuales y reproductivos y seguridad alimentaria y nutricional.