Empresario | Oportunidades en fondos de inversión con renta

Fiduoccidente y Nexus Capital Partners lanzaron el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario (FICI) Renta +, con el que le apuestan a un nuevo esquema de administración y gestión que no solo tendrá efectos sobre los rendimientos para los inversionistas, sino que además le abre la puerta de los negocios alternativos a un nuevo perfil de empresarios, lo cual se espera, contribuya a fortalecer la cultura de inversión y ahorro en el país.

“Nuestra estrategia con el FICI Renta +, está diseñada para que el inversionista obtenga una rentabilidad muy competitiva, con una buena distribución de caja de forma mensual, replicando la inversión que alguien pudiera hacer directamente en un inmueble. Las ventajas adicionales son el acceso a inversiones inmobiliarias de primera categoría, con una buena diversificación por tipo de inmueble y geográfica”, afirma Fuad Velasco, socio de Nexus Capital Partners.

Este innovador esquema de comisiones garantiza la mejor alineación de intereses de la Sociedad Administradora (Fiduoccidente) y el Gestor Externo (Nexus) con sus inversionistas, ya que estas comisiones por primera vez en el mercado colombiano se cobrarán como un porcentaje de los arrendamientos efectivamente recaudados y no sobre el valor de los activos del fondo. Esto asegura que en años como este 2020 que hubo dificultades con el cobro de muchos arrendamientos en los fondos inmobiliarios, no solo los inversionistas reduzcan sus ingresos, sino también la Sociedad Administradora y el Gestor. Así mismo, este FICI Renta+ permite inversiones de bajo monto, desde aproximadamente $5.000.000, por lo que hace posible que personas que no habían pensado invertir nunca en este tipo de propiedades, porque no lo consideraban como una opción, lo puedan hacer, a la vez que el mercado se dinamice y un nuevo perfil de inversionista que no tenía tantas opciones en inversiones alternativas entre a participar.

“Estamos en un buen momento para la compra de inmuebles dada la coyuntura económica, debido a que los arrendamientos de algunos activos ya se han ajustado y se pueden encontrar buenos inmuebles, con los precios adecuados”, puntualiza Fuad Velasco.