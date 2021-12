¿Qué proponen para Bogotá las cabezas de lista a la Cámara?

En el 2022 se elegirá nuevo Congreso de la República. Hace una semana se venció el plazo para que se inscribieran las listas para aspirar a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá, que tiene 18 escaños en esta célula legislativa.

EL NUEVO SIGLO logró contactar a ocho de las cabezas de lista por diferentes colectividades para avizorar qué expectativas tienen de cara a los comicios del año entrante y qué tipo de campañas deberán esperar los capitalinos de quienes los representarán en la Cámara. Aunque todos buscarán, ante todo, figurar, mantenerse y aumentar la representación de sus respectivas fuerzas en este recinto, varios de ellos adelantaron en qué se enfocarán sus campañas e incluso, de ser elegidos, qué proyectos de Ley radicarán a partir del próximo 20 de junio.

Tres de las cabezas de lista ya son representantes que buscarán reelegirse con su nombre en el primer renglón; otros dos concejales renunciaron a comienzos de este mes a su curul en el Concejo de Bogotá para hacer campaña a la Cámara y otros tres se estrenarán por primera vez en el ruedo electoral para acceder al legislativo.

Se trata de la exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda Londoño, quien encabeza la lista del Nuevo Liberalismo; del dos veces edil y una vez candidato al Concejo, David Gerardo Cote, cabeza de lista de Colombia Justa y Libres en coalición con el partido MIRA; y de Carolina Restrepo, quien encabeza el listado de 12 personas por el movimiento de Salvación Nacional.

Vale referir que la cabeza de lista por el Partido Liberal, la exconcejal Marta Ordóñez, renunció a su candidatura como cabeza de lista y así se lo expresó al partido a través de una misiva radicada el lunes 20 de diciembre, “por motivos de fuerza mayor”. Ella será reemplazada por el académico Jorge Puerto Vega, a quien este periódico no logró localizar.

Los de la reelección

Entre los tres representantes a la Cámara que buscarán reelegirse en calidad de cabeza de lista, se encuentra Juan Carlos Wills Ospina, del partido Conservador en coalición con La U, cuya expectativa, de cara a las elecciones, es la de incrementar la votación que tuvo la colectividad hace cuatro años a través de la socialización del trabajo que se hizo durante el último periodo de legislatura.

“Mi intención es llevar la dignidad en cabeza de lista en torno a una ideología que nos identifica como conservadores y como Partido de la U, trabajando por el bolsillo de los colombianos. Tenemos que buscar impulsar la reactivación económica y obviamente tenemos unos proyectos de ley que queremos seguir impulsando y en los que seguiremos trabajando”, sostuvo a este medio el representante Wills, quien se refirió específicamente a cuatro de ellos.

El proyecto del cambio de régimen pensional, para que 500 mil familias puedan pasar de los fondos privados a Colpensiones; el proyecto de libreta militar para que las personas de los estratos 1, 2 y 3 no tengan que pagarla. También se refirió al proyecto, “Dejen de fregar” para que las entidades financieras no estén ubicando al consumidor financiero en horarios no hábiles, y en términos generales se refirió a todo un trabajo social en el que seguirán trabajando por cuatro años más.

“Esperamos sacar adelante todos los temas económicos y, por supuesto, la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad, la recuperación y defensa de las instituciones y sobre todo queremos enfocar nuestra campaña en la lucha contra la inseguridad. Nosotros acabamos de aprobar un proyecto de seguridad ciudadana, que realmente es un avance para que la gente deje de sentirse insegura. A Bogotá a este respecto debemos prestarle toda nuestra atención”, sostuvo.

También hará campaña desde la Cámara el parlamentario que hoy encabeza la lista por el Pacto Histórico, David Ricardo Racero, quien a finales de agosto estaba barajando si quedarse en la cámara baja o hacer el salto al Senado.

No obstante, quedarse fue una decisión colectiva y fue una invitación de Gustavo Petro para lograr la meta de “ser la principal fuerza política de la capital. Eso implica obtener el mayor número de votos posible. Nosotros queremos superar el número de la actual bancada del Centro Democrático, que tiene cinco representantes, porque eso implicaría que las grandes decisiones sobre Bogotá tendrían que pasar por nuestras bancadas y esa es nuestra apuesta”, indicó a este diario Racero.

Añadió que como su lista será cerrada, adelantó que la campaña será completamente diferente a cualquiera que se haya visto, “en donde las mujeres y los jóvenes van a tener el protagonismo. La mujer va a tener un papel fundamental, tenemos mujeres espectaculares en la lista y vamos a tener unas líneas de mensaje para construir un bloque popular y de clase media en donde van a ser protagónicas”, señaló.

Y la otra representante que buscará reelección desde el primer renglón de su lista es la parlamentaria de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien hará una campaña basada, sobre todo, en la lucha contra la corrupción.

“Ser cabeza de lista es una responsabilidad enorme y una satisfacción de que se está reconociendo el trabajo que hemos hecho durante estos tres años y medio en el Congreso. Obviamente esta responsabilidad trae un trabajo muy duro no solo por mantener las cuatro curules que tenemos, sino por el contrario el de aumentarlas. Tenemos una lista de lujo acá en Bogotá y principalmente concentraré mi campaña en una lucha contra la corrupción. Ese ha sido uno de los principales trabajos que he hecho en el Congreso, el de control político, y antes de prometer cosas tenemos que cuidar lo que tenemos: los impuestos. Que no se pierda un peso y que la plata se vaya a donde se necesita”, sostuvo a este medio la parlamentaria verde.

Exconcejales

Por su parte, el exconcejal del Centro Democrático y actual cabeza de lista por su partido a la Cámara de Representantes por una de las 18 circunscripciones para Bogotá, Andrés Forero, tiene la aspiración no solo de mantener sino de aumentar la representación política en la Cámara. “Haremos una campaña en la calle y en las redes mostrando los logros del presidente Iván Duque, reconociendo las cosas que faltan y planteando propuestas para Colombia y particularmente para Bogotá”, dijo Forero.

Adicionalmente, el candidato del Centro Democrático adelantó que una de sus grandes apuestas de campaña será la de “reformar o incluso eliminar la Veeduría de Bogotá. El 20 de julio voy a presentar un proyecto de Ley en donde reformemos o eventualmente eliminemos la Veeduría. Porque no puede ser que ese sea un fortín burocrático de los amigos del alcalde de turno”.

“Claudia López se atrevió a hacer lo que no hicieron ni Enrique Peñalosa ni Gustavo Petro, que fue poner en la Veeduría Distrital de Bogotá a un político profesional como Guillermo Rivera, que fue aliado e hizo campaña con ella, y que, como lo denuncié, convirtió a la Veeduría en un fortín burocrático en el que, con plata de los bogotanos, se le pagaba incluso a personas que seguían viviendo en el Putumayo, que es su casa política”, añadió el candidato Forero.

Carolina Arbeláez, también exconcejal de Bogotá por Cambio Radical, y ahora cabeza de lista de su partido para acceder a una circunscripción por la capital en la cámara, señaló a este Medio que su intención es llegar a la Cámara para seguir defendiendo a la capital “del mal y funesto gobierno que padece la ciudad. Hay que seguir trabajando por nuestra ciudad porque hemos venido identificando unas necesidades muy puntuales que tiene la ciudadanía, a las que la alcaldesa no les ha dado trámite, y nuestra intención es la de transformar esos problemas en iniciativas”.

La exconcejal indicó que, además de trabajar por el empoderamiento de las mujeres sobre todo en ámbitos políticos, su campaña se centrará en una verdadera reactivación económica y social, para que se lleven a buen puerto las reformas que necesita el país y que no dan más espera, tales como la reforma a la justicia, a la salud y a las corporaciones autónomas regionales ya que, en su opinión, “hay que reformarlas, pues sin lugar a dudas son un fortín burocrático en donde reina el clientelismo”.

Se estrenan

La ahora exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Julia Miranda Londoño, encabeza la lista por el Nuevo Liberalismo y adelantó que su bandera de campaña será la protección del medio ambiente.

“Nuestra intención es la de lograr alcanzar la mayor cantidad de representación en las dos listas. Esa es nuestra idea: hacer una campaña llena de ideas concretas, sustentadas, basadas en conocimiento y técnica y mirar cómo podemos apoyar a Bogotá desde el Congreso de la República y hacer propuestas de país que realmente signifiquen un cambio, en mi caso desde el tema ambiental”, comenzó por referir la cabeza de lista del Nuevo Liberalismo.

Añadió que el resurgir del Nuevo Liberalismo debe tener mucha fuerza y la gente debe ver en este equipo la fortaleza para cambiar las costumbres del Congreso y traer a este recinto gente nueva y calificada “que quiera servirle al país desde esta instancia”, finalizó.

La otra cabeza de lista que se estrena en estas lides es Carolina Restrepo, por el Movimiento de Salvación Nacional, creado por Álvaro Gómez Hurtado, y quien dijo que su campaña se enfocará en la corrección de errores que están ralentizando el progreso de Bogotá.

“Tenemos que trabajar. Yo no puedo ofrecer pajaritos de oro en donde, por ejemplo, prometeré que bajaré los impuestos, pero sí podemos trabajar en corregir errores. Te pongo un ejemplo: nosotros no podemos manejar una ciudad como Bogotá con un presupuesto que se hace en 15 días. El presupuesto es la brújula de cualquier compañía y la capital es una compañía”, indicó a este medio.

La candidata Restrepo también se refirió a temas como la inseguridad, “pero todo eso viene de la mano de la inversión privada y de generar empleo. Tenemos que trabajar”, manifestó.

Por su parte, la cabeza de lista por el partido Colombia Justa y Libres, en coalición con el partido MIRA, David Gerardo Cote, le indicó a este medio que, de cara a las elecciones, esperan mantener e incluso aumentar la representatividad que tienen en la Cámara de Representantes, pero sobre todo trabajar por Bogotá.

“La ciudad está atravesando una crisis muy compleja. Tenemos dificultades en materia de seguridad, movilidad, empleo y reactivación económica y todo esto requiere de un esfuerzo importante desde el Congreso. Esa es la gran apuesta”, le indicó a este periódico la cabeza de lista por ambos partidos, David Gerardo Cote, quien añadió que de ser elegido trabajará “muy fuertemente” en tres aspectos:

El fortalecimiento a la justicia pero enfocada en los ciudadanos para bajar el elevado nivel de impunidad que, de acuerdo con él, está en el 84%. También trabajará en un fuerte plan de austeridad “y nos comprometeremos a hacerle control político al gasto público”. Y, en una tercera medida, de convertirse en parlamentario primará en su agenda el tema de la educación, para que responda a las necesidades del país y que aporte a la reactivación económica.