“La pandemia nos dejó nuevas formas de vivir e interrelacionarnos”

La Fuerza Pública ha tenido en 2020 uno de sus años más difíciles, no solo por la siempre complicada tarea de enfrentar a la criminalidad común y organizada, sino porque la pandemia del covid-19 ha implicado un desafío mayor: cuidar a los colombianos en cuarentena, evitar que incumplan las medidas de bioseguridad y propender porque los uniformados, desde los de más alto grado hasta el soldado raso, no se contagien del virus en su labor diaria en las ciudades y los campos.

Soldados, auxiliares, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía hicieron del tapabocas un elemento más de su uniforme. También han tenido que emplearse en campañas de prevención y pedagogía ciudadana sobre las demás medidas de bioseguridad. Igual han ido a los lugares más apartados para entregar mercados y ayudas a las poblaciones más vulnerables.

El comandante de la Vigésima Segunda Brigada de Selva en San José del Guaviare, general Giovanni Rodríguez León, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, explicó que su principal responsabilidad no está relacionada solo con la erradicación de cultivos ilícitos, el cerco a los corredores de movilidad del narcotráfico y la protección de los recursos naturales de esta región, sino también en ayudar a todos los ciudadanos de la zona para enfrentar el virus.

“Trabajo con tres mil hombres y mujeres para el bienestar de los habitantes de San José del Guaviare y en Puerto Concordia, en el Meta, con el fin de evitar que sean afectados por el covid-19. Mi labor, al igual que otros uniformados, consiste en recordarle a la comunidad la importancia de cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad y protección para evitar el contagio del coronavirus”, precisó.

El alto oficial insiste en que todos los días “les digo a los hombres, mujeres y niños que si todos cumplimos al pie de la letra estas sencillas normas, no será fácil el contagio”.

Agregó que “no se trata de temerle al contagio, porque este puede darse en cualquier momento y lugar, no solo por nuestro ámbito laboral, porque es necesario recordar que se trata de una pandemia y lo que hay que hacer es extremar las medidas de autocuidado para evitar el contagio propio y hacia otras personas”.

Aseguró que todos los días se sigue en el cumplimiento de la misión, en coordinación con los soldados, suboficiales y oficiales, “adaptándonos a las nuevas medidas y protocolos de bioseguridad indicadas por la Organización Mundial de la Salud, y los entes institucionales que regulan los lineamientos de la salud pública para prevenir la propagación del covid-19. Naturalmente, de acuerdo con estas instrucciones, evitamos las aglomeraciones y el contacto. Cumplimos con el distanciamiento social, el uso de tapabocas y lavado de manos constantemente. Son jornadas de sensibilización y de esta forma llegamos a nuestros ciudadanos que nos agradecen dedicarles unos minutos para la instrucción y la prevención de esta pandemia”.

Por ejemplo, en el área de jurisdicción han entregado elementos de protección y kits de bioseguridad a todo el pie de fuerza. “De esa manera nosotros en el Guaviare nos alineamos a esas instrucciones y velamos por el cuidado y protección de nuestros hombres, porque su salud es primero”.

En propias filas

El general Rodríguez León dijo que debido al trabajo que se cumple al frente de hombres y mujeres de la institución y el permanente contacto con diferentes personas, algunos uniformados se vieron también afectados por la pandemia.

Sin embargo, “como lo dije anteriormente, se adelantan las acciones sanitarias necesarias para prevenir el contagio o adelantar el seguimiento de rigor que busca la mejoría del personal que haya sido contagiado”.

Se han realizado patrullas epidemiológicas para detectar pacientes sintomáticos y asintomáticos, “los cuales son aislados inmediatamente para evitar la propagación del virus y velar por su recuperación”.

También se ha trabajado con las comunidades de escasos recursos y la población indígena, a la que se ha entregado más de diez mil volantes con información básica de las medidas de bioseguridad y miles de tapabocas para su protección. “Hablo con ellos y les explico la importancia de cumplir con las instrucciones de las autoridades sanitarias. Los hombres y mujeres replican ese trabajo”, sostuvo.

El general Rodríguez precisó que “dirige personalmente las campañas de información para la comunidad, así como actividades de Acción Integral que nos ayudan a orientar sobre los protocolos de bioseguridad y la importancia del autocuidado. Estas acciones civiles y militares han sido desarrolladas con gran ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. La virtualidad se ha convertido en una gran aliada”.

“Desde que empezó la pandemia se restringieron algunas actividades como las formaciones, pues estas implican la aglomeración de gente. Estas actividades y otras son importantes en la comunicación cara a cara. Sin embargo, con el uso de herramientas digitales el mensaje transmitido es el mismo: extremar las medidas de bioseguridad por nuestra salud y la de las personas que nos rodean, especialmente nuestras familias. Para el cumplimiento de nuestra misión debemos gozar de perfecto estado de salud, esa es la manera de ayudarnos nosotros mismos y a los demás, sin descuidar el cumplimiento del desarrollo de las operaciones militares por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”.

Para el comandante de la Vigésima Segunda Brigada de Selva es claro que “el ser humano es por naturaleza un individuo social, así que medidas como el aislamiento o el no contacto físico entre las personas puede quizás afectar la manera en cómo se relacionan. Esto, sumado a la preocupación de saber que se está enfermo o ver un familiar enfermo, genera cuadros de ansiedad y angustia, como mencionan las autoridades médicas. Por eso es necesaria la tranquilidad y extremar las medidas sanitarias que permitan evitar el contagio para poder trabajar y ayudar a nuestros ciudadanos en esta difícil situación”.

Las lecciones

El oficial destacó que “su deseo como el de todos los colombianos, es que la vida de las personas nuevamente se normalice. La vacuna, por supuesto, es una buena noticia para poner a raya esta pandemia que tantas dificultades y tristezas trajo para el mundo. De otro lado, en medio de este panorama, es de reconocer que la pandemia nos dejó nuevas formas de vivir e interrelacionarnos”.

De igual forma afirmó que “se siente satisfecho por su trabajo con la comunidad para enfrentar esta pandemia y por esta razón no he parado un solo segundo para apoyar y trabajar, junto con mis tres mil hombres y mujeres de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, en aras de proteger a la comunidad y ayudarnos solidariamente entre todos a sobrellevar esta pandemia. Nadie la ha tenido fácil, por sus familias, trabajos, etc. Sin embargo, hemos puesto nuestro máximo esfuerzo especialmente en las comunidades vulnerables para no desampararlas y ayudarlas en esta crisis sanitaria”.

Para el alto oficial es claro que no es momento de bajar la guardia y menos ante enemigos tan peligrosos como el narcotráfico, los grupos armados ilegales y ahora el coronavirus.