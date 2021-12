Siete planes para el puente festivo navideño en Bogotá

Para esta Navidad, que los colombianos celebramos hoy, entidades oficiales y privadas ofrecerán una variada agenda de actividades para festejar, eso sí, manteniendo los más estrictos protocolos de bioseguridad. Por lo mismo, entre hoy y mañana los capitalinos podrán hacer senderismo, turismo de naturaleza, y tendrán a su disposición algunos de los mejores alumbrados públicos ubicados a lo largo y ancho de la ciudad.

1. Iluminación para decorar esta Navidad

La ciudadanía podrá visitar este 24 de diciembre los más de 20 parques en Bogotá que están decorados con un espectacular alumbrado navideño. De esta manera, los bogotanos podrán recorrer las diversas localidades de la ciudad y disfrutar de esta actividad en familia al aire libre y con todas las medidas de bioseguridad. Estos recorridos se podrán hacer de seis de la tarde a 11 de noche. ¿Qué parques estarán iluminados?

Se trata del Parque Ilimaní; el Parque Villa Mayor; la Plazoleta Súper CADE Suba; el Parque Santander; la Plazoleta Fundacional de Usaquén; Techo; Ciudad Jardín; Mirador Paraíso; La Alquería; Parque San Andrés; Parque La Valvanera; Plaza La Concordia; Parque Alcalá; Voto Nacional y Bronx; Carrera 7 entre calle 11 y calle 26; Parque San Cristóbal Sur; Parque El Tunal; Parque Carlos Lleras; Parque Molinos II; Parque de Los Novios; Parque Timiza; Separador calle 53 entre carreras 60 y 50 y el Parque Ciudad Montes.

2. Flores y naturaleza del Jardín Botánico abiertas al público

Desde el pasado 6 de diciembre el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) ha invitado a la ciudadanía a la exhibición de luces de este año, denominada “Pacificanto: El mar empieza aquí, una historia de Navidad”. No obstante, hoy y el próximo 31 de diciembre la atención a visitantes y recorridos guiados será solo de 8:00 a.m. hasta el mediodía, por lo que habrá ingreso para visitar el jardín, mas no su alumbrado.

3. “Pacificando”, un viaje al corazón de las ballenas

No obstante, el 25 de diciembre y el primero de enero sí estará abierto al público el espectáculo de luces en horario de 5:00 a 10:00 de la noche, “Pacificanto”. Este juego de luces, montaje hecho de la mano con Enel Codensa, ha buscado promover las visitas al Tropicario de la Entidad, uno de cuyos espacios corresponde a la biodiversidad del Chocó.

Y, ligado a ello, estas luminarias han hecho parte de una estrategia de educación ambiental en torno a la protección y defensa de especies del Pacífico colombiano, principalmente de las ballenas jorobadas, que serán el eje temático de la iluminación y exposición fotográfica de esta temporada. También habrá, abierta al público, una serie de exposiciones fotográficas, infografías y actividades lúdicas y pedagógicas para sensibilizar a grandes y chicos en torno a la temática descrita.

4. Ruta “Universo vivo”

La astronomía sorprende por la gran cantidad de ciencias y disciplinas que vinculan al estudio del cosmos. Para esta Navidad el Planetario de Bogotá abordará la astrobiología, un campo que se pregunta por la vida en el universo, así como su origen, evolución y futuro. ¿Cómo? A través de una ruta denominada "Universo vivo", que comprende el desarrollo de diversas experiencias que, durante dos horas, le permitirán al público visitante acercarse a las preguntas fundamentales de esta área de conocimiento.

La ruta inicia con una experiencia en el Domo del planetario y posteriormente habrá diversas actividades temáticas a elección del visitante, respetando los aforos de cada espacio. Dentro de estas se encuentran la visita al recorrido del Museo del espacio y el taller "Vida e imaginación".

También habrá actividades con programación especial, tales como la charla "Mundos posibles" y el recorrido "Explorando nuestro planeta" que se realizará en el parque La Independencia. Esta es una actividad que estará abierta de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en el Planetario de Bogota.

Le puede interesar: Metro de Bogotá cierra el 2021 con avance del 2,25%

5. Ferias al aire libre, Navidad Vive

Hoy también se realizarán en la ciudad de Bogotá, y de manera simultánea, 12 ferias de emprendedores en diferentes localidades, y todas ellas contarán con la presentación de artistas, y del montaje de una iluminación navideña que se hizo en alianza con Enel-Codensa, organizado por la Secretaría General del Distrito.

Más específicamente, hoy habrá ferias al aire libre en las localidades de Puente Aranda (La Alquería), Rafael Uribe Uribe, La Candelaria, Tunjuelito, Kennedy (Parque Timiza y Techo), Suba (Plaza Super Cade), El Tunal, Antonio Nariño, Usaquén, en su parque fundacional y Fontibón.

6. Shows con música en sincronía con láser

Otro de los shows disponibles para los capitalinos el día de hoy es denominado “Láser Fantasía Musical”, en el que la música de las mejores bandas sonoras de películas de Disney estará orientada por rayos láser. Este espectáculo, para niños y adultos, se realizará de 1:00 a 2:00 de la tarde en el Planetario de Bogotá. Y el otro show es el de “Láser Bandas Musicales”, en donde luces se sincronizarán con la melodía y las letras de las mejores bandas de rock, tales como Metallica, AC/DC y Queen, entre otras. Esta presentación se hará entre las 6:00 y las 7:30 de la noche.

7. Senderismo por los Cerros Orientales en Navidad

Los cuatro senderos que tienen los Cerros Orientales, La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora y Guadalupe Aguanoso, estarán abiertos para que los bogotanos puedan recorrerlos en esta época de Navidad y Fin de Año. Esta iniciativa hace parte de la estrategia de la Administración Distrital denominada "Caminos de los Cerros Orientales", cuyo objetivo es que las personas tengan contacto con la naturaleza, recorran estos espacios ancestrales, disfruten y conozcan la biodiversidad que se puede encontrar en esta reserva forestal protectora. Los recorridos guiados en todos ellos garantizarán la recreación pasiva y las personas interesadas podrán visitarlos entre las 6 y las 11 de la mañana los días 24, 26 y 31 de diciembre, y el 2 de enero.