No habrá decretos con restricciones por lo pronto: Victor Muñoz

Pese a la llegada de la variante ómicron al país, el Gobierno no está considerando poner restricciones, por el momento, en las celebraciones de fin de año. Así lo anunció Victor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

De acuerdo con el funcionario, aún no se expedirán decretos al respecto porque la cifra de los últimos días de contagios covid y hospitalizaciones aún no llega a niveles no manejables.



Por esta razón, Muñoz hizo énfasis en la importancia de la vacunación para que las personas que en algún momento lleguen a contagiarse, no estén en riesgo de gravedad.



"El gobierno recuerda que de los mismos colombianos depende que no se tengan que tomar otras medidas", dijo Muñoz, reiterando la importancia de exigir en los establecimientos el carné de vacunación.

Asimismo, Muñoz dijo que ómicron se propaga más rápido que delta, pero tiene menor impacto en hospitalizaciones.

Según análisis preliminares #Omicrom se propaga más rápido que delta, pero tiene menor impacto en hospitalizaciones



En países con alta vacunación se observa menor impacto en propagación ej países europeos vs países africanos



La vacunación es la clave para estar protegidos — Victor Munoz (@Vicmunro) December 22, 2021

Es de recordar que ante el aumento de casos de ómicron a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud recomendó a los países cancelar las fiestas de fin de año. "Mejor cancelar hoy y celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana", aseguró Tedros Adhanom, director general de la OMS.

Europa se mantiene como el foco de la pandemia, con un alto pico en esta cuarta ola impulsado por ómicron. Si bien Alemania y Reino Unido empezaron a registrar un leve descenso en los nuevos positivos diarios, ocurre lo contrario en España que este martes no sólo alcanzó un récord de contagios diarios (49.823), sino que la mitad de éstos son de la nueva variante.

Según el Ministerio de Sanidad, entre el 6 y el 12 de diciembre, el 47% de los nuevos contagios se debieron a la variante ómicron, mientras que la incidencia (otro factor determinante en las matemáticas del covid) llegó a 695 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.