En febrero llegará primer lote de vacuna contra covid a Colombia

“En febrero vamos a tener el primer grupo de vacunas que va a ser el de Pfizer y que son 1.7 millones de biológicos", así lo aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz, este lunes. El jefe de la cartera indicó que enero será un mes de importantes preparativos frente a la vacunación del covid-19.

Según indicó Ruiz, en el primer mes del año entrante "estaremos trabajando en el alistamiento, todo el plan que hay que hacer con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación".

Entre tanto, reiteró que con este primer lote de vacunas, los primeros que serán inmunizados en el país son los trabajadores de la salud y las personas mayores de 80 años, mientras que el segundo grupo serán los adultos mayores entre 60 y 79 años y las personas con comorbilidades.

Después de vacunar a esta población, sigue la segunda etapa del proceso que será inmunizar a los ciudadanos en general y en los que se incluyen Fuerzas Militares, maestros y todas las personas que trabajan en el cuidado de otras personas, ya que éstas también representan un riesgo.

"No estaremos vacunando ni a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas debido a que los estudios que hay sobre las vacunas, no cubren esas poblaciones de manera que no hay información suficiente para conocer el riesgo de esas personas", aclaró Ruiz.

Sin embargo, añadió que en el transcurso del año entrante posiblemente aparecerán mas estudios que darán mayor certeza para estos grupos poblacionales.

Por otro lado, el Ministro indicó que los colombianos no podrán escoger la marca de la vacuna que se las aplicará, ya que se irá vacunando conforme van llegando las vacunas al país. “Nosotros no vamos a dar la opción de que la persona escoja, porque eso sería imposible de manejar”, puntualizó.

De igual manera, recordó que la vacunación en Colombia contra el coronavirus será gratuita pero que, sin embargo, desde el Ministerio se está preparando la normatividad para que en algún momento las personas que deseen comprar la vacuna, lo puedan hacer a través de particulares.

Al respecto indicó que, en tal caso, lo que sí se va a exigir es que “toda vacunación se registre en el programa del Gobierno, en el cual tenemos que registrar a quién se vacunó, para así para poder tener la certeza de que estamos llegando a ese número de 34 millones que nos pueda dar la inmunidad de rebaño”.

Si bien Colombia ya aseguró las primeras dosis, el Gobierno Nacional sigue avanzando en negociaciones con otras empresas farmacéuticas.

“Por política nacional no compramos todas las vacunas a la misma casa farmacéutica, sino diversificado. Entonces hemos estado haciendo seguimiento a 5 o 6 desarrollos que van adelante y hemos ido adquiriendo cantidades importantes”, finalizó Ruiz.