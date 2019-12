Todavía en el país quedan 5,62 millones de trabajadores informales

La tasa de informalidad cayó 1,3% entre agosto y octubre, y se mantiene en 46,7% en las 23 ciudades con sus áreas metropolitanas

El empleo informal en el país registró un leve descenso entre agosto y octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2018, de acuerdo con los más recientes datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE). El indicador se ubicó en 46,7% frente a 48% registrado durante el mismo trimestre del año pasado.

La reducción, de 1,3% significa que en el país hay 5,62 millones de trabajadores informales. La ciudad que más concentra el trabajo informal es Cúcuta, con 71,2% de su población ocupada en este renglón.

La informalidad es uno de los grandes pesos de la economía colombiana, tanto en materia de empleo como en temas de tributación. Así mismo, el peso de este fenómeno también se siente duramente en los sistemas pensional y de salud, por ejemplo.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que “el gran problema de Colombia, además de la desigualdad, que es muy grande mídase con el Gini que se quiera, es la informalidad”.

Según la misma información del DANE, en las 13 principales ciudades del país (y áreas metropolitanas), solo 51,3% reportó estar cotizando a pensiones entre agosto y octubre de este año; la cifra, sin embargo, representa una mejoría frente a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando se ubicó en 50,5 %.

De acuerdo con Carrasquilla, la reforma tributaria que hace su paso por el Congreso (reemplazo de la Ley de Financiamiento, que tumbó la Corte Constitucional) busca reducir el empleo informal en el país.

Ante ello, sostuvo que “la persona natural o empresa que está en una situación de informalidad no es realista pensar que va a saltar a la formalidad en un momento. Tiene que haber un acompañamiento; el pequeño empresario debe hacer un tránsito hacia la formalidad y el Estado no puede exigirle que salte una gran muralla de tres metros de repente”.

Esta situación de informalidad que golpea más a las mujeres, se siente en todos los rincones del país, sobre todo en las grandes ciudades pero también en las zonas rurales, donde prácticamente el trabajador es contratado por horas o por días.

La condición

El informe de Empleo informal y seguridad social presenta una caracterización de la población ocupada a partir de los principales criterios para medir el empleo informal, como lo son el tamaño de empresa y la afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Presenta resultados trimestrales para el total nacional, 13 ciudades y áreas metropolitanas y 23 ciudades principales.

La Gran Encuesta Integrada de hogares tiene una cobertura total en 13 ciudades y áreas metropolitanas que comprenden: Bogotá D.C., Medellín-Valle de Aburrá, Cali-Yumbo, Barranquilla-Soledad, Bucaramanga-Girón-Piedecuesta-Floridablanca, Manizales-Villamaría, Pasto, Pereira-Dos quebradas-La Virginia, Cúcuta-Villa del Rosario-Los Patios-El Zulia, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.

Señala la encuesta del DANE que para el periodo analizado, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 45,6% para el trimestre móvil agosto -octubre 2019. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,7%, frente al 48% del mismo trimestre de 2018.

De acuerdo con estas cifras, en el país hay en las 13 ciudades, 4.947.000 personas que trabajan en la informalidad, cuando un año antes era de 5.079.000.

En el trimestre móvil agosto-octubre de 2019, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 43,7%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 47,8%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 45,5% y 48,1%, respectivamente.

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (71,2%), Sincelejo (65,3%) y Santa Marta (63,6%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (38,2%), Bogotá D.C. (39,4%) y Medellín A.M. (40,8%).

Seguridad social

El 91,4% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período agosto-octubre 2019 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, lo que significó una disminución de 1,0 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (92,4%). En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 51,3% para el trimestre móvil agosto-octubre 2019. Para el trimestre móvil agosto-octubre 2018 esta proporción fue 50,5%

Asimismo, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil agosto-octubre 2019, el 58,7% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante. El 10,2% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario y el 22,1% de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.

El empleo informal

En 1993, la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, CIET, definió el empleo informal en términos de las características de las unidades de producción/empresas (enfoque empresarial), en lugar de las características de las personas ocupadas o de los empleos (enfoque laboral).

Esto con el fin de permitir la inclusión del empleo informal en el sistema de cuentas nacionales y medir su contribución en el PIB de cada país. De esta manera, el empleo informal fue definido como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción.

En consecuencia, el empleo informal se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de esos hogares. Por otro lado, “se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su 3 Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Agosto de 1993) 7 relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas, o licencia pagada por enfermedad, etc)”.