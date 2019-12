Solo quiero saber qué pasó con mi padre: Quintero a gral. Zapateiro

El nombramiento del general Eduardo Zapateiro como nuevo comandante del Ejército Nacional abrió viejas heridas relacionadas con la desaparición del padre del futbolista Juan Fernando Quintero hace 24 años.

En principio, la familia Quintero hizo fuertes cuestionamientos al Gobierno por el ascenso de Zapateiro, porque supuestamente, él tiene detalles sobre los hechos previos que rodearon esta desaparición cuando él estaba al frente de la Brigada XVII.

Ante la fuerte polémica el delantero de la Selección Colombia se pronunció en sus redes sociales e indicó que "no me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien él sr presidente designó para ser el general del ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto Y saber qué pasó..."

A lo que agregó: "Soy ajeno a las declaraciones de mis tíos, a quien también respeto mucho y sé el dolor que sienten al saber que mi padre lleva más de 24 años desaparecido y nos sabemos todavía qué aconteció con él, dónde está o dónde se fue. Hemos sufrido mucho y el vacío de mi padre está ..."

Por último señaló que lo único que pide como hijo es "saber qué pasó con mi padre", ya que tanto él como su familia ha sufrido "problemas sociológicos y mentales y la ausencia de mi papá siempre, está el vacío y lo siento a diario".