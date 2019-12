¿Servirán los cinco pilares del Gobierno para reformar al Icetex?

Los cambios tienen que pasar por el Congreso de la República, pero no se sabe lo que quedará de la estructura que hoy tiene la entidad, que está solo fundamentada en los enormes cobros a los estudiantes

Una de las repetidas peticiones de los colombianos y principalmente de los estudiantes, es propiciar una profunda reforma al Icetex, para que esta entidad se convierta en una verdadera fuente de respaldo financiero para quienes quieren estudiar su carrera profesional o de especialización.

Este anhelo de una gran parte de la población radica en que con el paso del tiempo, el Icetex se convirtió en una entidad dedicada únicamente al cobro de las deudas y hacer de agiotista para que las deudas de los usuarios se disparan con el tiempo. Así los estudiantes y sus familias quedaban y quedan empeñadas casi de por vida con una deuda impagable.

Sin embargo, hoy parece que ante la gran cantidad de reclamos, el Gobierno ha decidido meterle el diente y reformar la estructura del instituto mediante cinco puntos esenciales pero no claros. Las medidas incluyen cambios en las políticas de cobro y mejoras en las condiciones de las tasas de interés.

De acuerdo con el Gobierno, estos cinco ejes (ver infografía), que deben pasar por el Congreso de la República para su aprobación, están contemplados en proyectos específicos “que aportan al objetivo de hacer del usuario el centro de la entidad” y que fueron construidos con los aportes realizados por los integrantes de la comisión de la reforma, usuarios, rectores, expertos, académicos nacionales e internacionales y el equipo interno de esa entidad.

Los recursos

Uno de los aspectos tiene que ver con la financiación y características de su portafolio de servicios. Esto implicaría la revisión y diversificación de las fuentes de recursos para mejorar las condiciones de las tasas de interés, plazos y formas de pago de las líneas de crédito, según explicó el Icetex.

La reforma también incluirá cambios en el acompañamiento al estudiante, a través de la implementación de mejoras al modelo de atención al usuario, procesos de asesoría y tutoría que contribuyan en la toma de decisiones. Además, proponen aumentar los niveles de permanencia en la educación superior y fortalecimiento de habilidades que faciliten su empleabilidad.

En materia de incentivos, el Gobierno propone cambios en las políticas de cobro y la puesta en marcha de planes especiales para atender a quienes se encuentran en dificultades con sus obligaciones, además de inversiones tecnológicas que brinden mayor agilidad, autonomía y confiabilidad en los procesos, así como claridad en la información otorgada a los usuarios.

De acuerdo con el Icetex, “la implementación de estas iniciativas se hará de la mano con los actores que han participado en su diseño. Para ello, se requerirán cambios en políticas internas, decretos y leyes, los cuales serán construidos y discutidos con los integrantes de la Comisión de Reforma y el Congreso de la República”.

Las características

En la actualidad, la entidad financia a estudiantes de todo el país en los niveles de pregrado y posgrado tanto en Colombia como en el exterior, a través de líneas reembolsables y condonables, y con tasas de interés ofrecidas entre el 0,26% y el 1,18%.

El 93% de los usuarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y de estos, el 50% cursan sus estudios con créditos condonables y el 62% con créditos reembolsables además del beneficio de tasa de 0% de interés real y condonación del 25% a través de subsidios aportados por la Nación.

En el caso de las líneas no subsidiadas, tienen una tasa de IPC + 9 puntos, mientras se conoció que con la reforma que se empezó a discutir en diciembre de 2018 y que se implementará a partir de 2020, se espera que estas condiciones puedan ser aún mejores para los usuarios.

Mientras tanto, Juan Camilo Muñoz, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y de la Universidad de Caldas, señala que “se ve que aún no hay claridad sobre de qué manera se van a modificar las condiciones de crédito. Tampoco hay claridad de las que seguirán siendo las fuentes de financiamiento del Icetex, de cuál será su portafolio, de qué manera se va a mitigar, condonar o a refinanciar las deudas de los estudiantes. No hay ninguna claridad sobre lo que nosotros definimos como reforma integral al Icetex. No hay ningún tipo de modificación en su estructura de gobernanza. Entonces desde esa perspectiva para Acrees la reforma y la modificación que han venido anunciando el presidente del Icetex y el Ministerio de Educación es abiertamente insuficiente”.

Los reclamos

Referente a esta situación, el senador Rodrigo Lara, envió una comunicación pública al Icetex como al Ministerio de Educación, para que dieran cuenta de la implementación de la financiación contingente al ingreso (Ley 1911 de 2018), y preguntaba: ¿Por qué el Gobierno está más preocupado por otorgar $9 billones a las empresas más ricas y poderosas del país y no es capaz de favorecer a más de 47 mil deudores morosos, cuya cartera es de $400 mil millones?, ¿por qué no implementa los mecanismos que les entregamos con la ley para sentar un sistema más justo de la educación superior y desactivar esta bomba social?”

De otro lado, el presidente del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo, dijo a Bluradio sobre los cinco ejes de la reforma de la entidad para el 2020, que no se trata de una reforma cosmética.

“No estamos frente a una reforma cosmética, sino, ante lo que ha sido muy claro, una reforma integral, que tiene que ver con sus políticas, sus procedimientos, su forma de actuación, en aras del cumplimiento de su cometido misional”, declaró.

Las condiciones

Según Acevedo, los cambios beneficiarán a los estudiantes que pagarán menos intereses y tendrán mejores plazos junto con más alternativas para pagar. “El cambio conllevará a una reducción de las tasas, una mejora en los plazos y la incorporación de otras alternativas que permitan hacer el pago de los créditos”, indicó.

Acevedo Jaramillo contó, además, la razón por la que la entidad cobra intereses adicionales a la inflación a quienes presta dinero. “En el año 2005, el Icetex en virtud de la Ley 1002 se convierte en una entidad financiera de naturaleza especial, es decir, no depende del Presupuesto General de la Nación. Ella como tal tiene que desarrollar su objetivo misional con los recursos propios. Una manera de poder garantizar su sostenibilidad financiera es que los créditos educativos tengan un componente de tasa de interés”, declaró.

En la razón social del Icetex se menciona que “es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros. Su misión está dirigida a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. Igualmente, facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos para el desarrollo económico y social del país” ¿Será que por fin se cumplirá este objetivo?