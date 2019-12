Reingeniería al Esmad para fortalecer su accionar

El senador Juan Diego Gómez presentó un proyecto para establecer derechos y obligaciones de los manifestantes, así como de los servidores públicos, específicamente del Escuadrón Móvil Antidisturbios

Varias propuestas para ajustar el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se han presentado en el Congreso, unas que buscan directamente reformarlo y otras que lo tocan dentro de la regulación de la protesta social.

Este último es el caso de una iniciativa radicada por el senador conservador Juan Diego Gómez, que busca imponer a todos los actores de la protesta funciones específicas para evitar daños al patrimonio público e impedir que se vea afectado el desarrollo de las manifestaciones.

La iniciativa asegura que de conformidad con lo que señale el reglamento, “las autoridades competentes, antes de utilizar la Fuerza Pública en la intervención de la manifestación social y pacífica, tales como el Esmad, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, deberán, antes de la protesta cuando menos, identificar el personal de los servidores públicos que intervendrán en la respectiva manifestación social; identificar el cuerpo oficial al que pertenecen; elevar un acta en el que el superior jerárquico manifieste que el personal que intervendrá cuenta con la capacidad y el entrenamiento necesario para intervenir en ese tipo de manifestaciones sociales; cuando sea posible, a través de la Defensoría del Pueblo o del Ministerio público, verificar que el equipamiento y el armamento que utilicen sean los permitidos por el reglamento; y especializar cuerpos de las fuerzas pública que puedan intervenir, cuando sea necesario, de manera exclusiva en las manifestaciones sociales. Esos cuerpos especializados serán diferentes para las zonas rurales que para las zonas urbanas”.

Así mismo, la iniciativa dispone que en el desarrollo de las manifestaciones debe contar con una ambulancia por cada 300 miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público; y un equipo de bomberos contra incendio por cada 500 miembros de la fuerza pública que deban intervenir para recuperar el orden público.

“No se puede desmontar”

El senador Gómez le aclaró a EL NUEVO SIGLO que “se trata de un proyecto de ley estatutaria que quiere establecer derechos y obligaciones de los manifestantes, los organizadores de las manifestaciones, y derechos y obligaciones por parte de los servidores públicos, específicamente del Esmad”.

“Lo que trae este proyecto es que prohíbe el uso de armas mortales, prohíbe el uso de dispositivos letales, esencialmente, armas de fuego. Exige que se tengan protocolos revisables cada seis meses por parte del Escuadrón, que sean verificados por la Defensoría del Pueblo o por el Ministerio Público en los territorios donde no esté disponible la primera. Además, prohíbe el uso de la fuerza. Habla de la proporcionalidad por parte del Esmad. Y únicamente circunscribe la intervención de esta fuerza en los momentos en que se presentan hechos violentos, desmanes por vías de hecho o vandalismo”.

En ese sentido, el legislador sostuvo que “una de las dificultades que tenemos actualmente, y que queremos hacer ver a los manifestantes, es que hoy en día la orden puede provenir de parte del comandante de la policía, de un alcalde, de algún funcionario, y no existe el protocolo exacto sobre cuáles son los mecanismos para evitar usos excesivos de la fuerza. Por eso queremos garantizar derechos y obligaciones, establecer prohibiciones y garantizar los permisos que pretendan una ponderación de derechos entre quienes se manifiestan y quienes no”.

Gómez indicó que el Esmad está facultado para usar armas no letales: “Hoy por hoy hay tecnologías en el mundo para controlar ese tipo de situaciones cuando se salen de contexto y dejan de ser manifestaciones, y entran en ese limbo entre el vandalismo y la protesta. Lo que debemos alinderar son los derechos fundamentales de la libre asociación o reunión pacífica para que evitemos que 5.000 o 10.000 personas pretendan paralizar un país”.

Por otro lado, Gómez precisó que su iniciativa busca definir unos lugares específicos donde las manifestaciones no se pueden realizar, “específicamente hospitales, centros de salud, aeropuertos, terminales de transporte, puertos marítimos y cualquier tipo de infraestructura que pueda generar la obstaculización de servicios públicos esenciales o de abastecimiento, poniendo en riesgo a la población que no se manifiesta. Ahí también están incluidos los sistemas masivos de transporte como Transmilenio”.

El congresista anotó que el Esmad no se puede desmontar como dicen algunos: “Hay que controlar y limitar el exceso de la fuerza, y el poder del Estado, pero eso no es un tema negociable. Es un tema que está ahí y hace parte de una estructura especializada para contener hechos de violencia cuando se presentan estas situaciones. Sería mucho peor mandar un comando del Ejército o Policía en el servicio de vigilancia cuando no están capacitados”.

Esmad sería fortalecido

Más allá de la discusión que existe en el Congreso sobre la regularización de la protesta social el Gobierno ya tiene lista la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana que presentará esta semana, en la que no solo refuerza el cuerpo policial, sino que también fortalece al Esmad.

Según se conoció la nueva política espera que la Policía cumpla a cabalidad el artículo 37 de la Constitución que permite a los colombianos reunirse y protestar de manera pacífica, el borrador de la política indica que “con el propósito de garantizar dicho derecho fundamental, la doctrina del Esmad será objeto de fortalecimiento de acuerdo con la jurisprudencia constitucional”.

El presidente Iván Duque ha defendido en varias ocasiones la operación del Esmad. De hecho, a principios de este mes visitó la sede del Escuadrón y dijo que "los policías de Colombia no se levantan a nada distinto que proteger a los colombianos, protegerles la vida, la honra, los bienes, los derechos, la libertad. A eso se levantan, son personas de carne y hueso, personas llenas de motivación, personas que dejaron al lado el camino de las vanidades para escoger el servicio a la comunidad".

Duque ha indicado que “salir a decir que el Esmad es un cuerpo asesino, eso no es solamente un atropello, sino una exageración. ¿Por qué se creó el Esmad? ¿El Esmad acaso es exclusivo de Colombia? Lo tienen más de 100 países en todo el mundo justamente para poder atender disturbios con profesionalismo, con técnicas, con táctica, con estrategia, que no tengan desenlaces fatales en la medida de lo posible”.