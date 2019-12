¿Qué está ocurriendo con los altos mandos de la Policía General?

Eran 400 días de vacaciones para el inspector de la Policía, general William Salamanca, es decir, cerca de un año y medio por fuera de la institución, pero luego se vio el reversazo del director de la entidad, general Óscar Atehortúa.

Sin embargo, el meollo del asunto es el motivo que llevó al general Atehortúa a ordenar esas vacaciones.

¿Qué está ocurriendo con los altos mandos de la Policía? Todo empezó con el enfrentamiento entre los generales Atehortúa y Salamanca, cuando el primero cuestionó una supuesta grabación que tenía Salamanca en su contra y con la que iba a acabar su carrera.

"Quiero decirle que este día (día del enfrentamiento) el general, William Salamanca, me dijo que él tenía en su poder un audio, donde algún capitán le mencionaba que por algún motivo el director general de la Policía había dado una orden a un oficial superior de investigarlo a él y buscar la forma de sacarlo de la Policía. Yo esto no lo puedo permitir y fui vehemente con él, primero porque el director general no tiene conspiraciones", dijo el general Atehortua.

El general Atehortúa le pidió al general Salamanca revelar el audio, si este existe, del día que tuvieron el enfrentamiento.

Según el general Atehortúa todo comenzó porque el general Salamanca designó un grupo de inteligencia para investigar casos de corrupción sin la debida autorización, violando posiblemente los protocolos establecidos y para usar dicha unidad para supuestos intereses personales.

El reintegro de Salamanca

Seguido a esto, el director de la Policía decidió enviar al general Salamanca a 400 días de vacaciones, pero resultó ser tan extraño que llevó al presidente Iván Duque a ordenar inmediatamente su reintegro.

El regreso del oficial se da como un supuesto acto de transparencia de la entidad, para evitar suspicacias.

La reincorporación del alto uniformado se ordenó luego de que la Procuraduría General anunció que iba a investigar de inmediato por qué Salamanca –cabeza de investigaciones claves por presunta corrupción– iba a ser marginado por más de un año de la institución.

En medio de la ceremonia de ascensos de oficiales de ayer lunes, Atehortúa se refirió al tema y aseguró que su subalterno le estaba ocultando información.



“Hay unos comportamientos que para mí tenían que ser evaluados con el general Salamanca y por eso lo cité a mi oficina para que aclarara por qué no estaba recibiendo información”, le dijo a la prensa el alto oficial.