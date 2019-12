Problemática de Electricaribe tiene frenada toda esa región: Galvis

Congresista de Cambio Radical se refirió al proceso de adjudicación del servicio de energía de la costa norte

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su posición sobre una eventual entrada de Cambio Radical al Gobierno?

DAIRA GALVIS: Casi que por mayoría, nosotros somos del criterio que el ingreso al Gobierno no tiene sentido. Pensamos que se le puede aportar al Gobierno en gestiones. Respaldar al Gobierno cuando tenga cosas buenas y no respaldarlo cuando a juicio nuestro no lo sea.

ENS: ¿Cómo ve el actual proceso de adjudicación del nuevo operador de Electricaribe?

DG: Hay compañeros de la bancada costeña que aprobaron el Plan de Desarrollo, incluso muchos le aprobaron la reforma tributaria. Le dieron al Gobierno un cheque en blanco para elevar las tarifas y resulta que finalmente el Gobierno no fue recíproco con la Costa Caribe cuando precisamente gran parte de lo que se reconoce en ese Plan de Desarrollo se supone iba destinado a hacer posible la convocatoria definitiva para solucionar el problema de la energía. Sin embargo, eso con el tiempo se ha dilatado.

Aspiramos que la Ministra de Minas junto con la Superintendente, la Interventora y todos los sectores que tienen que ver planteen una solución real, porque de paños tibios estamos llenos hace 10 años. De puro titubeo, puro aplazamiento, de una negligencia frente a una gran masa de colombianos de la Costa Caribe, que reúne casi el 30% de la demanda de energía que consume este país. Nosotros estamos atentos.

Propusimos un debate de control político para que el Gobierno de una vez por todas nos defina. La Costa Caribe no puede congelar su desarrollo. La problemática de Electricaribe tiene el Caribe frenado. Usted se imagina con las fortalezas que tiene la región todo lo que representaría su desarrollo si tuviéramos una capacidad energética como se demanda en cualquier país en el siglo XXI.

ENS: ¿Cómo observa la implementación de la sobretasa en energía para los estratos 4, 5 y 6?

DG: Allí se planteó un fondo. Ese fondo se supone que tiene que ver con contribuciones que hacen los usuarios, pero lo primero que se tiene que solucionar es el déficit de caja que deja Electricaribe, que por cada $1.000 que recauda le queda un faltante de 300. Eso es la fundamental. Y eso no se puede con el sudor de los costeños. Tiene que haber una solución definitiva del Gobierno de cumplir como gestor y controlador de un servicio tan importante. Es una infamia con el usuario en general que tiene que pagar. Inclusive, muchos industriales y quienes tienen la demanda mayor de energía cuando lo que se debe hacer es subsidiar. Por eso, no estamos de acuerdo con el desmonte a los subsidios a los pobres.

ENS: ¿Qué opinión le merece la reforma al Sistema General de Regalías?

DG: Yo soy del criterio de que lo que es de las regiones debe ser de la regiones. Por una sencilla razón: las regalías son una compensación, un equilibrio al mal que representa la explotación los minerales. ¿Para qué? Como son recursos no renovables a futuro tengan la posibilidad de crear su propia fuente de empleo digna y formal. Lamentablemente, los vacíos del Estado en el gobierno Santos lo que hicieron fue triturar a los productores para repartir la mermelada en la tostada, como decía el ministro de Hacienda de entonces. Repartir las regalías entre las diferentes regiones. Pienso que proporcionalmente se le da a los no productores un porcentaje, pero a los que realmente sufren la merma como región o municipio pagarle la indemnización porque son las víctimas de esa explotación. Eso hacía que la gente no le caminara a la consulta.

ENS: ¿Cuáles considera que son los principales retos que tienen el nuevo Gobernador de Bolívar y el nuevo Alcalde de Cartagena?

DG: Del Alcalde de Cartagena, como funcionario del Estado, no espero nada, porque no es preparado, no es juicioso, no es equilibrado. Tiene una serie de tendencias que no son las más recomendadas. Pienso que los gremios que dijeron que lo habían llevado a la Alcaldía se harán responsables de la buena o mala administración.

Con respecto a la Gobernación, nosotros aspiramos que haya una unidad en cuanto a políticas. Queremos que el departamento tenga otras oportunidades, queremos que tenga desarrollo especialmente en la zona más pobre, que es la del río Magdalena. Bolívar es uno de los departamentos que tiene más influencia del río y por eso es pobre. A diferencia de los países desarrollados acá el agua no genera riqueza.