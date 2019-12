"Por cada peso para deporte masculino se deberá asignar otro al femenino"

Representante Ricardo Ferro radicó iniciativa para que haya equidad de género en asignación de dineros públicos

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué lo motivó a impulsar este proyecto de ley?

RICARDO FERRO: La iniciativa busca la equidad en la asignación de recursos oficiales para el deporte. Que cada peso que se destine en deporte para hombres se destine para mujeres ¿Qué me motivó a presentarla? En primer lugar para darle aplicación a un principio constitucional de la no discriminación. No puede haber discriminación. Este es un proyecto que desarrolla este principio, la igualdad de género, la equidad. Esos temas son fundamentales. El proyecto les hace un reconocimiento a todas las deportistas colombianas que han logrado éxito en el deporte a pesar de las dificultades económicas que les ha tocado vivir.

Cuando usted ve la historia de una deportista exitosa, que haya ganado una presea olímpica, que haya ganado cualquier tipo de competencia nacional o internacional siempre encontrará una serie de dificultades desde lo económico que le ha tocado atravesar. En segundo lugar, históricamente se han destinado más recursos en deporte para los hombres que para las mujeres. Y en ese orden de ideas lo que estamos buscando con este proyecto de ley es que haya un antes y un después en lo que tiene que ver con las posibilidades de que las mujeres puedan ser exitosas. Que podamos tener campeonas mundiales con un auspicio de los presupuestos oficiales, que podamos tener tanto a nivel nacional como departamental y municipal una obligación a las entidades públicas de que tienen que destinar los mismos recursos para los hombres y para las mujeres y que hacia adelante podamos fomentar a las niñas y a las jóvenes que hoy tienen serias dificultades para convertirse en deportistas profesionales.

Si el funcionario puede demostrar que es imposible destinar los mismos recursos para los hombres que para las mujeres, bien sea porque hay una población deportista mayor de hombres o de mujeres, tendrá que una vez demostrado lo anterior aplicar el principio de equidad para que en todo caso haya una distribución equitativa de los recursos.

ENS: ¿Existen iniciativas similares en otros países?

RF: Este proyecto tiene su origen en la experiencia que han tenido otros países, como Estados Unidos, que en 1972 tomó la decisión de obligar una distribución equitativa de recursos evitando la discriminación por razones de género y logró convertirse en potencia mundial en deporte femenino. Por ejemplo, en deportes como fútbol, la gimnasia olímpica, basquetbol, voleibol.

ENS: ¿Las otras bancadas cómo ven el proyecto?

RF: Invitamos a hacer parte de esta iniciativa a Representantes de todos los partidos políticos. Todos los partidos que tienen asiento en la Cámara de Representantes y que tienen mujeres en su bancada firmaron este proyecto de ley porque la idea que tenemos es que nos una en el Congreso de la República. Que todos los congresistas entendamos que más allá de los partidos hay una iniciativa que tiene por objeto acabar con la discriminación por razones de género en el deporte.

ENS: ¿Han tenido conversaciones con funcionarios del Ministerio del Deporte sobre el articulado?

RF: El Ministro del Deporte nos acompañó en la radicación del proyecto y nos manifestó su apoyo irrestricto. Está totalmente de acuerdo, al igual que la viceministra del Deporte. También muchas personas. Aquí hubo futbolistas profesionales mujeres que nos acompañaron en la radicación y otras también lo están acompañando.

ENS: Hace unas semanas usted radicó una proposición para realizar un debate de control político sobre el conflicto entre la Dimayor y la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), ¿en qué quedó?

RF: Esa es una iniciativa que teníamos, pero yo quiero centrarme en este proyecto que es fundamental para las próximas generaciones de deportistas mujeres. Van a tener la posibilidad de que en los presupuestos oficiales se les asignen unas partidas en toda la etapa de formación. Vamos a tener la posibilidad de priorizar muchas deportistas que tienen que acudir casi que a la mendicidad para poder practicar, porque las entidades oficiales no les destinan plata a las mujeres en las mismas condiciones que lo hacen a los hombres.

ENS: Usted también está impulsando otra iniciativa que busca regular las reuniones que tienen los parlamentarios, ¿cómo va ese proyecto?

RF: Está en discusión en la Comisión Primera. Que se acaben las reuniones privadas de los funcionarios públicos. Todo servidor público que tenga una reunión que tenga que ver con sus funciones esta debe ser pública y no privada independientemente que sea en su oficina, en un club social, en un restaurante o en cualquier otro lugar.