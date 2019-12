A Peñalosa no le suena desmontar Policía de Tránsito porque "volvería corrupción"

El alcalde de Bogotá expresó que volver a los agentes civiles de tránsito implicaría regresar a tiempos de corrupción porque ellos "tienen padrinos políticos".



Entre las propuestas del Gobierno Nacional sobre la seguridad ciudadana está la posibilidad de un desmonte gradual de la Policía de Tránsito y el regreso de los agentes civiles de tránsito, algo que no le suena al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

El burgomaestre expresó que esta medida implicaría que se regrese a los tiempos de corrupción cuando esos agentes "tenían padrinos políticos", dijo.

"Eso era una organización podrida y politiquera, los agentes eran recomendados, le pasaban plata a sus padrinos políticos", aseguró Peñalosa.

El alcalde de Bogotá agregó que, "la Policía también tiene problemas de corrupción no son unos angelitos pero son mucho mejor de lo que era ese otro".

En la nueva política de seguridad del gobierno del presidente Iván Duque, la Policía también dejará de integrar esquemas de seguridad y pasará de lleno a cumplir funciones de vigilancia. Así las cosas, la responsabilidad de protección de personas será asumida, en su totalidad, por la Unidad Nacional de Protección o por la entidad que cumpla esa función.

Por último, el mandatario local afirmó que “se necesitan más cárceles. En este momento, una de la justificación que tiene los jueces es que no hay espacio en la cárceles (...) hay cuchillos que no son para cortar la carne, hay cuchillos que son armas, por ejemplo, podríamos sancionar a los que portan estas armas no junto a su casa donde corta piña, pero si está en el transporte público o está en un bar”.