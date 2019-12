Mayor recaudo no se logra subiendo cargas tributarias: DIAN

El director de la entidad, José Andrés Romero Tarazona, señala que este año han atacado la evasión para lograr cumplir con la meta prevista de $150 billones. Sostiene que la Ley de Crecimiento no afectará el pago de impuestos

____________

En un año complicado por la situación económica del país, la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), superará la meta de recaudo presupuestada. El director de la entidad, José Andrés Romero Tarazona, decidió implementar una política de puertas abiertas y llegar al consumidor y contribuyente para convencerlo de la importancia en el pago de los impuestos cumplidamente. Pero al mismo tiempo decidió acelerar un plan para atacar la evasión y elusión que es uno de los problemas estructurales que arrastra esa oficina.

Respecto a la forma como la Ley de Crecimiento Económico se tramita en el Congreso de la República, Romero se mostró optimista con su avance sin problemas y señala que ese proyecto no afectará el pago de tributos. Otra medida que elogió es la implementación de la factura electrónica, en la que destacó el trámite juicioso de las empresas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo va el recaudo tributario de este año?

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA: Vamos bien, obviamente lo que pudimos constatar es que en efecto las reglas y normas que incluimos en la Ley de Financiamiento y que estamos aplicando en la Ley de Crecimiento Económico para fortalecer la entidad, han dado resultados. Vamos a cumplir la meta de $150 billones de recaudo. La gente pensaba que iba a ser complicado porque es un 12% más del recaudo del año anterior.

En gestión tributaria y lucha contra la evasión estaban $13 billones y recaudamos casi $16. Entonces creo que ha sido un año muy positivo en materia de recaudo y sobre todo en materia de gestión y transformación de la DIAN.

ENS: ¿Ustedes le están apostando a la evasión para más recaudo?

JART: Yo estoy convencido que en Colombia el mayor recaudo no se logra subiendo las cargas tributarias, se logra teniendo una administración tributaria moderna, eficiente y una que logre cobrarle a los que no pagan, identificarlos y hacer un buen trabajo. Eso estamos demostrando. Estamos poniéndole gerencia a le entidad, teniendo nuevas estrategias, haciendo un plan de trabajo y modernizando la entidad, y eso es lo que nos ha dado los resultado que hoy en día tenemos.

Los ingresos

ENS: ¿Se verán afectados los ingresos de la DIAN con la cuestión de la Ley de Financiamiento?

JART: No, la Ley de Crecimiento Económico tiene un balance positivo. Yo le digo a las personas que me han mandado las cartas de este tipo de incentivos que somos unos convencidos que la reactivación económica que estamos viviendo este año y cuyos efectos en el empleo se van a ver en el año entrante, pues son la mejor muestra de ello. Un crecimiento económico del 3,3% cuando el promedio latinoamericano está en 0,5%, un crecimiento de la inversión extranjera directa del 25%, pues no son gratuitos, son el resultado y las respuestas precisamente a mecanismos para que nuestro sistema tributario sea más competitivo para las empresas pequeñas, medianas y grandes, y sobre todo incentivos especialmente dedicados a los emprendedores. Por ejemplo el régimen simple de tributación que les da mayor transparencia y facilidad es un sistema más sencillo para que la economía se reactive.

ENS: ¿Qué otros alcances tiene esa ley?

JART: En materia de recaudo, la ley de crecimiento tiene unas fuentes importantes como el impuesto de normalización tributario, el impuesto al patrimonio, el impuesto plurifásico a las cervezas y gaseosas que generan un recaudo de $1.5 billones. El impuesto a las personas naturales que ganen más de $35 millones mensuales y que sube a una tarifa del 39% para los que se ganan más de $100 millones mensuales. Todas estas medidas son equitativas y necesarias para estos incentivos a las empresas y a la reactivación económica. Los descuentos de 2019 ya se causaron y se verán reflejados en el recaudo de 2020. Si no aprobamos la ley de crecimiento económico, nos quedamos con los incentivos pero sin los ingresos.

ENS: ¿Cuánto le podría aportar esa ley al país?

JART: Esa ley tiene unos incentivos que son más o menos $7.5 billones pero tiene unas fuentes de ingresos que son $11 billones, quiere decir que hay un saldo positivo de $4 billones.

ENS: ¿No afectará las ayudas del Gobierno como tres días sin IVA o poder devolver el 100% del IVA y la reducción de aportes a la salud?

JART: Esos son beneficios sociales. Hoy en día después de haber hecho un año de gobierno y de haber fortalecido la DIAN, podemos otorgarlos de forma responsable basados en los logros en materia de modernización y transformación, basados adicionalmente en las perspectivas de crecimiento del país. Son decisiones y propuestas responsables y creo que estábamos en deuda de hacer un sistema tributario más equitativo en donde podamos devolverle el IVA a los vecinos de estrato 1 y 2 que son las personas más pobres, que son las que se ganan menos del salario mínimo, familias que viven con $200 mil, poderles devolver el IVA y que tengan un cheque mensual para tener un sistema más equitativo sobre todo en un impuesto donde no se consulta la capacidad contributiva sino que se le aplica igual el mismo impuesto al que compra una gaseosa del estrato más bajo, al que se le aplica al de estrato más alto.

Responsabilidad social

ENS: En su criterio, ¿es un tema de responsabilidad social?

JART: Entonces creo que es un tema de responsabilidad social que se aplica en los meses de enero, julio y octubre, que son meses de temporada baja, que son meses en que los que el comercio se resiente mucho, donde mucha gente pierde sus empleos para que precisamente haya estabilidad en esas zonas bajas de comercio y que la gente de clase media y más pobre pueda acceder a bienes que con el sobrecosto del 19% no puede acceder. Todas estas medidas son sanas y equitativas y que apuntan a tener un sistema más justo para los colombianos.

ENS: Precisamente esa campaña que adelantan de tener contacto directo con el contribuyente, ¿es positiva?

JART: Yo creo que la forma de gobernar ha cambiado y de una posición autoritaria o arbitraria se tiene que cambiar a un gobierno legítimo, cercano, ágil y que se apoye en el tema tecnológico. Todos sabemos que con el tema de big data, inteligencia artificial y la analítica de minería de datos, uno puede hacer un trabajo más adecuado para focalizar los esfuerzos en las personas que no pagan y adicionalmente ayudar, facilitar, acompañar a los que cumplen la ley, a los que pagan y hacen empresa, que son fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país.

La factura electrónica

ENS: ¿Qué programa continuaría para 2020 o qué modificaría para incrementar el recaudo?

JART: Hoy estuvimos presentando el balance del proyecto de factura electrónica en Presidencia (de la República). Como resultado hemos visto que son uno de los grandes logros de este gobierno porque logramos establecer un sistema de factura electrónica que funciona en la nube y que no se traba, además que tiene esa validación previa en menos de una milésima de segundo, quiere decir que cuando se emite la factura, ésta llega a la DIAN y posteriormente al cliente de forma instantánea. La factura no solo ayuda a reducirles costos a los empresarios y agilizar las operaciones comerciales, sino también a que la DIAN tenga mayor información en la lucha contra la evasión.

Este año, en diciembre, vamos a cerrar con un 50% de todas las transacciones económicas del país que van a estar soportadas con factura electrónica y de una u otra forma vamos a cubrir al 70% de los contribuyentes que aportan el 70% del recaudo que son los grandes empresas y van a estar montados en factura electrónica. El proyecto va a ser todo un éxito y el año entrante va a estar para llegar en 100%.

ENS: ¿Cuánto recaudo puede generar la factura electrónica y la modernización de la DIAN?

JART: Este proyecto de factura electrónica y modernización de la DIAN, con nuevas plataformas, con inteligencia artificial y perfilamiento de riesgo, normalmente se estima que pueda generar recaudo solo con factura electrónica alrededor de 1 punto del PIB y el tema de modernización alrededor de 3 puntos del PIB. Eso significa que factura electrónica debería generar un recaudo de $10 billones adicional y las plataformas y la modernización y la minería de datos debería generar alrededor de $30 billones cuando lo terminemos. El año entrante tenemos el gran reto de sacar adelante el gran fondo DIAN, de lograr los recursos de la banca multilateral para poder adelantar estas plataformas tecnológicas que van a hacer que tengamos una administración tributaria mas eficiente y sobre todo que el recaudo aumente para que las finanzas de la Nación sean más sanas

ENS: ¿En qué consiste ese fondo?

JART: La ley del Plan Nacional de Desarrollo estableció el fondo DIAN que es un patrimonio autónomo, que va a estar dirigido a hacer la modernización de la entidad.

Colaboración

ENS: ¿Han colaborado las empresas para pasarse a la factura electrónica?

JART: Sí claro, es que la obligación está por ley y además las empresas a medida que la usan se dan cuenta que esta trae la tecnología y modernidad con sus ventajas. Yo pongo el ejemplo a mucha gente que se resiste y es que se fijen que en los 90 cuando no existían celulares, nunca se pensó en tener un teléfono fijo en la casa, hoy en día, ¿quién tiene teléfono fijo en la casa y quién no tiene un celular?

Eso es lo que va a pasar pasa con la factura electrónica, esta es la nueva forma de soportar las nuevas operaciones, de hacer nuevos negocios y transferencias y de lograr una cosa muy honesta que es el lema de la DIAN: todo lo que hacemos, la transformación de la DIAN es para construir una Colombia más honesta.

En la medida en que tengamos un país honesto, que juegue con las reglas de juego, que cumpla con la ley donde los empresarios y emprendedores tengan reglas claras y una competencia sana, vamos a tener un país más progresivo, transparente, equitativo y adicionalmente un mejor desarrollo para todos.

Otra cultura

ENS: ¿Cómo invitar a los colombianos para que cambien ese concepto que tienen sobre los impuestos y paguen más?

JART: Estamos en ese trabajo de cambiar la imagen de la DIAN para que se den cuenta que es más cercana y eficiente. Estamos recaudando los impuestos de manera responsable y asegurar que queden bien invertidos en educación, salud, obras públicas y carreteras. En la medida en que las personas se den cuenta que contribuyen Y que el Estado les agradece, es un poco el llamado que hago. Nunca antes un director de la DIAN había llamado a un contribuyente a darle las gracias, seguramente de la DIAN lo llamaban a cobrar. Nosotros llamamos es a dar las gracias por la contribución y a decirle que con ese dinero estamos haciendo obras, educación y salud, todas las cosas que necesitamos desde el punto de vista social en el país.

ENS: ¿La normalización tributaria continuará acelerada el próximo año?

JART: Sí va a continuar para el próximo año, los argumentos son principalmente dos: la incertidumbre que existía frente a la caída de la Ley de Financiamiento, esa incertidumbre llevó a que muchas personas no se acogieran a la normalización tributaria; y segundo que en la DIAN logramos avanzar mucho en la negociación de acuerdos de intercambio de información. El año pasado teníamos 50 países, este año vamos a continuar con 150 países dándonos información, incluido Panamá.

Entonces eso nos va a dar la información necesaria para que con los nuevos softwares y sistemas de inteligencia artificial no mandemos 8 mil cartas como el año pasado sino que mandemos 50 mil o 100 mil a las personas que tienen activos en el exterior.

ENS: ¿Cuántos recursos faltaron por normalizar tributariamente?

JART: Es difícil cuantificarlos porque si supiéramos ya les hubiéramos iniciado proceso de fiscalización. Yo preferiría ser responsable y no especular como se ha hecho en el pasado, creo que debemos enfocarnos en invitar a los colombianos que tienen activos en el exterior a que crean en Colombia, a que entiendan que las épocas de inseguridad en donde tener patrimonio en Colombia ya pasaron y que aprovechen la oportunidad de normalizarse para jugarle limpio al país.