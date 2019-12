Sindicatos quieren poner contra la pared al Gobierno: Bedoya

El futuro laboral y salarial del país está en juego. Así se desprende de la actual coyuntura, primero con la realización de paros y la discusión actual sobre el salario mínimo en la Mesa de Concertación Laboral y Salarial. Uno de los principales protagonistas es el presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, quien ha señalado su preocupación porque se están dilatando las discusiones y forzando a que el Gobierno decrete el aumento del mínimo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo representante del Consejo Gremial cree que se puede llegar pronto a un acuerdo sobre el salario mínimo?

JORGE ENRIQUE BEDOYA: Por calendario tenemos hasta esta semana, pero por ejemplo ayer que podíamos continuar con la Mesa, las centrales obreras sorpresivamente dijeron que no se podía realizar una reunión porque se iban para Cartagena, pero teníamos un calendario establecido previamente. Yo si les dije que lo primordial era la reunión de la mesa. Ahora tenemos apenas cinco días para lograr unos acuerdos, y hoy se discutirán las posturas de los empresarios y trabajadores. Pero ahora viene la toma de Bogotá por la Ley de Crecimiento.

ENS: ¿Cree que no hay una buena voluntad de los sindicatos para llegar a un arreglo?

JEB: Ellos no están en muy buena voluntad para lograr un arreglo como sí lo estamos los empresarios y las otras personas que estamos en la Mesa. Yo la verdad y francamente lo digo, no veo la razón para la que no lleguemos a un acuerdo pero como se dice para bailar tango se necesitan dos, ojalá en este caso las centrales obreras quieran llegar a un acuerdo.

Al límite

ENS: ¿No será que quieren forzar hasta último momento las negociaciones aprovechando la coyuntura para lograr un mayor incremento salarial?

JEB: No sería nada raro que intenten cobrarse una victoria política con un incremento salarial muy alto. Los sindicatos quieren poner contra la pared al gobierno para que finalmente se aumente el salario por decreto. Pero nosotros los empresarios les hemos dicho que piensen en el país, que piensen en los trabajadores que dicen representar pero es que mire lo que han generado las manifestaciones y los paros.

Lo que han generado son pérdidas, mire la gran cantidad de reducción de citas médicas con una caída de 17%, con una disminución del 24% de las ventas de pollo y huevos, de una caída del 14% en las reservas hoteleras según Cotelco, y eso repercute en el empleo que ellos dicen defender. Me parece que las tácticas de negociación todos las tienen, pero en la generación de empleo todos somos responsables. Por eso todos tenemos un espíritu de llegar a un acuerdo, ya vimos las cifras de productividad, de la inflación esperada, serán esos dos factores que discutamos a partir de ahora, junto con otros factores para logar un acuerdo.

La clave

ENS: Usted es una persona clave hoy para lograr un acuerdo ya que está en la mesa salarial y laboral, en la que negocia las peticiones del paro y en la mesa de conversación nacional. ¿Es mucha responsabilidad?

JEB: Yo en las negociaciones con la Comisión de Paro no estoy por petición de los líderes. La misma mesa hizo la petición al Gobierno de que solo negociaría exclusivamente con ellos, y eso me parece absurdo, ahí deberíamos estar todos. Pero es que ahora ellos hacen una serie de peticiones que ya no son 13 sino que ahora quieren aparecer en televisión, y a las dignidades agropecuarias en esa Mesa. De los 13 puntos que se presentaron, por lo menos los que corresponden a los temas laborales y pensionales, el mismo presidente Iván Duque, al menos en tres oportunidades en la Mesa de Concertación, desmintió que en la reforma se está presentando esas reformas, dijo que no hay ningún texto definido, que las conversaciones que se presentaran sobre esos dos temas se debían hacer en la Mesa de concertación laboral y salarial. Lo otro es que el punto de salario mínimo para los jóvenes eso fue propuesto para Anif y el tema de Colpensiones no es cierto.

ENS: ¿Por qué los sindicatos insisten en esos puntos que no aparecen en la reforma tributaria?

JEB: El Gobierno ha sido claro en exponer que esos puntos no se han acordado, que no hacen parte de la reforma, pero en cada reunión ellos siguen insistiendo en meter puntos, ahora quieren meter a las dignidades agrarias, quieren que se revisen los acuerdos del TLC, pero eso es algo imposible como para mantener el paro.

La conciliación

ENS: ¿Hasta qué límite llegarán los empresarios para que se logre un acuerdo salarial?

JEB: Yo quiero precisar que se están discutiendo dos cosas distintas, uno es lo del paro y otra el salario mínimo. Siempre llegamos a la Mesa con el espíritu conciliador, constructivo, pero los tiempos ya corren en contra y tendremos solo hasta el sábado para llegar a un acuerdo, por ley ese es el último día, sino al Gobierno le tocará declararlo. Por lo menos en los dos últimos años que he estado en la Mesa, se han llegado a acuerdos, por eso ahora tengo que llamar a la sensatez para lograr dar con un incremento real y sensato, pero hay que tener en cuenta que hay alta informalidad laboral y alto desempleo. Por eso se debe hacer un acuerdo sincero para que el 2020 sea el de la generación de empleo y el de la reducción de la informalidad.

ENS: ¿No es esta una buena oportunidad para lograr un acuerdo y a partir de allí frenar el desempleo?

JEB: Indudablemente, yo le pongo un ejemplo, que bueno que en la Ley de Financiamiento hay un impuesto al sistema financiero, yo he escuchado que puede producir $3 billones para las vías terciarias, eso es bueno porque genera empleo y baja los costos de los empresarios, los productores pueden sacar sus productos, si hacemos un plan de choque con los jóvenes, los que salen de la universidad, con el Gobierno se deben dar incentivos para generar el primer empleo, eso puede reducir las tasas de desempleo.

Los efectos

ENS: ¿Qué les diría a los manifestantes y los que incentivan el paro?

Respetamos las manifestaciones, pero cuando generan dificultades a los comerciantes y de paso a las personas que emplean, eso produce el efecto contrario. En época de desempleo están poniendo en riesgo el empleo de esos negocios y comercio que tienen que cerrar por los paros. No se les debe olvidar que los derechos de uno terminan cuando se afectan los derechos de los demás.

ENS: ¿Cómo ve el cierre del año para la economía nacional?

JEB: Yo a la economía le dos lecturas en la medida que ha venido creciendo. Es un buen cierre de año en particular en diciembre es una época de consumo de bienes, de alimentos, el comercio se mueve por los regalos, las novenas, en general todas las ventas se mueven y además es la temporada de vacaciones, ese es el escenario positivo. Pero hay otro escenario que es el que llama la atención por la zozobra en la población y es el que ha generado el paro, los bloqueos y las manifestaciones, eso ha llevado al desgano a la gente de ir a comprar, de salir a los restaurantes. Eso ha generado una oleada negativa que todos tenemos que revertir. Tenemos que hacer que la gente siga con sus actividades diarias, que sigan comprando. Pero si los paros y las manifestaciones se acrecientan, muchos pequeños empresarios y comerciantes dedicados a los servicios y a la alimentación pueden tener un diciembre maluco y esa no es la idea.