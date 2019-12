Los Comba y ‘Gentil Duarte’ habrían planeado atentados contra Duque

Atentados contra la vida del presidente Iván Duque fueron fraguados con éxito por el guerrillero disidente Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’, y la organización criminal Los Comba.

Así lo reveló ayer el propio Duque durante una entrevista en el espacio En Semana con Vicky, en la que precisó que no cambiará su manera de acercarse a la gente.

El Jefe de Estado contó que seguridad de Presidencia le indicó que ‘Gentil Duarte’ estuvo buscando a una persona en estado terminal para acercársele y atentar contra su vida.

“Uno escucha muchas de esas informaciones. Nos ha pasado con él y con otros grupos armados. Esas son las medidas de protección que debe tomar mi equipo. Para ellos muchas veces es difícil, porque a mí me gusta tener contacto con la ciudadanía. Cuando estoy en las regiones me gusta acercarme a la gente, acercarme a la ciudadanía. Así lo hice como senador y en mi campaña, y ellos tienen que tomar precauciones cuando llegan esas informaciones. Yo le agradezco a mi equipo y tengo inmensa fe en Dios, porque yo no estoy con esas informaciones en la cabeza. Yo prefiero hacer esas informaciones a un lado y vivir mi vida con alegría y entusiasmo por este país”.

“De tiempo atrás eso se ha rumorado. Había información de francotiradores, que Los Comba querían comprar un apartamento debajo del mío con el que posiblemente pretendían atentar contra mi vida. Esa información ha circulado. El equipo con la protección presidencial ha actuado de manera diligente y oportuna. Ellos han anticipado esas situaciones, lo que agradezco, pero lo más importante es mantenerme con el entusiasmo suficiente y sin pensar en ese tipo de situaciones”, agregó.

El Mandatario sostuvo que no le preocupa la muerte y que esos no son pensamientos que le quiten el sueño: “El día que uno se tiene que morir, se muere, pero yo no me la paso teniendo esas preocupaciones ni en el alma, ni en la cabeza. Yo todos los días me despierto con una enorme alegría por servirle al país y esas preocupaciones las dejo a un lado”.

Jóvenes

De otra parte, Duque pidió que “las brechas sociales que por años hemos tenido, se empiecen a cerrar con los jóvenes”, al tiempo que manifestó que entiende la angustia y la preocupación de la juventud colombiana por más y mejores oportunidades educativas y laborales.

En la entrevista, Duque les envió a los jóvenes colombianos un mensaje que evidencia el amplio interés de su Gobierno por este sector de la población.

“Los temas asociados con los beneficios y la atención a los jóvenes de Colombia no son ni de izquierda ni de derecha, son de sentido común y de necesidad del país. Yo quiero trabajar para que ustedes tengan una mejor educación”, dijo y añadió que se han dado pasos importantes y “lo seguiremos haciendo”.

Así mismo, el presidente Duque les manifestó que “yo entiendo su angustia, yo entiendo también sus voces y sus preocupaciones”.

“No pretendo que ustedes me respalden políticamente ni que militen, ni mucho menos que tengan que defender todos mis postulados”, precisó a la población joven.

Hizo énfasis en que su propósito es que los jóvenes “tengan mejores oportunidades laborales y se han venido tomando acciones para llegar allá. Es cierto que seguimos teniendo tasas de desempleo juvenil altas, pero tenemos que resolverlas juntos y lo vamos a hacer”.

Igualmente, se refirió a causas comunes como la lucha contra la corrupción y la protección medioambiental.

“Quiero también transmitirles que causas que ustedes defienden, como la protección del medioambiente, la lucha contra la corrupción e inclusive, una que ha sido muy importante, que nosotros tengamos la posibilidad de cerrar las brechas en los territorios. Quiero trabajar con ustedes en ese propósito”, aseveró.

En ese contexto, el Mandatario les dijo que tal es el sentido de la “Conversación Nacional” y los invitó a convertirse en líderes para sacar adelante los diversos temas.

“Quiero que ustedes sientan que más allá de la coyuntura. Necesitamos el liderazgo y la participación de la juventud para concretar esta agenda y lo quiero hacer con ustedes”, sostuvo.

Duque, además, se refirió a los programas impulsados por su administración como Generación E y Jóvenes en Acción, cuyos cupos fueron duplicados, y la renovación que ha significado la puesta en marcha de los centros Sacúdete.

Señaló que los jóvenes colombianos deben tener la “idea clara, que desde el Gobierno se quieren dar mejores oportunidades para ellos”. “Para los jóvenes toda mi determinación de trabajar por ellos”, puntualizó el presidente Duque.