Reforma Tributaria se discutiría el próximo lunes

El texto, que será puesto a consideración de los parlamentarios, contiene varias de las modificaciones que fueron adelantadas por EL NUEVO SIGLO esta semana

Debido a que este jueves no se incluyó el tema de la reforma tributaria en la orden del día en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, el próximo lunes se reunirán los congresistas nuevamente para discutirla.

Si ese día no se logra votar o no se llega a algún acuerdo, el Congreso podría citar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Carlos Alberto Cuenca, aunque no lo confirmó, está pensando en convocar al Legislativo para mañana y poder discutir el tema.

Por eso la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, está alistando el documento para que el Legislativo haga dos o tres sesiones extra porque la Reforma Tributaria no es el único tema pendiente sino también los ascensos en las Fuerzas Armadas y los beneficios de impuestos para la Copa de América.

El texto de la Reforma Tributaria, que será puesto a consideración de los parlamentarios, contiene varias de las modificaciones que fueron adelantadas por EL NUEVO SIGLO esta semana.

Entre los cambios se encuentra que los medicamentos no tendrán IVA en la cadena de producción. Otra de las medidas, la de crear un impuesto al consumo del 4% para las compras por medio de plataformas electrónicas, que había generado controversia, finalmente no fue incluida en el texto.

La exención del IVA a los medicamentos permitiría que los colombianos puedan adquirirlos a menor costo. “En la reunión de los coordinadores y ponentes de la ley de crecimiento económico con el Gobierno nacional, el Ministro de Hacienda y el director de la DIAN, acordamos pasar los medicamentos en Colombia de estar excluidos a estar exentos. Esto significa una disminución para el Gobierno de cerca de $300.000 millones en el recaudo que vamos a buscar que se le traslade en beneficio al bolsillo en la compra de los medicamentos. Esta proposición se había radicado por varios Representantes y senadores. Es un gran beneficio que busca abaratar los medicamentos en el país”, señaló el representante Christian Garcés, del Centro Democrático.

Adicionalmente, se disminuyen las sanciones por presentar extemporáneamente la declaración de activos en el exterior. El monto máximo de la sanción pasará del 25% al 10%. “Se ajustó algo respecto a los bienes que los colombianos tienen en el exterior. Se le puso un límite de 2.000 UVT para que ellos tengan la obligación de desagregarlos en la declaración de bienes en el exterior. Son en general ajustes, más que cambios sustanciales a la ponencia”, señaló el representante Óscar Darío Pérez, también del Centro Democrático.

Otro punto del proyecto establece que “con el fin exclusivo de garantizar la continuidad de la prestación de energía en la Costa Caribe”, se establece “la creación del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (Fonse) cuyo objeto será la inversión de recursos en instrumentos de capital emitidos por empresas de servicios públicos de energía oficiales, privadas o mixtas”.

“Las inversiones que realice el Fonse en los instrumentos de capital a los que se refiere este artículo podrán tener retornos iguales a cero o negativos de acuerdo con el comportamiento de las empresas en las que se realicen. El Gobierno nacional reglamentará la administración y funcionamiento del Fonse, así como los demás aspectos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto”, agrega el texto.

Otras modificaciones

Se elimina la facultad, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la DIAN, para establecer los beneficios tributarios que serán objeto de estudio por parte de la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios. Se propone adicionar un nuevo artículo con el propósito de establecer que las empresas de licores de los departamentos que tienen el ejercicio del monopolio rentístico, conservarán la naturaleza jurídica que tengan a la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición, al paso que las que se creen en adelante deberán tener la naturaleza de empresas industriales y comerciales del Estado, del orden departamental.

Se señala de forma explícita que la destinación de la sobretasa a las instituciones financieras será para la financiación de la red terciaria nacional. Con lo que se busca contribuir con el “bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Se incluye dentro de la exención del IVA a los bienes y la prestación de servicios destinados a los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Se establece que los recursos recaudados por el impuesto nacional al consumo de cannabis se destinarán a la financiación de proyectos vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Medidas sociales

Al proyecto ya se la había hecho varias modificaciones, entre ellas las medidas sociales anunciadas por el presidente Iván Duque días atrás. La reducción en aportes a la salud de las pensiones equivalentes a un salario mínimo, la devolución del 100% del IVA para las familias más vulnerables del país, inclusión de mayores incentivos tributarios para las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 28 años y tres días al año sin IVA hacen parte de estas.

El presidente Duque destacó entonces el trabajo conjunto con el Legislativo, “porque aquí están representados todos los partidos políticos, los partidos que están en las comisiones ponentes y representantes ponentes”. Agregó que en la ponencia se contempla “la idea de devolverle el 100% del IVA a las familias más vulnerables de Colombia, que hacen parte del 20% de nuestra población”. “Este es un avance transformacional, porque esto nos permite a nosotros darles ese apoyo económico y mejorar sus condiciones de vida”, dijo el Mandatario.

Adicionalmente, otras iniciativas habían sido consensuadas por los partidos de gobierno e independientes, como la eliminación del impuesto para viviendas de más de 920 millones de pesos y del IVA del 19% para cirugías estéticas.

Liberalismo, en contra

Tras una reunión de bancada, en la que participó su jefe único, el expresidente César Gaviria, el Partido Liberal tomó la decisión de no apoyar la reforma tributaria.

El senador Guillermo García Realpe señaló que el liberalismo tomó la decisión “por mayoría absoluta de no apoyar el proyecto en su totalidad por motivos de inconveniencia”.

“No promueve lo que dice el mismo Ministro de Hacienda: crecimiento, empleo. Tampoco promueve equidad y desarrollo social. Más bien tiene como objetivo fundamental crear nuevas exenciones y descuentos que aprovecharía el gran empresariado nacional e internacional”, subrayó el parlamentario.

Sin impuesto on line

Gran controversia se generó por la posibilidad de que se incluyera un impuesto al consumo del 4% para las compras por medios electrónicos.

En entrevistas radiales, durante la mañana, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, defendió la medida señalando que se estaba “implantando en la Unión Europea” y que buscaba “dos fines: uno, dejarle un recaudo al país. La segunda, dar igualdad, condiciones más favorables para los comerciantes colombianos”. No obstante, en la tarde el Gobierno optó por retirarla del articulado, le confirmó un parlamentario a este medio.