La “Conversación Nacional” no puede tener ultimátum: Duque

El Presidente no cerró la puerta para el diálogo, pero reiteró que debe contar con la participación de todos los sectores. El Comité Nacional de Paro convocó movilizaciones para el miércoles

La “Conversación Nacional” se debe hacer con todos los sectores, dijo ayer el presidente Iván Duque, quien agregó que se debe dar “sin imposiciones, sin exigencias y sin ultimátum”.

Ayer mismo, el Comité Nacional de Paro anunció que hoy se adelantarán nuevas manifestaciones e insistieron en que el Gobierno debe escuchar a los sectores que convocaron la movilización.

“No queremos más pirómanos invitando a la juventud a expresarse a través de la violencia y no queremos que los jóvenes sientan que la única forma de ser escuchados es a través de la protesta. Por eso la gran ‘Conversación Nacional’ es para que todos puedan expresar sus propuestas y que estas sean escuchadas constructivamente sin imposiciones, sin exigencias, sin ultimátum, sino que todos seamos primero capaces de escucharnos y ponernos en los zapatos del otro. Por eso la gran ‘Conversación Nacional’ es plural, participativa, en los territorios y que sirva a los nuevos elegidos para los Planes de Desarrollo”, dijo el Mandatario.

Adicionalmente, el presidente Duque aseguró que en el Gobierno “no tenemos resquemor a propiciar la gran ‘Conversación Nacional’ entre todos. Soy el Presidente de los que marchan y de los que no marchan; de quienes masivamente salieron a las urnas a darnos la legitimidad con el voto y de quienes no nos quisieron acompañar. Por eso en este Gobierno no hay ideologización que divida a Colombia ni dividimos al país en ismos. Queremos gobernar para todos los colombianos”.

Educación

Durante la formalización de Barrancominas como municipio del Guainía, el Mandatario indicó que desde que comenzó su Gobierno ha escuchado a los estudiantes y a los rectores, “y hemos decidido trabajar de la mano con ellos, porque este Gobierno llegó porque tenía una propuesta educativa: la de lograr el presupuesto más alto para el sector y la de atender a todas las comunidades. Para nosotros ni los estudiantes ni los rectores son antagonistas del Gobierno. Todo lo contrario: queremos trabajar con ellos para atender los problemas de la sociedad”.

Según Duque, durante su Gobierno también se ha aumentado el presupuesto para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y se quiere avanzar en la implementación de la jornada única, “por eso queremos que más jóvenes tengan la doble titulación, bachiller y técnico, y que más jóvenes puedan llegar a las universidades de Colombia. Esa es la agenda con la que fuimos elegidos y con la que gobernamos y gobernaremos hasta el 7 de agosto de 2022, para que la educación sea la piedra angular para una Colombia más justa”.

Igualmente llamó la atención sobre la instalación de la Comisión de Concertación Laboral, en la que “hacen presencia los trabajadores y los empleadores. Queremos lograr el pacto por el trabajo decente como logramos el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años. Estamos de acuerdo en reivindicar la reparación colectiva del movimiento sindical, en lograr el acuerdo para los trabajadores del sector público. Lo hacemos porque es nuestro deber escuchar y trabajar. Reitero que esa vocación la hemos tenido con los sectores productivos del agro para buscar oportunidades”.

“Desadaptados”

El representante por Guainía, Carlos Cuenca, actual presidente de la Cámara, acompañó a Duque en Barrancominas y allí aseguró que Cambio Radical rodea al Presidente, porque “es el producto de la democracia de Colombia y la democracia decidió tenerlo a usted hasta 2022, desde la Cámara hacemos honor a ese mandato”.

Cuenca se comprometió a fortalecer el mandato de Duque para “que siga siendo el Presidente. No queremos atender a las opiniones de los desadaptados que son vándalos en las calles y abusan de la buena fe de quienes marchan por sus derechos para infiltrarse y hacerle creer a los colombianos que el país está débil. El país está fortalecido. Mi bancada desde ya le dirá sí a la reforma tributaria, porque es una responsabilidad de país y para ello fuimos elegidos sin temor, lo digo aquí y en cualquier espacio. Este partido no está para ser la piedra en el zapato. Lo que quiere es decirle a Colombia y al mundo que somos propositivos y estamos para hacer país”.

El respaldo de Cuenca se sumó al expresado por el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, quien desde sus redes sociales expresó que el Gobierno “da ejemplo de transparencia con la decisión de no entregar mermelada, de cero corrupción con la política de compras oficiales. El Gobierno ha ahorrado $3 billones”. Según Uribe, su partido está comprometido con los reclamos ciudadanos y por eso apoya cerca de 10 iniciativas que están sintonizadas con algunas de las exigencias que se hacen en las calles.

En dichas propuestas está el proyecto que modifica el régimen de conflictos de intereses, el castigo a las empresas que hayan incurrido en actos de corrupción y el proyecto que prohíbe la casa por cárcel a los corruptos.

Sigue la protesta

Entre tanto, el Comité Nacional de Paro anunció que hoy seguirán las manifestaciones no solo en Bogotá sino en todo el país. Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sostuvo ayer que “en el marco de las múltiples tareas del Comité de Paro, vamos a fortalecer la movilización social con otro gran paro el 4 de diciembre, muy similar o superior a los que hemos hecho del 21 y 27 de noviembre”.

Los manifestantes han anunciado las movilizaciones continuarán hasta el 10 de diciembre.