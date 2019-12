Procuraduría pide intervenir forzosamente a Medimás

El procurador General de la Nación, Fernando Carillo Flórez, requirió a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante una intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás, y garantizar los derechos a la salud y la vida de los usuarios de la EPS.

En comunicación al superintendente, Fabio Aristizabal Ángel, el jefe del ente de control alertó sobre las cifras entregadas en el informe del Contralor con funciones de Revisor Fiscal, donde se señala que la EPS tiene pérdidas mensuales por más de 108 mil millones de pesos, los pasivos ascienden a 2.8 billones de pesos y el patrimonio negativo es de -$1,02 billones, lo que la deja incursa en causal de liquidación.

“Los hallazgos descritos confirman que la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2017, han resultado inocuas, y por el contrario, a la fecha se evidencian agravadas las condiciones de incumplimiento de la Capacidad Científica; la Capacidad Técnico Administrativa y la Capacidad Tecnológica necesarias para que Medimás E.P.S. S.A.S pueda operar como Entidad Promotora de Salud”.

El Procurador insistió en la alerta sobre la práctica irregular de entrega de anticipos a las IPS Procardio y Miocardio, accionistas de Prestnewco S.A.S., propietaria de Medimás, a las que se les transfieron recursos con los cuales se pagaron porcentajes de las cuotas derivadas de la adquisición de acciones de Cafesalud S.A. y Esimed S.A., así como a otras IPS que reciben pagos del sistema de salud y no prestan los servicios.

Cuestionó que no se conozcan los acciones de la Supersalud orientadas a evitar la pérdida de recursos públicos, como ocurre por ejemplo con la cuenta de deterioro de activos no financieros, calculados en más de $211.830 millones, que fueron girados como anticipos a IPS y se estima que no podrán ser recuperados. El 75% de esos recursos fueron transferidos a las IPS accionistas de Medimás: Estudios e Inversiones Médicas Esimed S.A. y Century Farma S.A.S.

”Medimás ha legalizado anticipos por $98.460 millones de pesos, al parecer, sin efectuar auditoría de cuentas, conducta reprochada por este organismo de control y también puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que representa un grave riesgo de desvío de los recursos públicos de la seguridad social en salud administrados por la EPS”, advirtió la comunicación.

Las irregularidades señaladas en el informe incluyen la inexistencia de una completa red de prestación de servicios, alertada por la Procuraduría desde el primer día de operación de Medimás; pago de facturas sin auditoria médica, 4.024 incidentes de desacato a decisiones judiciales, y una deuda a Saludcoop, por más de 200 mil millones de pesos por la compra de Cafesalud y Esimed.

Para el Ministerio Público la EPS ha presentado deficiencias en la garantía y prestación de los servicios integrales de salud, en el régimen contributivo, la tasa de PQRD es de 269,42 por cada 10.000 afiliados; las barreras de acceso han incrementado las acciones judiciales contra la empresa prestadora de salud que para 2019 (enero a agosto) reporta un total de 17.333 tutelas, y tiene 458 procesos judiciales en contra, con pretensiones económicas superiores a los 220 mil millones de pesos.

Denunció el ente de control que las deficiencias en la gestión de riesgos en salud por parte de Medimás se hacen evidentes en las precarias metas de cumplimiento de programas de salud pública, como por ejemplo la tasa de sífilis congénita que se ubica en 1,11 casos por cada 1.000 nacidos vivos, pese a que la meta era de 0,5 casos; y de sífilis gestacional, cuya meta era de 1,3 casos por cada 1.000 nacidos vivos, registrándose tasas de 7,39 en el régimen contributivo y de 13,37 en el subsidiado. En cuánto morbilidad materna, de una meta de 8 casos por cada 1.000 nacidos vivos, la EPS reporta 42,11 casos.

Para la Procuraduría la EPS con su actuar ha puesto en riesgo los recursos públicos de la seguridad social y la prestación del Plan Obligatorio de Salud a los usuarios, por lo que la Supersalud debe adelantar “las actuaciones administrativas orientadas a conjurar los riesgos a los que está expuesto el Sistema General de Seguridad Social en Salud, derivados de la irregular operación de Medimás E.P.S. S.A.S., que incluyan la intervención forzosa administrativa para liquidarla, de conformidad con las previsiones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.