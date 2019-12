Holding Financiero no alterará las nóminas de las entidades: Duque

“En el artículo 8 del Decreto que crea el Grupo Financiero Bicentenario queda absolutamente claro que no se va a alterar ni el tamaño ni la estructura de las nóminas de las entidades que constituyen el Grupo Financiero Bicentenario, y deja claro también el articulado que ahí no hay ninguna privatización”.

Así lo señaló el Presidente Iván Duque Márquez durante su intervención en el XXXVII Congreso Nacional Arrocero, en Bogotá, al explicar que con la creación del Grupo Financiero Bicentenario o Holding Financiero de Colombia se creará el tercer conglomerado financiero más grande de Colombia, para estar al “servicio de los colombianos, con mejores condiciones de crédito, con mejores plazos y con mayor presencia en el territorio”.

El Mandatario señaló que con la creación de este grupo también se fortalecerán las funciones del Banco Agrario, con lo que podrá llegar a más municipios del país.

“Y si hay una institución que se va a beneficiar de la creación del Grupo Financiero Bicentenario es el Banco Agrario de Colombia, que va a llegar a más municipios, con mejores tasas, con mejores condiciones” y para combatir el ‘Gota a Gota’ que afecta a los campesinos de Colombia.

La participación de la nación en empresas que conforman el sector financiero colombiano incluye bancas de primer piso, bancas de segundo, aseguradoras, fiduciarias y un fondo de garantías, lo que representa un gran potencial para la consolidación de un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados financieros que existen en el país.

En este sentido, la nación cuenta con participación directa e indirecta en 18 entidades con un valor patrimonial que asciende a $15,8 billones con corte a diciembre de 2018, de los cuales la nación tiene $14,9 billones.

Conversación Nacional

Durante su intervención, el Presidente Duque le hizo una invitación a todo el gremio arrocero de Colombia para que haga parte de la Conversación Nacional y seguir construyendo democracia en el país.

“Yo podría decirles también a los arroceros de Colombia no solamente lo mucho que los queremos, sino lo mucho que los necesitamos en la Gran Conversación Nacional que queremos abrir. Porque la Conversación Nacional es de todos. La Conversación Nacional es para que todos nos escuchemos. La Conversación Nacional es para que hagamos construcciones colectivas, no imposiciones ni ultimátums, porque con imposiciones no se construye democracia; todo lo contrario, se desafía la democracia”, expresó el Jefe de Estado.

Y agregó que “yo soy Presidente de todos los colombianos, de los que marchan y los que no marchan, de los que se expresan en las calles y los que se expresan en las urnas, donde, además, nos dieron un mandato para sacar adelante una agenda de Gobierno”.

“Soy respetuoso del deseo de los colombianos de manifestar la búsqueda de sus derechos, pero, también, la búsqueda de los derechos significa la aplicación de los deberes, porque en democracia nadie puede aspirar a defender un derecho afectando los derechos de los demás, porque así no se construye democracia”, puntualizó el Mandatario.