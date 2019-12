Hechos que impactaron a Colombia en 2019

Reducción en los cultivos de coca y otros casos como los crímenes de líderes sociales y la espectacular fuga de la excongresista Aida Merlano atiborraron los titulares de prensa

Colombia es una ‘fábrica’ de noticias en donde una desplaza a la otra con una sorprendente rapidez. Por eso será que algunos dicen que el país no tiene memoria.

En medio de ese torbellino hay hechos este año que marcaron a la opinión pública y que por ende no serán fáciles de olvidar. A continuación una reseña de algunos de los que más se destacaron.

1. Líderes sociales

La violencia contra líderes sociales se ha recrudecido en los dos últimos gobiernos sin que se haya podido detener a pesar de las medidas de prevención y de protección que se han tomado. “Desde el 6 de agosto de 2018 se han presentado 121 casos; de esos 84 fueron este año, que comparados con los 112 casos de 2018, implica una reducción del 25%”, señaló en días pasados el alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa.

Esta situación es vista con preocupación también en el exterior, como lo manifestó en días pasados la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, al señalar que en Colombia defender derechos humanos es una actividad de alto riesgo.

2. Fuga de Merlano

Hay fugas de prisioneros recordadas, como la de Pablo Escobar de La Catedral, la cárcel que él mandó construir, sin embargo será difícil de superar la que protagonizó el pasado 1 de octubre la excongresista Aida Merlano, quien se descolgó con la ayuda de una cuerda desde un tercer piso del consultorio odontológico en donde se practicaba un diseño de sonrisa autorizado por la dirección de la cárcel El Buen Pastor, en donde estaba recluida. En la calle la esperaba un sujeto en una moto encendida, en la cual huyeron. Desde entonces no se sabe del paradero de la política.

En este hecho se juntaron la osadía de Merlano, condenada a 15 años de prisión por corrupción electoral, con las evidentes fallas del sistema carcelario.

3. El engaño de ‘Santrich’

La apariencia de ‘Jesús Santrich’ engaña, pues para quien no conozca sus antecedentes en la entonces guerrilla de las Farc, no pasaría de ser un apacible ciudadano con limitaciones visuales. Sin embargo, fue capaz de burlarse de la JEP y de la Corte Suprema al escapar el pasado 1 de julio hacia Venezuela desde un espacio de capacitación para los desmovilizados en el Cesar.

Días antes de que ‘Santrich’ huyera la JEP le concedió la garantía de no extradición contemplada en el acuerdo de paz frente a la solicitud de la justicia de Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico. Entonces la Corte Suprema asumió el expediente del exguerrillero citándolo a indagatoria el pasado 9 de julio, la cual nunca cumplió.

4. Renuncia del Fiscal

A mediados de mayo pasado el fiscal Néstor Humberto Martínez renunció aduciendo inconformidad por la decisión de la JEP que concedió la garantía de no extradición a ‘Santrich’. Fue un hecho que impactó al país porque por primera vez renunciaba un fiscal general desde que la Constitución del 91 creó el ente acusador.

Sin embargo la noticia no quedó ahí pues la misma hoy es que siete meses después no ha sido posible elegir al sucesor de Martínez, en parte porque el presidente Duque envió la terna a la Corte Suprema apenas el pasado 4 de diciembre, tras esperar todo este tiempo a que el alto Tribunal llenara sus vacantes y que de esta forma participaran en la escogencia del Fiscal los 23 magistrados que la componen.

Ello no ocurrió y termina el país 2019 sin Fiscal General en propiedad y la Corte con apenas 16 de sus 23 magistrados.

5. ‘Márquez’ retoma armas

A finales de agosto pasado ‘Iván Márquez’ junto con un puñado de desmovilizados de Farc que habían firmado la paz con el gobierno Santos, entre estos ‘Santrich’, anunció que retoma las armas por presuntos incumplimientos de la administración Duque con el acuerdo.

Desde esa fecha no se ha sabido de ‘Márquez’ y sus amenazas de que “anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las Farc en los años 60)” y que buscarían en su lucha una alianza con el Eln, no se han concretado.

Informes de inteligencia dan cuenta que ‘Márquez’ estaría en Venezuela con otros cabecillas farianos, como ‘Santrich’ y ‘El Paisa’.

6. Menos cultivos de coca

Por primera vez este año desde 2012 se frenó el crecimiento de los cultivos de coca en el país, indicó el informe anual de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, pues pasaron de 209.000 hectáreas registradas en 2017 a de 208.000 hectáreas el año anterior.

La tendencia fue confirmada por el informe elaborado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que reportó una ligera reducción al pasar en el mismo lapso de 171.000 a 169.000 hectáreas.

7. Más terrorismo

Un incremento del 16% en las acciones terroristas y de 82% en las subversivas se registró en el presente año con relación a 2018. Así se conoció en la rendición de cuentas que presentó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García. No obstante, destacó que en el mismo periodo aumentaron en un 13% las neutralizaciones (desmovilizados, capturas y muertos en desarrollo de operaciones) de miembros de GAO (Grupo Armado Organizado) del Eln, Clan del Golfo, así como los GAOR (Grupos Armados Organizados Residuales) Caparrapos y Pelusos, al pasar de 4.197 a 4.734.

8. Inmigración venezolana

Cifras reveladas hace pocos días por Migración Colombia dicen que a corte del 31 de octubre de 2019 el número de venezolanos llegados al país es de 1.630.603, de los cuales 911.714 han arribado de manera irregular, es decir, a través de las fronteras sin cumplir los requerimientos de ley.

De esta forma el número de venezolanos en Colombia ha crecido este año en al menos medio millón de personas.

9. Pruebas PISA

Cayó el lento crecimiento que había mostrado Colombia en los últimos años en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que desarrolla la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Los resultados conocidos a principios de este mes, que corresponden a la medición de 2018, muestran que los estudiantes colombianos obtuvieron una calificación general de 412 puntos en lectura, 391 en matemáticas y de 413 en ciencias, los tres por debajo del promedio de la OCDE, fijados en 487, 489 y 489 puntos respectivamente.

10. Falsos positivos

En mayo pasado un artículo del diario norteamericano The New York Times alertó por la supuesta reaparición de los falsos positivos en Colombia, basándose para esta afirmación en una directriz en la que comandantes de divisiones y brigadas del Ejército proyectaban el aumento que tendrían para este año en sus resultados operacionales.

El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, negó que esta directriz incentivara bajas en combate y dijo que el artículo de The New York Times “está lleno de inconsistencias, algunas fechas no coinciden, los informes no son precisos”.

No obstante el entonces comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, indicó que se decidió cambiar el formato “para evitar malas interpretaciones” externas.