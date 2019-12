Habría convocatoria pública para escoger directores de las CAR

Con 108 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca reformar las corporaciones autónomas regionales.

La iniciativa contempla, entre otras cosas, hacer una convocatoria pública para que los directores de las CAR que sean elegidos en el futuro tengan capacidades técnicas y no se conviertan en un fortín político de los mandatarios de turnos en los departamentos y los municipios.

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, destacó el consenso logrado en la Cámara por aprobar la iniciativa. “Solo tenemos palabras de agradecimiento desde el Gobierno nacional. Este es un proyecto que nos une a todos los colombianos. Desde hace más de 25 años que se creó el Sistema Nacional Ambiental se venía pidiendo esta reforma para el fortalecimiento de la autoridad ambiental en los territorios. Lo más importante que tiene el proyecto es la unión de todos los partidos”, sostuvo.

La iniciativa, en su artículo 8, establece además que este tipo de corporaciones deben adoptar los llamados Pliegos Tipo estándar del Gobierno nacional, lo que evitará que la contratación se realice a dedo. “Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible adoptarán los pliegos tipo expedidos por el Gobierno nacional en los cuales se establecerán las condiciones estándar que deben cumplir los proponentes para contratar con la entidad”, señala.

El representante y ponente Ciro Fernández, de Cambio Radical, afirmó el proyecto fue concertado con las corporaciones del país. “El proyecto se trabajó por más de un año. Estuvieron de acuerdo las 33 corporaciones autónomas regionales. Trabajamos de la mano con el presidente de Asocar, la ciudadanía y los diferentes sectores interesados. Hoy le mandamos un mensaje al país, reformando entidades como esta”, dijo.

El representante José Caicedo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), indicó que aunque el proyecto no es lo ideal sí avanza en transparencia.

“Esta es la confluencia de tres proyectos: uno de iniciativa gubernamental y dos de iniciativa congresional y del partido Cambio Radical. Y se juntaron todas concertando con el Gobierno algo que sea posible. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Hemos logrado una reforma que no es la ideal, pero que avanza hacia la transparencia en la administración. Sobre todo que va redundar en un tema determinante y es que la base del desarrollo, nuestro medio ambiente, se mantenga sano. Los pliegos tipos, la no reelección a los directores, la no reelección de los consejos directivos garantizan una mayor transparencia y una mejor eficacia en la función de las corporaciones. Estamos haciendo reformas trascendentales y las corporaciones son vitales para garantizar la conservación del medio ambiente en cada kilómetro cuadrado del territorio nacional”, expresó Caicedo.

La representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, cuestionó una modificación realizada sobre el texto la ponencia en el que se modificaba la conformación de los consejos directivos de las corporaciones. Señaló que “la manera en la que está quedando el Consejo Directivo en la reforma quedaría sobrerepresentando el sector productivo y subrepresentado el sector técnico y ambiental”.

“Esta reforma no es estructural, pero en su ponencia traía una visión de mayor transparencia, de mayor presencia de un componente técnico ambiental en las decisiones de los consejos directivos. (…) Aquí hay en juego una visión de desarrollo sostenible, si queremos que en ese consejo participen visiones que defienden el desarrollo económico, social y las búsqueda de sinergias o si queremos reducir el componente técnico ambiental y sobrerepresentar el componente político”, agregó.