Gobierno pone puntos sobre las íes al Comité del Paro

Presidente Duque dijo que en conversación que se viene dando no caben las imposiciones; en tanto que Diego Molano, coordinador del equipo del Ejecutivo, pidió no sumar más puntos a los 13 que ya se presentaron

El próximo martes el Comité del Paro debe entregar al Gobierno, según se acordó, las precisiones sobre cada uno de los 13 puntos que ha planteado frente a la protesta social de las últimas semanas y el próximo miércoles las dos partes tienen previsto reunirse. No obstante ayer el Ejecutivo reiteró a este sector que está dispuesto a dar un diálogo constructivo a partir del cual generar soluciones y que no aceptará imposiciones, así como también enfatizó que no ve con buenos ojos incluir más más temas en la mesa.

El presidente Iván Duque advirtió ayer durante el cierre del Congreso Nacional Arrocero que la “Conversación Nacional” que planteó de aquí a marzo con distintos sectores para escuchar los clamores de la ciudadanía “es para que hagamos construcciones colectivas, no imposiciones; porque con imposiciones y ultimátums no se construye democracia, todo lo contrario, se la desafía”.

Añadió el Jefe de Estado que “soy Presidente de todos los colombianos, de los que marchan y de los que no marchan, de los que se expresan en las calles y de los que se expresan en las urnas; donde, además, nos dieron un mandato para sacar adelante una agenda de Gobierno que queremos cumplir todos los días”.

Por su parte Diego Molano, coordinador de la Gran Conversación Nacional y director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) dijo que la conversación con el Comité del Paro debe circunscribirse a los 13 puntos que propusieron.

Al respecto el funcionario señaló: “Han surgido nuevos temas en las últimas semanas. Ayer (jueves) plantearon nuevamente el tema de salud, que no estaba en los 13 temas, hace ocho días dijeron ‘necesitamos espacios en televisión’. Por eso, con toda la disposición hemos pedido que clarifiquen cuál es el alcance de esas peticiones. Esto no puede ser como un acordeón que uno amplía todo el tiempo, sino que hay que acotar”.

Agregó Molano que “no puede haber ultimátum y por supuesto no puede haber un listado de temas que se convierta en una discusión inagotable frente a todos los temas nacionales (…) Tenemos que tener claridad, qué esperan, qué se discute, cuáles son las propuestas”.

Por ello puso de relieve que “aquí lo fundamental es que han señalado 13 temas, pero no conocemos el alcance. No podemos decir qué vamos a negociar si no conocemos el alcance”.

“El Comité del Paro ha planteado unos requerimientos, 13, pero también hay otros requerimientos de la sociedad porque en las marchas se han visto cacerolazos que representan a diferentes sectores”, apuntó.

Aseguró que en esa conversación con el Comité del Paro se deben incluir otros sectores “y no suplantar algunos mecanismos ya existentes para discutir con ellos”.

Manifestó también Molano sobre el diálogo exclusivo que el Gobierno aceptó dar con el Comité del Paro por su exigencia, que hay temas que demandan para su discusión la presencia de otros sectores. “No puede ser que creemos una mesa como la que ellos quieren donde hablemos de educación, solo sea con ellos, pero los únicos presentes ahí son los estudiantes y qué hacemos con los rectores y los alcaldes que son los que ejecutan la política de educación”.

Mientras que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que en Colombia hay muchas cosas para mejorar, en lo que todos los ciudadanos coinciden, como la lucha contra la corrupción y educación de mejor calidad, “pero los del Comité del Paro han insistido en que quieren una conversación exclusiva con ellos, excluyente de los demás, y aparte de eso están amenazando permanentemente con que el país va a mantenerse en paro, esto lo que hace es un daño a la economía, a los pequeños comerciantes, a las pequeñas empresas”.

Persisten diferencias

Luego de la reunión con el equipo del Gobierno el pasado jueves el Comité del Paro aseguró que persisten las diferencias, especialmente porque consideran que están sentados en la mesa para negociar y no simplemente para dialogar.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo en esa oportunidad que “hay un retroceso por parte del Gobierno que ha planteado que se llame una mesa exploratoria. Nosotros insistimos en que es una mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité alrededor de los 13 ejes planteados”.

Orjuela anunció que las movilizaciones en el marco del Paro Nacional continúan mañana con el concierto ‘Enciende tu voz, un canto por Colombia’ y el lunes con un plantón en el lugar donde se esté negociando el salario mínimo. También dijo que para el día en que las plenarias de Senado y Cámara, es decir el miércoles, estén estudiando el proyecto de reforma tributaria se hará un cacerolazo que llamó “gran toma de Bogotá”.

Puntos que ya arrancaron

El Presidente de la CUT dijo que “le hemos dejado claro al Gobierno el rechazo al hecho de que temas que están en la agenda del Comité del Paro, se hayan tramitado sin haber estado en discusión con la mesa; entre ellos el decreto del holding financiero y la reforma tributaria”.

Sin embargo, ayer el Jefe de Estado defendió nuevamente la ley de crecimiento económico (reforma tributaria) que discute el Congreso, sobre la cual negó que afectaría a la clase media. “Eso no es cierto. Ahí no se le está aumentando ningún impuesto a la clase media colombiana y, además, el mejor espejo es la ley que está vigente, donde se aumentaron los tributos a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a los $40 millones. Esa no es la clase media y se hizo además con tarifas marginales”, comentó.

Asimismo, el Presidente de la República defendió el holding financiero señalando que en el artículo 8 del Decreto que “crea el Grupo Financiero Bicentenario queda absolutamente claro que no se va a alterar ni el tamaño ni la estructura de las nóminas de las entidades que constituyen el Grupo Financiero Bicentenario, y deja claro también el articulado que ahí no hay ninguna privatización”.

Sobre esto último una de los 13 puntos que presentó el Comité del Paro pide “que el Gobierno no privatice ni enajene bienes del Estado.

Otro de estos 13 puntos solicita “tramitar de inmediato en el Congreso los proyectos de ley que aterrizan la consulta anticorrupción”. Al respecto hay que decir que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, urgió ayer al Congreso a aprobar cuatro proyectos que están en trámite.

“La semana entrante es muy importante que se avance en los proyectos anticorrupción en el Congreso, tenemos a un debate la aprobación de pliegos tipo en plenaria de Cámara de Representantes”, indicó la Ministra.

Añadió que falta el último debate en plenaria de Senado para la eliminación de la casa por cárcel para corruptos y “tenemos pendiente la aprobación del proyecto presentado conjuntamente con la Fiscalía, el Gobierno y partidos políticos sobre modificaciones a procedimiento penal y extensión de inhabilidades para corrupción en el sector privado”.

Otro de los proyectos que está pendiente es el que contiene medidas para prevenir los delitos contra la administración pública.