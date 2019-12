Gobierno debe poner acelerador al catastro multipropósito: Molano

Congresista consideró que su implementación permitirá solucionar muchos procesos de formalización predial

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué es necesario el catastro multipropósito?

RUBÉN DARÍO MOLANO: Tener información actualizada, confiable y segura sobre la estructura de la propiedad de la tierra en Colombia es fundamental para varias cosas. Primera garantizar un ordenamiento territorial adecuado; estimular la seguridad jurídica, garantizar un mercado de tierras adecuado, para garantizar que las políticas públicas lleguen efectivamente a los que necesitan, para tener una estructura tributaria adecuada a los usos y las características de la tierra. Tener un catastro es muy importante porque es una herramienta fundamental para planear la política pública en lo rural y lo urbano. Qué ha pasado en Colombia, a hoy solo el 6,8% del territorio está actualizado, el 28% no tiene actualización y el restante se encuentra en proceso de desactualización. Es imperativo y es urgente hacer un catastro que sea multipropósito, no solo para fines fiscales, sino que además permita realizar las distintas cosas que he señalado.

ENS: ¿Qué características debe tener ese catastro?

RDM: Ese documento quedó planteado en los acuerdos de La Habana, el gobierno pasado hizo un proceso y arrancó un Conpes inicial con los municipios PDET. De ese ejercicio quedó que lo diseñado en ese Conpes no servía y este gobierno hizo uno nuevo, lo que pasó de $2,8 billones a $5,2 billones en el Conpes 2018. Lo que queremos es que el catastro sea un sistema de información de tierras que sea confiable y seguro que se pueda actualizar permanentemente que sea interoperable, que sirva de base para los planes de desarrollo y que sirva al medio ambiente para generar zonas de protección ambiental.

ENS: ¿El Gobierno ha avanzado?

RDM: El Gobierno se puso en la tarea de implementar, eso vale mucha plata, entonces consiguió unos créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y empezó a avanzar el proceso. Yo entiendo que las metas son que al terminar el periodo presidencial del presidente Iván Duque que esté actualizado el 60% del país y a 2025 el 100%. Es decir, en ese año podemos ver el problema de la tierra en los departamentos del país, hay tanta, tanta es de propiedad de particulares, del Estado, resguardos indígenas, no formalizada entonces podemos actuar con la formalización catastral. Necesitamos que el Gobierno nos diga en qué va el proceso.

ENS: ¿Cómo va el proceso hasta ahora?

RDM: Esta es una iniciativa del Ejecutivo, todas las modificaciones a las que haya lugar ya se hicieron. En el Plan de Desarrollo quedó dicho que el tema de la actualización catastral la puede hacer un operador público o privado, antes solo la podía hacer el Agustín Codazzi y en cuatro ciudades habilitadas: Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Luego de la aprobación de la ley puede haber operadores públicos y privados, alianzas público-privadas vamos a llegar a un momento que un municipio puede solicitar que el operador sea un privado, o puede ser otra entidad de derecho público. Va a haber un proceso para habilitar nuevos operadores, ese proceso puede flexibilizarse y va a permitir hacer las actualizaciones, y más allá de eso va a haber más competencia, más transparencia y seguramente los catastros serán más plurales y efectivos. Al perder el Agustín Codazzi, el monopolio, van a poder participar muchas más entidades, por ejemplo la Superintendencia de Notariado y Registro se le dejó la inspección de control y vigilancia, eso es lo que queremos que se continúe haciendo.

ENS: ¿Los recursos ya están garantizados?

RDM: El Gobierno ya tiene la primera parte de los recursos, 150 millones de dólares, entiendo que están haciendo los análisis de cartografía que tiene el Agustín Codazzi y pueden mirar qué tipo de tecnología se requiere. Hoy hay tecnología, como la foto satelital que se puede usar.

ENS: ¿Cómo se suma esto al proceso de Restitución de Tierras?

RDM: En el proceso de restitución de tierras, si tenemos la información actualizada, sabemos quiénes son los dueños de los predios, si hoy una persona dice que fue desplazada se dice que no se encuentra el título entonces la persona era un poseedor de buena fe o era una persona que no había formalizado, con el catastro actualizado conoceríamos la historia del título de ese predio y podríamos establecer claramente si esa tierra fue o no de esa persona y no nos meterían los goles que nos meten hoy en restitución donde mucha gente se hace pasar por víctima para reclamar derechos sobre tierras que nunca han sido de ellas.