Gobierno-Comité de Paro, mesa de ‘cortocircuitos’

Las partes mantienen tendidos los puentes del diálogo, pero negocian y regatean para lograr los mejores resultados posibles para su respectiva posición

Este miércoles la delegación del Gobierno, liderada por Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), y Angelino Garzón, embajador de Colombia en Costa Rica, volverá reunirse con el Comité Nacional de Paro, que aglutina a los sectores sociales y políticos que convocaron la movilización que arrancó el 21 de noviembre.

Como era de esperarse, las partes mantienen tendidos los puentes del diálogo, pero negocian y regatean para lograr los mejores resultados posibles para su respectiva posición.

Así, incluso desde antes de sentarse a la mesa ya estaban planteando sus puntos con firmeza frente a sus contradictores.

Y eso se vio, en blanco y negro, el 26 de noviembre (un martes, después de que el Gobierno iniciara la “Conversación Nacional” el viernes anterior con los alcaldes y gobernadores electos).

Ese día, el Comité llevó su pliego de 13 puntos que, como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, incluye cosas como la derogación del decreto 2111 del 24 de noviembre de 2019 que crea el holding financiero, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la depuración de la Policía Nacional.

13 puntos

Los 13 puntos ya eran de público conocimiento, pues desde enero se venía trabajando el menú de propuestas para una movilización que tuvo varias fechas (inicialmente se había pensado para el 25 de abril).

Cabe recordar que en febrero el Congreso fue llamado a sesiones extras para tramitar el Plan Nacional de Desarrollo, la carta de navegación del gobierno de Iván Duque, posesionado apenas seis meses atrás; claramente la oposición política es contraria a esos postulados, a lo que se sumó la oleada violenta contra los líderes sociales y el reclamo de varios sectores (universitarios, profesores, indígenas) por las promesas incumplidas de la administración anterior.

En este contexto, el presidente Duque ya había anunciado antes de dialogar con el Comité que se oponía al desmonte del Esmad y aseguró que esta no era una opción por ahora.

“El Esmad tiene por objetivo la defensa de la propiedad y la protección de los ciudadanos, claro siempre observando que esto se dé bajo las mejores prácticas y protocolos. Hubo varias situaciones que pudieron haber tenido un desenlace lamentable pero estas fueron prevenidas gracias a esa institución”, argumentó Duque, quien también expresó su renuencia a reversar el holding financiero.

Para ese 26 de noviembre el tema del Esmad contaba con un nuevo elemento frente a las peticiones del 21: la muerte de Dilan Cruz.

El Comité fue a la Casa de Nariño a oficializar sus 13 peticiones, dejándole el respectivo documento a Duque, y volvió a salir, anunciando que se mantenía la movilización ciudadana con acciones de protesta pacífica, levando como bandera un homenaje al joven Cruz, "símbolo de este paro nacional".

Argumentó el Comité que no siguió con el diálogo en la Casa de Nariño porque desde el Gobierno se propuso ampliar el diálogo con entes de control, las altas Cortes, gremios y empresarios, a lo que estos sindicatos respondieron que la conversación debía ser "directa" y no con más entidades.

Sobre este argumento, al día siguiente Duque expuso que “el Comité del Paro tiene y ha tenido ya una aproximación con el Gobierno, pero también están invitados a participar en todas estas mesas, porque es una conversación mucho más amplia”, puntualizando que “aislar el debate solamente en un sector de la población, sabiendo que esto toca las regiones, los estudiantes, los grupos, los maestros, la misma formación, la distribución, pues me parece que sería aislar, quizá, la conversación más importante que tiene el país”.

Cinco temas

Para finalizar esa semana, el viernes 29, el Comité le envió una carta a Duque respondiéndole que listo, que es válido conversar con todos los sectores de manera que se enriquezca el diálogo principal, para lo que propuso cinco temas, uno de los cuales siguen siendo los 13 puntos del pliego, pero ampliando asuntos como la implementación del acuerdo de paz, en lo cual se incluyó la exploración de una reanudación del diálogo con el Eln.

Asimismo, otras peticiones del Comité son que se hable sobre el asesinato a los líderes sociales, que se respete el derecho a la protesta y que, en ese sentido, se desmilitaricen las ciudades.

También pidieron reforma política y electoral, defensa de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, y el pronto inicio de un diálogo "incluyente" en la que se incluyan a todas las organizaciones civiles.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, reiteró que el Gobierno ha sido claro en las condiciones bajo las cuales se deben dar unos eventuales diálogos con el Eln: estas son el cese de todas las actividades criminales y la libertad de todos los secuestrados en su poder.

Diferencias de fondo

Con la llegada de diciembre también lo hicieron nuevos llamados a seguir protestando, en especial una gran movilización nacional para el 4 del mes en curso, y otra reunión Gobierno-Comité.

El jueves, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó que “el paro no para”. La declaración la dio tras un encuentro del Comité con el equipo del Gobierno, liderado por Molano y Garzón.

Se mantienen las diferencias "a fondo" con el Gobierno, expresó Orjuela, "en el carácter de la mesa. Es más, hay un retroceso por parte del Gobierno que ha planteado que se llame una mesa exploratoria. Nosotros insistimos en que es una mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité alrededor de los 13 ejes planteados".

Molano dijo a la prensa que "hoy ellos nos han manifestado que esta debe ser una mesa de negociación y que se debe llamar así. Y el próximo martes entregarán un documento con cada uno de esos ejes. Y la próxima reunión será el miércoles a las 2 de la tarde".

Sobre la solicitud de precisión del pliego de peticiones, Molano explicó que "queremos conocer más a fondo los temas, porque hay competencias que no son del Gobierno sino del Congreso o el sector judicial", mientras que el ex vicepresidente Garzón agregó que "les hemos pedido precisar cada uno de los 13 puntos para que esto no se vuelva un acordeón que se abre y se cierra".

"Hoy les decíamos: 'Vamos a conversar, presentemos al país unos mínimos acuerdos, definamos qué temas laborales y pensionales deben ir a una mesa de negociación', y les preguntamos opiniones sobre el tema de la paz para trasmitírselas al presidente Duque", anotó Garzón.

Orjuela ratificó "nuestra exigencia en materia de garantías para la movilización. Le cumplimos al país con unas movilizaciones en forma pacífica y se respondió en muchos sitios con agresiones contra gente que estaba en la movilización".

Como se ve, mientras hoy Colombia completa 17 días de manifestaciones continuas, la mesa de negociación sigue abierta pero todavía lejos de encontrar puntos de acuerdo.