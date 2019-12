Relevo en el Ejército: sale Gral. Nicacio Martínez y al mando queda Zapateiro

El Presidente Iván Duque agradeció al saliente general por sus 38 años de servicio al país

Los cambios en los altos mandos del Gobierno continúan, esta vez se trata de un relevo en la cúpula militar.

El presidente Iván Duque informó al país este viernes que el general Nicacio Martínez, y quien se ha enfrenado a duros cuestionamientos este año, sale de la comandancia del Ejército Nacional, y en su lugar, llega el mayor general Eduardo Zapateiro.

Durante su intervención, y en compañía del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el Presidente agradeció a Martínez por su trabajo en la Institución.

"Hemos tenido una conversación profunda, donde hemos reconocido su gran servicio al país y hemos tomado la decisión, después haber tenido esta conversación. para que el general Nicacio de Martínez deje la comandancia del Ejército. Él me ha expresado sus motivos familiares los cuales no solamente he acogido, sino que he acogido con un inmenso sentimiento de gratitud y de admiración por la tarea cumplida a lo largo de 38 años de servicio a Colombia", indicó el Mandatario durante la rueda de prensa.

Ante este cambio, el Jefe de Estado señaló que se realizará una transición ordena, ya que que ambos han consolidado el trabajo del Plan Bicentenario.

Entre las tareas que deberá asumir el comandante Zapateiro está la reducción de los cultivos ilícitos, los golpes a las redes del narcotráfico que operan en el país.

¿Quién es el general Zapateiro?

El mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda nació el 18 de julio de 1962, en Cartagena. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1983 y se graduó como subteniente del arma de Infantería en 1985. Ascendió al grado de mayor general el 1° de diciembre de 2017.

Es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes. Cuenta con Diplomado en Docencia e Investigación Universitaria, Diplomado en Estrategia y Prospectiva de la Universidad Externado y posgrado de Especialista en Comando y Estado Mayor.

Adelantó curso de Administración de Recursos para Defensa en la Escuela de Armas y Servicios, y posee Maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Durante su carrera se ha desempeñado, entre otros, en los siguientes cargos:

Ha sido comandante de la Escuela de Paracaidismo Militar (ESPAM) en Tolemaida; del Batallón de Comandos No. 1 ‘Ambrosio Almeida’; del Batallón Colombia No. 3, en la Península del Sinaí, Israel. Director de la Escuela de Soldados Profesionales en Nilo, Cundinamarca; Comandante del Comando de Operaciones Especiales del Ejército (COESE): del Comando Unificado de Operaciones Especiales (CUNOE); de la Décima Brigada Blindada; de la Quinta Brigada, en Bucaramanga; Director de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.

Actualmente es Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), donde ha liderado el esfuerzo principal de las Fuerzas Militares en la ejecución del Plan Bicentenario.

El mayor general Eduardo Zapateiro planeó y lideró la Operación ‘Fénix’, en marzo de 2008, en la cual se logró la neutralización del segundo cabecilla de las Farc, Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, consolidando por primera vez una acción militar dirigida contra la estructura de mando de las Farc en su más alto nivel.

Posteriormente, el mismo año, dirigió durante seis meses la Operación Elipse, a través de un esfuerzo sostenido para la configuración operacional previa a la Operación Jaque, que permitió el rescate de 15 militares, policías y políticos que estuvieron secuestrados, junto con tres ciudadanos estadounidenses, durante más de diez años, en las selvas colombianas.

En junio de 2010, lideró la Operación Camaleón, que permitió el rescate de 4 militares y policías secuestrados por las Farc.

Al nuevo Comandante del Ejército le han sido otorgadas 52 medallas y condecoraciones militares nacionales.