Fiscales encargados, una excepción muy recurrente

La actual cabeza del ente investigador lleva siete meses en calidad de interino y, como van las cosas, parece que terminará allí este año

Desde su creación por la Constitución de 1991 el país ha tenido a ocho fiscales generales, aunque también han estado al frente del cargo cuatro personas en calidad de encargados por una buena cantidad de meses, algo que resulta paradójico pues es un mecanismo de excepción en casos de fuerza mayor, como sucedió por la nulidad de la escogencia de Viviane Morales o la renuncia de Néstor Humberto Martínez; o porque, como ha ocurrido en la mayoría de las veces, la Corte Suprema se demora en elegir.

Precisamente desde mediados de mayo pasado al frente de la Fiscalía está Fabio Espitia, después de que el fiscal general Néstor Humberto Martínez presentó su carta de renuncia, algo inédito en el cargo, tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición del guerrillero de las Farc, Jesús Santrich.

A pesar del tiempo transcurrido el presidente Iván Duque no ha enviado a la Corte Suprema de Justicia su terna con aspirantes a suceder a Martínez a la espera de que el alto Tribunal elija los magistrados para ocupar las vacantes que se han ido acumulando por la finalización del periodo o por renuncia, como sucedió en junio pasado con Margarita Cabello en la Sala de Casación Civil, quien renunció para aceptar el ofrecimiento del presidente Duque para ser ministra de Justicia.

Esta situación denota el problema que ha tenido en los últimos años la Corte Suprema de Justicia para cumplir con su función electoral, porque básicamente le cuesta alcanzar la mayoría de 16 en las votaciones.

Básicamente esta es la razón que ha llevado a que acumule siete vacantes y que al día de hoy solo se sienten 16 magistrados en la Sala Plena de los 23 que componen esta Corporación, es decir el número mínimo para constituir el quórum decisorio.

Vacantes

En teoría en la Corte Suprema sería menos complicado alcanzar la mayoría en las votaciones si contara con los 23 magistrados que la conforman, que con los 16 que están actualmente, pues en este último caso se necesita que todos los magistrados presentes en Sala Plena estén de acuerdo para votar en el mismo sentido.

La situación que atraviesa la Corte no es óbice para que el presidente Duque envíe la terna para Fiscal General, sin embargo éste ha preferido esperar a que se supere esta situación atípica. No obstante lo que ha sucedido en realidad es que no hay terna ni el alto Tribunal ha elegido los magistrados que necesita, a pesar de que la Sala Plena ha votado para ello en más de 20 oportunidades este año.

El pasado 4 de junio, el presidente Duque dijo en una entrevista que ha querido “guardar un poco de prudencia” ya que en este momento la Corte Suprema “no tiene el número de magistrados” para que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”.

Añadió en esa oportunidad que “voy a esperar esta semana y quizá la otra mientras se surte ese proceso de elección de magistrados y le presentaré al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia”.

Este jueves está programada la última Sala Plena del alto Tribunal en el presente año pues a partir de la tercera semana de diciembre inicia la vacancia judicial para la mayoría de la Rama, y que por ende sería la última oportunidad en 2019 que tiene para elegir a los remplazantes de al menos seis de los siete magistrados que le hacen falta o, al menos, algunos de ellos para no cerrar la vigencia con solo 16 de los 23 togados que la componen.

Empero dependiendo de lo que suceda este jueves en la Sala Plena cabe la posibilidad de que la Corporación cite una o dos sala más extraordinarias en las dos semanas de sesiones que le quedan este año para superar este problema.

Un ingrediente adicional que se podría dar es que existe un fuerte rumor de que el presidente Duque esta semana presentará la terna a la Corte, a sabiendas de que ya es poco probable que se alcance a elegir pero sí podría dar a entender que por su parte cumplió en la parte que le toca de escoger un nuevo Fiscal General.

Mendoza

Guillermo Mendoza Diago, en su calidad de vicefiscal, ha sido hasta el momento el fiscal general encargado que más tiempo ha estado, durante 17 meses, debido a que el entonces presidente Álvaro Uribe hizo llegar dos ternas para el remplazo de Mario Iguarán, sin embargo durante 16 meses el alto Tribunal no se puso de acuerdo sobre los ternados, declarando la primera como inviable.

Mientras que Juan Manuel Santos al llegar al cargo en agosto de 2010 tomó la decisión de cambiar la terna de su antecesor presentando una nueva compuesta por Vivian Morales, Carlos Gustavo Arrieta y Juan Carlos Esguerra.

Morales fue elegida fiscal el 2 de diciembre de 2010 por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo en febrero de 2012 el Consejo de Estado anuló su elección por 15 votos contra nueve al concluir que el alto Tribunal cometió un error en el procedimiento porque en el reglamento está establecido que para la designación deben reunirse las dos terceras partes de las votos de la corporación. Es decir, debían ser 16 y la elección se produjo sólo con 14.

Guillermo Mendoza Diago

Remplazó a Mario Iguarán

. Asumió 1 de agosto de 2009

. Estuvo 17 meses

Martha Lucía Zamora

. Remplazó a Viviane Morales

. Asumió 5 marzo 2012

. Estuvo 24 días

Jorge Fernando Perdomo

. Remplazó a Luis Eduardo Montealegre

. Asumió 29 marzo 2016

. Estuvo 4 meses

Fabio Espitia

. Remplazó a Néstor Humberto Martínez

. Asumió 17 mayo de 2019

. Lleva 6 meses y 16 días hasta la fecha