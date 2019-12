Fiscal podría ser elegido este miércoles

Según se conoció, el 10 de diciembre la Sala Plena de la Corte podría nombrar a sus magistrados y al día siguiente escoger al nuevo jefe de la política criminal del Estado

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchó en audiencia pública a los tres ternados para el cargo de Fiscal General de la Nación.

Como lo informó oportunamente EL NUEVO SIGLO, los nominados por el presidente Iván Duque son Francisco Barbosa, Camilo Gómez y Clara María González.

En la audiencia, los aspirantes enfocaron sus exposiciones en la relación con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el escándalo de Odebrecht y la eficiencia de la Fiscalía.

Ayer también la Corte escuchó a los aspirantes para ocupar las siete vacantes que tiene al interior de la corporación. Es decir, en este momento el tribunal tiene 16 magistrados, el número mínimo de votos que requiere la corporación para elegir Fiscal General de la Nación, lo que supondría que el nuevo funcionario deberá obtener una unanimidad para quedarse con el cargo. Según se conoció, el próximo martes la Sala Plena de la Corte podría nombrar a sus magistrados y al día siguiente elegir al nuevo Fiscal.

Fortalecer la Policía Judicial

Volviendo a la audiencia, el primero en hablar fue Barbosa, quien se ha rumorado es el favorito para posesionarse como nuevo Fiscal General de la Nación.

Ante los magistrados el aspirante sostuvo que es necesario fortalecer el procedimiento y la investigación de la Fiscalía con ayuda de la Policía Judicial. Para el candidato es necesario fortalecer esta última, debido a que es la entidad encargada de recaudar pruebas.

“Hoy tenemos tasas del 49% de absoluciones frente a las imputaciones realizadas por la Fiscalía. Hay que ser conscientes de esta circunstancia. Hay entidades como la Procuraduría, la Contraloría y las superintendencias. Debemos usar esos mecanismos de Policía Judicial en el marco de sus competencias, conforme lo dice el Código de Procedimiento Penal, para que los casos técnicos como lavado de activos o la corrupción tengan un componente técnico de Policía Judicial, permitiendo preparar estos casos para proceder a fórmulas anticipadas de terminación de proceso o bien presentar las imputaciones y los escritos de acusación para buscar respuestas concretas”, dijo Barbosa.

Así mismo, se comprometió a ir a los territorios: “Yo quiero ser un fiscal de las regiones, no del bunker. Hemos perdido una realidad y es ese vínculo que debe existir entre el fiscal y sus delegados. He venido recorriendo al país y he visto que hay fiscales que tienen que afrontar territorios absolutamente inhóspitos, o territorios que involucran tres o cuatro departamentos donde se presentan casos de minería ilegal y allí hay fiscales sin Policía Judicial”.

Frente a la relación entre la JEP y la Fiscalía, Barbosa sostuvo que “voy a acompañar como Fiscal General la Jurisdicción Especial de Paz en lo relativo a la Policía Judicial y en todo lo que se requiera, entendiendo que la justicia restaurativa es fundamental para entender la dinámica de cierre de ese conflicto que hemos tenido en Colombia. Es importante poner en consideración que la justicia ordinaria cumple una labor retributiva y que la justicia transicional termina siendo fundamental para esos asuntos”.

En el tema de Odebrecht, Barbosa sostuvo que es necesario “que haya acciones firmes y respuestas rápidas para el país. En este momento hay cuatro audiencias de verificación de preacuerdos con empresarios que usaron esas empresas para relacionamiento con esa entidad. Hay que fortalecer la investigación de los 13 fiscales delegados ante la Corte. Utilizaré dos solamente para que podamos fortalecer esta investigación y darle respuesta a la sociedad”.

Organización, eficiencia y resultados

Gómez, quien se dice es cercano al actual procurador Fernando Carrillo, expresó que “la Fiscalía debe estar bien organizada, ser eficiente y dar buenos resultados. Un paso eficiente para esto debe ser una interlocución directa con la Rama Judicial, en especial con esta Corte, sin intermediarios y siempre dispuesto a analizar los problemas conjuntos con la mente abierta”.

Según el aspirante, “el fiscal solo no puede hacer nada sin un excelente recaudo de pruebas y una investigación moderna. El CTI perdió contundencia con la asignación de la Policía Judicial a cada una de las direcciones. Por eso esta debe ser unificada, para que brinde mayor soporte a cada fiscal con recursos adecuados según la complejidad del caso”.

Según Gómez, “las estadísticas del 2018 de la Fiscalía muestran que reportó 2.645.516 procesos activos de los cuales solo el 5,7% concluyeron en sentencia. Además perdió más del 50% de los casos que llevó a juicio. En una oficina de abogados estas cifras no son alentadoras. Una Fiscalía fuerte es aquella en la que la investigación criminal sea tan sólida que los delincuentes acaben aceptando cargos o que cuando vayan a juicio el índice de éxito sea mayor”.

Frente a la JEP, Gómez sostuvo que “la Fiscalía no puede enfrascarse más en discusiones ideológicas sobre la justicia especial o colisiones de competencias. La misión de la Fiscalía para la construcción de la paz empieza con la colaboración armónica con la JEP y la Comisión de la Verdad, y finaliza con la investigación integral de las graves violaciones de derechos humanos”.

Para el aspirante, en el caso Odebrecht “he estado involucrado por trabajar en la Agencia en el caso de los tribunales de inversión, por los intentos de acercamiento de la compañía y he podido conocer a fondo el proceso. Creo que este es un caso que requiere acabar de profundizarlo, que quienes se comprometieron a dar la información la den completa. Hay que llevar el caso a sus máximas consecuencias”.

Big data e información digital

González aseguró que la Fiscalía “debe usar todos los recursos técnicos y financieros, en colaboración con otras entidades públicas que tengan herramientas frente a big data e información digital”.

Según se rumora al interior del tribunal, González ha sido cercana al expresidente Álvaro Uribe, quien en este momento es investigado por la Corte Suprema de Justicia, por lo que no tendría chance de ocupar la vacante.

Frente al tema Odebrecht, sostuvo que “este tema es un asunto pendiente en la investigación colombiana. No hemos tenido resultados frente a esta investigación. Es necesario que el país conozca los resultados frente a la investigación de las campañas electorales y la contratación. Hasta el momento es muy poco lo que se ha adelantado frente a ese punto. La Fiscalía deberá tener un punto especial de atención frente a ese aspecto”.

En el tema de la JEP, la aspirante sostuvo que de llegar a ser escogida “mis relaciones con el tribunal, al igual que con cualquier otra institución que pertenezca al diseño constitucional del Estado, será armónica, de cooperación e independencia dentro de los marcos de la Constitución y la ley”.

Al finalizar la audiencia los candidatos aseguraron que no darían ninguna declaración hasta que se dé la elección: “Hemos explicado las razones por las cuales consideramos la elección para ser fiscal. No haremos comentario alguno ninguno de los tres hasta tanto la Corte no se pronuncie”.