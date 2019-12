Elección de Fiscal General, ¿ahora sí?

La interinidad que desde hace casi siete meses hay en el cargo de Fiscal General, tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez, podría llegar a su fin esta semana cuando la Sala Plena de la Corte Suprema tendrá la oportunidad de votar por primera vez la terna que presentó el Jefe de Estado el pasado martes.

El Presidente del alto Tribunal dijo que hay la disposición de elegir el cargo este año, no obstante el principal escollo es que se requiere unanimidad entre los 16 magistrados actuantes sobre un nombre, lo cual no es fácil, a no ser que antes elija al menos seis vacantes de las siete que tiene sin llenar.

Un primer paso en la puja por salir elegido Fiscal dieron el pasado jueves en una audiencia pública que desarrolló la Corte, los ternados Francisco Barbosa (Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Gobierno nacional); Camilo Gómez (Director de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado) y Clara María González (Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República), quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas para la Fiscalía.

Para escoger Fiscal General el alto Tribunal citó a una sala plena extraordinaria el próximo miércoles, pues la última ordinaria de este año fue el pasado 5 de diciembre, en la que votarán los 16 magistrados actuantes en este momento, que precisamente es el número que constituye la mayoría calificada para poder elegir.

Aunque un día antes, es decir el martes próximo, también fue citada una sala plena extraordinaria para la elección de seis de las siete vacantes que se han ido acumulando en la Corte Suprema, a pesar de las votaciones que ha hecho en las 23 salas ordinarias este año y algunas más extraordinarias. Ha fracasado en este intento porque ninguno de los aspirantes a esos cargos ha alcanzado los 16 votos requeridos.

Por qué la Corte le da prioridad en este momento también a llenar estas vacantes de magistrados cuando se supone que su mayor reto es elegir, ojalá este año, Fiscal General. Serían dos las razones: la primera es que no querría cerrar sus labores en 2019 con el inri de no ser capaz de cumplir la función de elegir sus integrantes, como lo establece el sistema de cooptación simple.

La segunda razón es que si este martes elige seis magistrados o siendo pesimistas al menos dos, facilitaría la escogencia de Fiscal General pues no se requeriría unanimidad frente a un nombre de la terna, como sí ocurre en las actuales condiciones.

No obstante vale señalar que si en la sala plena extraordinaria de este martes logra elegir algunos magistrados para llenar vacantes, estos no alcanzarán a participar en la votación del próximo miércoles para Fiscal General, pues antes tienen que ser posesionados en los cargos por el presidente Iván Duque.

A no ser que en la eventualidad de que este martes haya magistrados elegidos, el presidente Duque ese mismo día los posesione para que al día siguiente alcancen a votar para Fiscal General, lo cual no solamente pondría a todo el mundo a correr sino que podría enviar un mal mensaje desde la Casa de Nariño porque ya el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, dijo tras recibir la terna “en el momento tenemos 16 magistrados y ese es el número que se necesita para hacer la designación, yo apelo al buen talente de los compañeros magistrados de la Corte que esperamos cumplirle al país. No puedo ser pesimista. Se sabe que tomar decisiones grupales es difícil, pero mi obligación es ser optimista y mover a todos los compañeros a cumplir los deberes que nos corresponden constitucional y legalmente”.

La elección

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia se mostró optimista de que en la sala plena del próximo miércoles se elija Fiscal General y también un día antes los remplazos para llenar las vacantes que hay en el alto Tribunal. Incluso anunció que de ser necesario serán citadas más salas plenas hasta el 20 de diciembre que sesiona la Corte este año, con el fin de cumplirle al país y designar la nueva cabeza de la Fiscalía.

“Uno conoce a sus compañeros y sabe cuándo se van madurando las decisiones, yo creo que este es un momento en que en la Corte, todas esas decisiones se han venido discutiendo, madurando, y es el momento en que se puede, tanto elegir fiscal, como elegir los magistrados que faltan. Yo soy optimista en eso”, indicó García.

Incluso el Magistrado consideró que “es más fácil que logremos acuerdos para el nombre de un Fiscal que para elegir a un compañero magistrado”.

A pesar de ello nada garantiza que este año sea elegido Fiscal General, pues entre otros entra a jugar que este martes el alto Tribunal pueda llenar sus vacantes y que además se alcancen consensos frente a un nombre de la terna.

En los corrillos se dice que el Consejero para los Derechos Humanos, Barbosa, sería quien más aceptación tiene entre los magistrados, aunque Camilo Gómez habría subido sus acciones por su desenvolvimiento en la audiencia pública del pasado jueves.

Empero también se rumora que hay algún malestar en la Corte por la decisión del Presidente de la República de entregar la terna a solo dos semanas de la vacancia judicial, obligando un proceso a contrarreloj, cuando tuvo casi siete meses para hacerlo tras la renuncia de Martínez Neira.

Vale recordar que el pasado 4 de junio el presidente Duque dijo en una entrevista acerca de la terna, que había querido “guardar un poco de prudencia” ya que en ese momento la Corte Suprema “no tiene el número de magistrados” para que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”.

Añadió en esa oportunidad que “voy a esperar esta semana y quizá la otra mientras se surte ese proceso de elección de magistrados y le presentaré al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia”.

En este sentido hace unos días el propio Presidente de la Corte se refirió al tiempo que se tomó el presidente Duque para enviar la terna, revelando que “hubiera querido que hubiera sido antes, lo dije en los medios y se lo dije también al Presidente somos 18, no dejemos que se siga rebajando más que se vuelve más difícil”.

En cualquier caso vale aclarar que la Constitución no establece términos al Presidente de la República para ternar ni a la Corte para elegir.