Desde Congreso aseguran que Ley de alivios a créditos de Icetex no se aplica

Coincidiendo con el anuncio del presidente Iván Duque de reformar el Icetex, escuchando una de las exigencias del paro nacional en el que los estudiantes han tenido gran incidencia, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, aseguró que ya existe una ley de alivio que no ha sido aplicada por el Gobierno.

Según el congresista, los beneficiarios del Icetex siguen viéndose afectados por la falta de compromiso social de esta entidad: “Existen normas que buscan beneficiar a los deudores del Icetex y no han sido implementadas por el Gobierno, porque entre otras no se les ha destinado presupuesto para ponerlas en marcha. Tal es el caso de la Ley 1911 de 2018, que principalmente busca que los jóvenes no terminen pagando más de la mitad de sus ingresos mientras cancelan el total de su deuda con la entidad”.

Según denunció Lara, “con las cuotas actuales se corta a los estudiantes las posibilidades de seguir estudiando y de ahorrar para desarrollar su proyecto de vida. Se busca ajustar las cuotas de los beneficiarios una vez estén ubicados en el mercado laboral, de acuerdo con su ingreso. Cuando el usuario del crédito no perciba ingresos, no tendrá que pagar la cuota, y esto no causará nuevas obligaciones. La idea fundamental de la financiación contingente al ingreso es que el beneficiario pagará de acuerdo con sus ingresos. Esto quiere decir que si devenga de uno a dos salarios mínimos, la cuota no podrá exceder el 15% de esos ingresos. Cuando los ingresos son superiores a dos salarios mínimos, en ningún caso la cuota superará el 19% de los ingresos”.

El senador Lara sostuvo que la ley aprobada se suma a la Ley 1886 de 2018 que “terminó el inmoral negocio de quitarle a los que no tienen para darle a unos ‘tiburones’, los ‘chepitos’ o cobradores del Icetex, que estaban viviendo del dolor ajeno: se estaban enriqueciendo unas agencias de cobro profesionales con la deuda de los estudiantes, esta deuda se podía aumentar hasta en un 10% a causa de los honorarios de las agencias de cobro. Eso se prohibió y hoy en día ni para cobro pre-jurídico ni para cobro jurídico, se cobra la indignante práctica de acoso a la que estaban siendo sometidos los beneficiarios”.

Como también lo publicó EL NUEVO SIGLO, el presidente Duque anunció esta semana que se va a hacer un revolcón en el Icetex para que los jóvenes tengan más y mejores servicios educativos. Según el mandatario la idea es que los estudiantes “no queden estrangulados con deudas impagables después de graduarse”.

Según Duque la idea es que se transforme la entidad para que tenga mejores herramientas, más cómodas, de mejores plazos y de mejores tasas para los estudiantes y, realmente, tener algunos incentivos de condonación basados en el resultado y en el desempeño académico del beneficiario.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo ha dicho que “el tema de Icetex tiene una mesa particular y unas dinámicas que escuchando el clamor de los jóvenes y los padres de familia tendrá una mayor dinámica y a eso nos hemos comprometido. Tendremos una mesa específica sabemos que hay un plan de alivio que es uno de los puntos que más interesa a los colombianos, estoy hablando con el presidente del Icetex para avanzar en ese tema”.

Según la funcionaria “ese plan tiene que ver con deudores y con los alivios para ellos. La función del Icetex es coadyuvar a la educación superior, como todo siempre hay cosas que mejorar y los colombianos han mencionado un ajuste para la forma como se aborda el plan de pagos a los estudiantes y los alivios para quienes no han podido con las condiciones mismas del crédito. Así que aquí se trata de responderles a esas personas. Es verdad que son recursos públicos entonces debemos garantizar un repago de la deuda pero en las condiciones más cómodas, o accesibles a la realidad de las familias”.

El tema de los altos créditos del Icetex ha sido uno de los reclamos del Comité Nacional de Paro, según sus argumentos las altas tasas de interés y los amplios plazos han dejado a los estudiantes y a sus familias al límite de la pobreza.