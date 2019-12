Debemos meter más productos en la canasta exportadora: Analdex

El presidente de los vendedores al exterior, Javier Díaz, ve con preocupación la caída de dichos negocios este año por culpa de la ‘guerra comercial’ y el desplome de precios de algunas materias primas

_____________

No es bueno el año para los exportadores. Las ventas externas de bienes cayeron 11,9% en octubre frente a la cifra de 12 meses atrás, de acuerdo con el último reporte del DANE. Para el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz, los bajos precios internacionales de las materias primas le siguen pasando factura al sector.

Sin duda este es un elemento que sigue latente en los mercados globales. Por ejemplo en el petróleo, el diferencial negativo de precio promedio por barril de la referencia Brent entre octubre de 2019 y 2018 fue de US$20 (-25,9%). En la medida en que este es nuestro principal producto de exportación, esta dinámica causó la mayor parte de la caída. En el caso del carbón, se suma un movimiento negativo tanto de los precios como de la producción del bien a nivel interno, que llevó a que fuera el producto de la canasta tradicional que sufrió la mayor baja en su valor exportado.

A pesar de esta situación, el Presidente de Analdex cree que hay un comportamiento negativo pero también positivo, en el que el país debe diversificar su oferta exportadora no solo de productos sino de conquistar nuevos mercados.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el balance que hace con el resultado de las exportaciones este año?

JAVIER DÍAZ: Yo diría que hay noticias buenas y malas. La mala es que hay una caída de exportaciones totales en los sectores de combustible y del sector minero-energético. De tiempo atrás viene una caída de venta al exterior de carbón. Los precios de carbón han caído y esto está reflejado con la disminución de la demanda internacional, por ejemplo en China que la demanda ha bajado y los precios han caído.

La noticia positiva es que las exportaciones no tradicionales como la parte de manufacturas y agrícola empiezan a consolidarse como un crecimiento bastante positivo. Lo que espero es que ese comportamiento continúe y empecemos a ver un proceso de recuperación de esas exportaciones no tradicionales. Esta es la buena noticia frente a la caída de las exportaciones totales.

Balance agridulce

ENS: Pero, ¿a pesar del impacto internacional salimos bien librados?

JD: Yo creo que uno no se puede sentir satisfecho con unas cifras por debajo del año pasado, pero en medio de la turbulencia en los mercados internacionales, ahí vamos. La buena noticia es la reactivación de los sectores de manufacturas y agrícolas de tal manera que se logre compensar y no depender tanto de los minero-energéticos. Colombia tiene esa tarea, ver como diversifica y bajarle a la dependencia. No se trata de no vender carbón o petróleo, sino que no dependamos de manera excesiva como lo estamos haciendo en este momento. Debemos meter más productos en la canasta exportadora.

ENS: ¿Qué medidas prevén de cara al futuro para acelerar exportaciones?

JD: Yo creo que la gente está tratando de explorar otros mercados con mejores precios y tasa de cambio y entrar a competir. Creo que esa es la tarea de mirar posibilidades en mercados donde tradicionalmente Colombia no ha estado, como en Asia y África. Se trata de diversificar y tener presencia en mercados internacionales y no depender solo de mercados locales. Si uno logra eso es mejor en términos de riesgos.

Diversificación

ENS: ¿Es hora de entrar a diversificar la oferta exportadora?

ENS: Yo creo que tenemos una mejor tasa cambio, indudable que la demanda internacional no ayuda, pero hay que hacer esfuerzos de diversificación y llegar con nuestros productos a los mercados donde la crisis económica no es tan fuerte. Estamos viendo cómo en la parte agrícola penetramos a países asiáticos. Hay que seguir en esa tarea.

ENS: ¿Cómo podría cerrar ese balance que a todas luces es agridulce?

JD: Es indudable que con la caída del sector minero-energético vamos a estar por debajo frente al año pasado. En 2018 estuvimos alrededor de US$42 mil millones, la meta para este año era de US$47 mil millones e incluso a comienzos del año dije que si uno hacía esfuerzos podíamos llegar a los US$50 mil millones pero no lo vamos a lograr, vamos a estar muy probablemente por debajo de los US$42.000 millones, fruto de lo que pasa en la economía internacional, donde hay una menor demanda por la ‘guerra comercial’ entre China y Estados Unidos que ha golpeado el comercio a nivel mundial y para un país pequeño como Colombia, la dinámica de la demanda internacional es fundamental.

ENS: ¿Qué tanto ha beneficiado el comportamiento de la tasa de cambio el alza del dólar?

JD: Tenemos una mejor competitividad, un mejor precio internacional. Lo malo es que esa mejor tasa de cambio está acompañada de una menor demanda internacional. Cuando uno mira cuáles son los determinantes de las exportaciones colombianas hay dos variables fundamentales: tasa de cambio y demanda internacional, la cual esta caída.

2020

ENS: Referente al próximo año, ¿cómo ve el panorama?

JD: Los analistas señalaban que 2019 iba a ser el año de la transición y 2020 de recuperación, pero ahora dicen que el próximo va a ser difícil y hay que ver como se sortea la situación. Ojalá China y Estados Unidos logren acuerdo y el Brexit se resuelva para darle más certidumbre a la economía internacional. Lo que uno percibe es que va a ser un año difícil, por lo que esa recuperación de comercio y economía mundial muy seguramente se va a dar en 2021

ENS: ¿El paro está afectando las exportaciones?

JD: No he tenido noticias de afectaciones. La gente ha despachado sus mercancías para que no coincidan con días de paro pero es indudable el temor de que si esta situación continúa se termine afectando la economía, como en Chile que ya registra cifras negativas de crecimiento. Lo que uno espera es que se resuelvan estas situaciones con diálogo y no entrar en una dinámica como la de Chile.

Colombia mantiene cifras positivas en el crecimiento de la economía y eso hay que defenderlo porque una caída afecta a toda la población, entonces uno tiene que tratar de buscar mejor bienestar y no perderlo.

ENS: ¿Hay alguna solicitud al Gobierno para tratar de ayudar al sector?

JD: Seguimos insistiendo en avanzar en temas de facilitaciones del comercio y hacer comercio tanto de importación como de exportación no es fácil.

La gente prefiere vender en mercado local porque vender afuera es complicado por trámites y la gente prefiere no correr el riesgo porque si cometen un error se castiga o se sanciona. Necesitamos simplificar y agilizar procesos de exportación y lograr ser más eficientes en la logística. Continuar en el tema de infraestructura y recuperar la navegación por el río Magdalena y el ferrocarril. Necesitamos hacer los puertos más competitivos que puedan llegar los buques más grandes. Esas son las tareas inmediatas para consolidar la recuperación de exportaciones.