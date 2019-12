¿Cómo se implementarían los tres días sin IVA y la devolución?

El primer debate de la iniciativa fue aplazado nuevamente debido a que la sesión no había sido anunciada con anticipación

En los últimos días se han planteado interrogantes en relación a cómo se implementarían las medidas sociales anunciadas por el presidente Iván Duque, para ser incluidas en la reforma tributaria.

Especialmente, la devolución del IVA para los deciles más bajos de la población y los tres días al año en los cuales no se cobrará este impuesto.

El representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, señaló que para devolución del IVA se usará el mismo mecanismo que actualmente se utiliza para beneficiar a las personas que hacen parte de programas sociales, como Familias en Acción y Colombia Mayor.

“El decil 1 es el más pobre y el decil más rico es el 10. Se busca devolverle a los deciles 1 y 2 su contribución al IVA. Esos dos deciles en el recaudo del IVA aportan cerca de $2 billones. La propuesta aprobada es devolver eso mensualmente con un cheque como se entrega a los beneficiarios de Familias en Acción o Colombia Mayor. Eso le puede dar a cada hogar, que es el 20% de la población, unos $30.000, o un poco más, cada mes. Eso suena muy poco, pero si usted lo acumula en un año o si mira la condición de ingresos de esas personas es una muy buena noticia para la gente más pobre de Colombia” sostuvo.

Por su parte, sobre los tres días sin IVA se realizaría a partir de ciertos montos. “Lo de los tres días sería sobre unos montos. No es que yo vaya a comprar $1.000 millones ese día. Eso depende de las condiciones para la clase media baja para que compren bienes y servicios, textiles, vestuario, útiles escolares, algunos elementos tecnológicos, laptops. Eso le sirve a todo el mundo”, señaló.

Los días tendrán lugar en enero, julio y octubre, lo que representaría un costo de entre $60.000 millones y $150.000 millones anualmente.

“El objetivo es que puedan comprar los bienes de consumo masivo y popular en artículos de vestuario, calzado, cuadernos, útiles escolares, tecnología, entre otros pero sin el IVA; esta iniciativa les servirá a todos, tanto a la gente como a los empresarios, que podrán rotar sus inventarios y mover más su flujo de producción”, subrayó.

Sobre la devolución de IVA, la representante Catalina Ortiz, de la Alianza Verde, afirmó que “los detalles tendrán que reglamentarse. Actualmente se está trabajando en lo que se llama el Sisbén IV, que es una focalización de subsidios donde a la gente le van a pagar su subsidio, de acuerdo a su ingreso y no de acuerdo a donde viven. Eso debe terminar de realizarse a finales de año. Entonces sería una gran oportunidad sumarle a lo que ya pasa con el Sisbén estos recursos del IVA, porque si nos tocara contratar a alguien para pagar la plata sería muy costoso. Como el país ya va en la dirección de este Sisbén IV, como el país ya tiene unos subsidios que paga, la idea es que le sume a esos subsidios el valor de la compensación del IVA”.

Sobre los recursos que se necesitarían para cubrir el costo de estas iniciativas, Pérez señaló que sería entre $3 billones y $4 billones. Sobre las fuentes de financiamiento dijo que “hemos tenido la responsabilidad y el justo cuidado de buscar de dónde van a salir los recursos. Las fuentes pueden provenir de varias posibilidades. Primero, se incorporó la normalización tributaria con unos criterios más amplios donde vamos a incentivar la venida de capitales, de activos que no estaban declarados en Colombia. Además de pasivos inexistentes. Hay una fuente de recursos que estimamos será muy importante”.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, señaló ayer que la medida de la devolución del IVA permite que el sistema tributario sea más equitativo.

“La devolución del IVA a los deciles 1y 2, decir el 20% de la población que menos ingresos tiene, estamos dispuestos a asumirlo. Porque ellos nunca debieron pagar IVA por sus condiciones socioeconómicas. Nosotros estamos haciendo un supuesto de cuanto les costó ese IVA para devolvérselos y hacer más equitativo nuestro sistema tributario y repartir mejor los recursos”, expresó.

Sesión aplazada

Ayer, el primer debate de la iniciativa fue aplazado nuevamente debido a que la sesión no había sido anunciada con anticipación. “El anuncio es un requisito de la ley quinta. Uno tiene que anunciar con anticipación la discusión y votación de un proyecto de ley. La semana pasada se había anunciado para una fecha específica, el miércoles. Como ese día no hubo sesión entonces hoy tenía que volverse a anunciar”, señaló Pérez.

Reunión con Cambio Radical

Al cierre de esta edición, parlamentarios del partido Cambio Radical se encontraban reunidos con el presidente Iván Duque conversando sobre el proyecto. El senador Aguilar señaló que en la colectividad se quiere apoyarlo.

“Una comisión de parlamentarios estaremos con el señor presidente hablando de las propuestas nuestras en la ley de crecimiento económico. Hay una voz al interior del partido que se quiere acompañar esta ley por varias razones. Primero, porque necesitamos crecer al 5%. Hay que reconocer que 10.000 colombianos han renunciado a su nacionalidad, 35.000 empresas han cambiado su residencia fiscal. Empresas, como Mazda, que operaban aquí hoy lo están haciendo en México. Debemos reconocer que estos incentivos no son para beneficiar a las empresas sino para el crecimiento, la formalización del empleo. Vamos a tener un diálogo muy constructivo con el señor presidente”, expuso.

Señaló que podrán existir más cambios. “Hay que decirles a los colombianos que esta ponencia no es la última palabra. Arrancamos apenas el primer debate y tenemos tres semanas para seguir discutiendo, corrigiendo, incluyendo, escuchando para que saquemos una ley que le sirva al país. Si nosotros no aprobamos esa ley de crecimiento económico no vamos a tener mayores recursos que necesitamos en la educación, en la salud, en el campo colombiano. Si queremos dejar de depender del petróleo, tenemos que fortalecer otros sectores, como el turístico”, dijo.

Comité del Paro

En el debate de hoy serán escuchados diferentes sectores. Así lo manifestó el representante John Jairo Cárdenas, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

“Vamos a escuchar a los gremios. Vamos a escuchar a todos los sectores interesados. Incluyendo, por supuesto, la gente del Comité Nacional del Paro. Estamos abiertos a escuchar propuestas concretas. De ninguna manera vamos a aceptar frenar el trámite del proyecto por una razón muy elemental. Porque el único que puede impedir ese trámite es el propio gobierno. Desde el punto de vista legal es el único que puede retirar el proyecto. Nosotros estamos legalmente obligados a darle trámite. Si no se le damos el gobierno nos va a convocar a extras. De tal suerte, que la alternativa no es aplazar la discusión. La alternativa es tramitar el proyecto y por supuesto recibir propuestas concretas para ver en esta última curva cómo podemos mejorarlo”, manifestó.