Calificación de 8,3 dan a calidad de vida en Bogotá

Con un calificación de 8,3 de un máximo de 10, calificaron los bogotanos la calidad de vida en la capital. En efecto, y de acuerdo con la Encuesta Multipropósito, en general los ciudadanos hacen un buen balance de vida. Respecto a mejor vida posible, en la misma escala los bogotanos calificaron si su vida es la peor o mejor que podrían tener, con un puntaje promedio de 7,74. En este sentido, las dos medidas muestran un buen balance subjetivo de vida. De acuerdo con el informe, los residentes en la zona urbana señalan que tienen un balance de vida levemente mejor que el de los de la zona rural, con una satisfacción promedio de 8,53 urbano frente a un 8,50 rural.

En la valoración sobre si la vida de los bogotanos es la mejor que podrían tener, los residentes de la zona urbana tienen un puntaje promedio de 7,74, frente a un 7,73 rural. A pesar de que en promedio los habitantes de la zona urbana tienen una ventaja marginal, en los habitantes rurales se presenta un mayor porcentaje de personas que responden la máxima calificación (de 10), tanto en la satisfacción con la vida como en si su vida es la mejor que podrían tener.

A nivel de Unidades poblacionales, las Margaritas en la localidad de Kennedy, presenta el menor promedio en la satisfacción con la vida con 7,83, mientras que Santa Cecilia, Álamos y Jardín Botánico en la localidad de Engativá son las de mayor satisfacción con 9,22.

En la valoración sobre si la vida es la mejor que podrían tener las UPZ Marco Fidel Suarez y San José, en la localidad de Rafael Uribe, obtienen el promedio más bajo (6,96) y las de mejor puntaje son nuevamente Santa Cecilia, Álamos y Jardín Botánico (8,62).

Por sexo

Los resultados por sexo son parejos tanto en satisfacción con la vida, con promedios de 8,54 en los hombres y 8,52 en las mujeres, como en la mejor vida que podrían tener, con promedios respectivos de 7,7 y 7,77. No obstante, en la satisfacción con la salud, educación, amigos, libertad para tomar decisiones, seguridad en los sitios que se frecuentan, trabajo e ingresos, las mujeres tienen menor satisfacción que los hombres, y en las dos últimas la diferencia es alta y cercana a media unidad.

El balance de vida se asocia con variables del actuar directo de la política pública. Con la salud, los puntajes de satisfacción con la vida y la mejor vida posible son mayores si no se ha diagnosticado alguna enfermedad que cuando lo han hecho.

Con los ingresos, a mayor ingreso per cápita del hogar mejora el balance de vida. El desempleo tiene una asociación negativa sobre el balance de vida. En seguridad, los bogotanos de hogares cuyos miembros han sido víctimas de atraco o robo en los últimos doce meses presentan un balance más bajo que el de aquellos que no lo han sido. En educación, las personas que no estudian y para su edad deberían estarlo haciendo presentan menores niveles de satisfacción con vida y están más alejados de la mejor vida posible.

Satisfacción

En cuanto a la satisfacción en dimensiones que son claves para desenvolverse en la vida y ser feliz, la de mayor satisfacción es la de libertad o posibilidad de tomar decisiones y tener control sobre su propia vida; los bogotanos sienten que su vida les pertenece y pueden direccionarla. La segunda dimensión con la que mejor se sienten es la de sus relaciones familiares, resultado que va en línea con el hecho de que en caso de problemas personales el 88% de los bogotanos cuenta con sus familiares. A pesar de que el 46% de los bogotanos vive en arriendo, la tercera dimensión con la que más están satisfechos los bogotanos es la de su vivienda.

Las dimensiones con el menor nivel de satisfacción son trabajo, ingresos y seguridad en los sitios que se frecuentan y el barrio o comunidad. Como se ha visto estas dimensiones tienen asociaciones importantes con el balance de vida que hacen los capitalinos y reflejan las preocupaciones que usualmente indican los ciudadanos en las encuestas de opinión.