Buscan recursos la extracción del Galeón San José

La APP a la que le dio curso la administración Santos para la extracción del Galeón San José de las aguas del Caribe no tiene cabida después de que el Consejo Nacional de Patrimonio determinara que es un bien de interés cultural de la Nación, por lo que no es posible pagar en especie con parte del cargamento.

No obstante la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez indicó ayer que se sigue en conversaciones con la firma suiza que encontró el naufragio (Maritime Archaeological Consultants, MAC), con miras a que eventualmente haga el rescata del navío.

Ramírez explicó que “tiene plena disposición de encontrar una forma para hacer este trabajo, para el que se requiere una alta tecnología y las conexiones submarinas no son fáciles. Vamos a negociar con ellos pues sabemos que rescatar el galeón es muy importante para la humanidad”.

Añadió la Vicepresidenta que tras la decisión del Consejo Nacional de Patrimonio la APP que se acordó con MAC en el anterior gobierno se quedó sin piso y hay que acordar otras condiciones porque “ya no cabe entregar ninguna pieza como parte de pago de la extracción, y eso era lo que se había previsto en esa alianza público privada que se había originado hace algunos años”.

Por su parte Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, señaló que “las conversaciones con la empresa suiza siguen en los mejores términos. Hemos intercambiado distintas ideas y estamos esperando conocer la forma de pago de esta extracción”.

El Galeón de bandera española fue hundido el 8 de junio de 1708 por piratas ingleses en las costas cercanas a las Islas del Rosario, llevándose consigo al fondo del mar cerca de 200 toneladas de oro, joyas y monedas, según los registros de la embarcación. También habría vasijas y otros bienes que constituyen patrimonio cultural.

La vicepresidenta Ramírez dijo que la decisión del Consejo Nacional de Patrimonio sobre el Galeón San José “es demasiado importante porque tal como lo hemos dicho durante este año, el gobierno del presidente Iván Duque considera que teniendo en cuenta la importancia de este hallazgo, lo representativo que es, lo que significa desde el punto de vista arqueológico, histórico, cultural, pues sería realmente imperdonable que terminemos entregando partes de este hallazgo para que después terminen en los anticuarios del mundo entero”.

Agregó Ramírez “nosotros dijimos que buscaríamos la fórmula que fuera necesaria para poder conservar, como una unidad, el galeón y todas las partes que de él se puedan extraer en el futuro y esperamos que esto sea muy pronto”.

Explicó que la Ley 1675 de 2013 es clara cuando establece que si “más del 80% se consideraba que era patrimonio cultural entonces no procedía este sistema de pago consistente en dar parte en especie”.

En cuanto a los pasos a seguir la Vicepresidenta señaló “hay que lograr que ojalá todo se pueda extraer en las mejores condiciones de conservación para que pueda estar en un museo en Colombia para el disfrute de la humanidad”.

Dijo que sobre los costos para la extracción del Galeón San José que “el Gobierno buscará dónde vamos a proveer los recursos necesarios. Todo eso dependerá de que tengamos certeza de cuánto vale contratar la extracción de esas piezas del Galeón”.

Sin embargo se conoció ayer también que un grupo de abogados prepara una demanda ante el Consejo de Estado pues a su juicio no cabe declara el Galeón San José como bien de interés cultural de la Nación sin conocer a ciencia cierta su contenido.

En noviembre pasado EL NUEVO SIGLO habló con el exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Ernesto Montenegro, quien defendió el proceso que se adelantó en el anterior gobierno para extraer el navío.

El experto consideró que el galeón no se podía declarar como patrimonio cultural porque no se tenía la información completa de este hallazgo. "No es una respuesta política simplemente sino hasta que el Galeón San José no se asuma de manera científica, pues no podrá ser abordado en su integridad y en su valor real que es el conocimiento".