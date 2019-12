BCE reduce a 1,1% proyección de crecimiento para 2020

El Banco Central Europeo (BCE), bajo la conducción de su nueva presidenta Christine Lagarde, mantuvo sus tasas de interés sin cambios, y recortó su proyección de crecimiento para la Eurozona en 2020 a 1,1%, 0,1% menos que su anterior estimación.

En la primera conferencia de prensa encabezada por Lagarde, quedó confirmado que el BCE lanzará el mes próximo una revisión de su estrategia de objetivos y herramientas de largo plazo, que espera tener terminada para finales de 2020.

"Tendré mi propio estilo. No sobreinterpreten esto, no anticipen, no comparen. Seré yo misma, por ellos probablemente diferente", afirmó Lagarde, que no es economista de formación ni tiene experiencia al frente de un banco central.

Tal como se esperaba, la principal tasa de interés de la institución con sede en Fráncfort se mantuvo en cero, mientras que a los bancos se les aplicará una retención de 0,50% en los depósitos que confíen al banco central en lugar de prestarlos a sus clientes.

Inflación

Estas tasas permanecerán en su nivel actual "o en niveles más bajos" hasta que la institución constate un regreso duradero de la inflación al objetivo de su mandato, es decir un nivel levemente inferior al 2%, según el comunicado sobre las decisiones de la política monetaria.

En cuanto al crecimiento, el BCE recortó su proyección de crecimiento para la Eurozona en 2020 a 1,1%, 0,1% menos que su anterior estimación. En 2020, espera un 1,4%.

De su lado, la inflación aumentará 1,1% en 2019 hasta llegar a 1,6% en 2022, según las mismas proyecciones.

El BCE compra desde inicios de noviembre deuda pública y privada en el mercado por 20.000 millones de euros por mes y sin plazo de tiempo, con el objetivo de reanimar una economía hundida por las tensiones comerciales, como ya lo había hecho entre marzo de 2015 y finales de 2018.

El comercio

De otro lado, la Comisión Europea propuso reforzar el arsenal comercial de la Unión Europea (UE) ante los riesgos de un eventual bloqueo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el Estados Unidos de Donald Trump.

“No podemos permitirnos quedarnos sin defensa, si no es posible obtener una solución satisfactoria" en la OMC en caso de disputas comerciales, explicó el comisario europeo de Comercio, Phil Hogan.

Estados Unidos, muy crítico con la OMC, rechaza desde hace meses nombrar a nuevos jueces en el seno de la instancia de apelación del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), encargado de resolver las disputas comerciales.

Esta instancia se encuentra paralizada desde el miércoles por el insuficiente número de jueces, lo que impide que los procedimientos del organismo con sede en Ginebra lleguen a su término.

Sin embargo, el reglamento actual solo permite a la UE poner en marcha contramedidas comerciales, como derechos de aduanas adicionales, cuando todos los procedimientos ante la OMC hayan finalizado.

"Mientras el Órgano de Apelación de la OMC no pueda cumplir sus funciones, los miembros de la OMC tienen la posibilidad de eludir sus obligaciones y evitar una decisión vinculante, simplemente apelando", subraya Bruselas.

La propuesta presentada este jueves por la Comisión Europea busca autorizar a la UE la adopción de contramedidas "incluso si la OMC no se pronunció definitivamente sobre el recurso".

La iniciativa cubre también las disputas que puedan existir en el marco de un acuerdo comercial regional o bilateral, cuyo mecanismo de arbitraje estuviera bloqueado.

"Muchos puestos de trabajo europeos están en juego. La UE debe ser capaz de garantizar que sus socios respeten sus compromisos", subrayó este jueves la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Según un proyecto de declaración visto por la AFP, los dirigentes de los países europeos, que se reúnen en una cumbre en Bruselas, tienen previsto invitar a los países del bloque y a la Eurocámara "a examinar de manera prioritaria" esta propuesta.