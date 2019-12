Bancadas definen apoyo a reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo estar confiado en la aprobación de la Ley de Crecimiento, proyecto que hoy será debatido en las plenarias de Senado y Cámara. Esta última alcanzó el viernes a evacuar una decena de impedimentos de los parlamentarios

Para hoy, último día de las sesiones ordinarias, están citadas las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República para dar inicio a los debates finales de la reforma tributaria.

El pasado viernes, en la Cámara, se evacuaron una decena de impedimentos de los parlamentarios. No obstante, la sesión fue levantada por el presidente de la corporación, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, debido a que sobre la 1 de la tarde ya no había cuórum para continuar con el debate.

A la salida del recinto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó optimismo respecto al apoyo del Congreso a la iniciativa, que es clave para el Ejecutivo.

En el mismo sentido se expresó el viceministro Juan Alberto Londoño, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que está “confiado en que se va a entender que es mejor que el país crezca, que haya inversión, que se hagan transferencias de recursos para el 20% de la población que tiene menos ingresos”.

“Sin la reforma tributaria vamos a tener un problema de desfinanciación de más de $10 billones. Todos los programas sociales que la gente está diciendo que tenemos que fortalecer en las marchas van a tener $10 billones menos”, expresó el funcionario, que, además, destacó las medidas de alcance social anunciadas semanas atrás por el Presidente.

Más adelante señaló que “tiene medidas sociales tan importantes como la devolución del IVA al 20% de la población con menos ingresos, como la reducción del aporte en salud de los pensionados de un salario mínimo. Tiene medidas como beneficios para la generación de empleo en los jóvenes de entre 18 y 28 años. Tiene medidas como la disminución del costo de capital a las pequeñas y medianas empresas que representan el 97% del país”.

Por su parte la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le afirmó también a este Diario que esta es una “ley que es necesaria. Actualmente está en vigencia, está cumpliéndose. Recordemos que el año pasado fue aprobada la Ley de Financiamiento, porque cuando nosotros llegamos al Gobierno encontramos el Presupuesto General de la Nación desfinanciado. Se requirió esa ley que fue proyectada por el Gobierno y ha dado frutos. El país está creciendo por encima del 3% a diferencia de los países de América Latina que han tenido muchísimas dificultades económicas. Esto nos indica que la ley ya fue suficientemente probada”.

Decisiones de bancada

Hoy están programadas las reuniones de bancada de los partidos Cambio Radical y La U, que definirán la suerte de la iniciativa.

En Cambio Radical hay voces distintas. Por una parte, hay quienes se muestran cercanos a apoyarlo, como el representante por Atlántico, César Lorduy.

“Nosotros hemos hecho un ejercicio. En especial, la comisión encabezada por el doctor Vargas y el doctor Fuad Char, en la cual le planteamos una serie de inquietudes. La mayoría fueron acogidas. Se siguen acogiendo una serie de inquietudes supremamente importantes para la economía, para el ciudadano y el bien del país. Nos sentimos agradados y satisfechos que no solamente se hayan acogido esas propuestas, sino que en conjunto conceptualmente la idea del Gobierno y de Cambio Radical es de dar mejores oportunidades”, expresó.

“Hay una orden de la Corte Constitucional. Esa orden hay que cumplirla o si no el Congreso podría entrar en desacato. Si no se aprueba, sería importante que alguien diera conocer la reforma tributaria del año 2016, porque si tú estás en contra de esta reforma estás a favor de la anterior”, subrayó Lorduy.

Mientras que otros son más críticos, como el senador Rodrigo Lara. “Si de mí se tratara tendría la misma posición del año pasado cuando se votó por primera vez. Esto arrastra exenciones o privilegios tributarios de tiempo atrás. Entiendo la complejidad de hacer cambios de fondo en unas sesiones extras. Entiendo también las implicaciones que tendría para la economía no votarla. En lo personal, si de mí solo se tratara, yo no la voto”, expresó a este Medio.

En La U también hay división. El senador Roy Barreras afirmó que aunque él está en contra de la iniciativa, su partido está dividido. “Yo espero que el partido no se suicide políticamente. No le dé una cachetada a la ciudadanía que si algo rechaza es esta reforma inequitativa. Espero que el partido decida votarla negativamente. Hay otros compañeros que esperan votarla positivamente. La decisión se tomará el próximo lunes. Hoy estamos divididos”, afirmó Barreras, quien indicó que “en cualquier decisión de bancada siempre hay tres opciones: sí, no y libertad de voto”.

El parlamentario destacó que la decisión del Partido Liberal de no acompañar la reforma fue “muy importante. Entendieron que es una reforma absolutamente impopular en una coyuntura de movilizaciones que requiere equidad, igualdad, oportunidades. Aprobar una reforma tributaria, que claramente le regala $9 billones a los más poderosos y empeora la inequidad en Colombia es la peor manera de responderle al clamor ciudadano que, además, está ocurriendo en toda América Latina. Espero que el Congreso no sea sordo frente al clamor y el gobierno entienda que tiene que sentarse a construir una reforma tributaria estructural, pero también una reforma social, laboral, seria, que privilegie la creación de empleos dignos sobre el crecimiento de los más poderosos”.

Sesiones extras

Como hoy terminan las sesiones ordinarias, el proyecto será discutido, a partir del martes, en sesiones extras hasta el viernes. Además de la tributaria, otros dos proyectos también se debatirán esta semana: el que establece una exención de impuestos para la realización de la Copa América en junio de 2020 y el que autoriza el ascenso de más de 40 oficiales de la Fuerza Pública.