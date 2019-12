Arias responde las acusaciones del actor Román

Luego de varios trinos que publicó el actor Julián Román en rechazo a la aprobación en primer debate de la mal llamada 'Ley Andrés Felipe Arias’, el exministro de Agricultura le respondió al artista a través de una carta, desde su lugar de reclusión en Bogotá.

En la misiva de dos páginas, Arias aseguró que “para su tranquilidad” la mayor parte del día permanece “confinado” en una habitación sencilla del pabellón de reclusos de una unidad militar. “Solo me veo con mi esposa e hijos durante los horarios dispuestos por el reglamento (…) que procuro respetar al pie de la letra”, afirma.

En su cuenta de Twitter, el acto dijo: "Ustedes si entienden el nivel de burla y desprecio de este gobierno hacia nosotros? Ley ANDRES FELIPE ARIAS... el nombre de un tipo que está condenado a 17 años de cárcel".

Sobre esto, el exministro Arias le respondió: “Julían, no soy el criminal que usted cree que soy. Se lo digo desde la paz interior de quien se sabe inocente. Se lo digo despojado de odios y con sumo respeto por usted como ser humano”.

Este proyecto de ley estatutaria que pretende darle el visto bueno a una doble instancia retroactiva para los aforados constitucionales que ya fueron juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

La oposición ha llamado a esta iniciativa la ‘Ley Arias’ pues podría beneficiar al exministro Andrés Felipe Arias, condenado por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en relación con subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Arias dijo sobre el proyecto, respondiéndole a Julián, : “Imagínese, solo por un momento, que a usted lo condenaran por un delito que no cometió. ¿No buscaría impugnar su condena ante jueces independientes? Por supuesto. Y podría porque la Constitución de Colombia le garantiza ese derecho a la gran mayoría de colombianos. Es lo natural, como quiera que los jueces son seres humanos y, como tal, pueden equivocarse”, se lee en la misiva.

Por último, el exministro cerró con una frase de una de las canciones de la banda Queen, We Are The Champions: “I’ve done my sentence, but committed no crime…” (he cumplido mi sentencia, pero no cometí ningún crimen).