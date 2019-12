Alivios en IVA se reflejarán en índice GINI: Gobierno

Plenaria de Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en su último debate. Ministro de Hacienda afirmó que tendrá un recaudo neto de $13,5 billones en 2020

________________________

En la madrugada de ayer, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate la reforma tributaria, iniciativa de vital importancia para el Ejecutivo.

Como el texto respaldado por esta corporación fue el mismo que un día antes había aprobado el Senado de la República, el proyecto pasó a sanción presidencial.

La reducción de los aportes en salud de los pensionados que reciben hasta dos salarios mínimos, la devolución del IVA para las personas de los estratos 1 y 2 de la población, el establecimiento de tres días al año sin este tributo para compras de ciertos artículos, la disminución del impuesto de renta a las empresas, la creación de una sobretasa temporal al sector financiero y descuentos por gastos de inversión son algunas de las medidas que incorpora la nueva ley.

El presidente Iván Duque afirmó que la reforma “impulsa el crecimiento y nos da más recursos para la inversión social”. “Esta reforma nos va a permitir seguir aumentando los recursos para la educación, para la salud, para el mejoramiento de viviendas, para llevar acueducto a las zonas más vulnerables de nuestro país. Entonces, claramente, se trata de una ley que impulsa el crecimiento, pero que nos da más recursos para la inversión social”, señaló el Mandatario, que subrayó que es una “norma que mantiene vivos los elementos que han traído crecimiento, mayor recaudo y que han permitido, también, mayor inversión”.

A renglón seguido, el Jefe de Estado recordó las cuatro medidas puntuales incluidas en la ley para ayudar a superar brechas sociales, en beneficio de la población más vulnerable, y fortalecer a la clase media en el país. “Que le reduzcamos el aporte en salud a los pensionados más vulnerables, del 12% al 4%; que tengamos los tres días sin IVA, para que las familias de Colombia puedan adquirir vestuario, calzado, electrodomésticos y útiles escolares; que nosotros, también, podamos dar más incentivos a la contratación de jóvenes en Colombia; que las empresas contraten a más jóvenes, porque tienen los incentivos para hacerlo, y algo, también, muy importante: que les devolvemos el IVA a los colombianos más pobres. Esas son reformas sociales que trae esta Ley de Crecimiento. Entonces, para mí, esto es Crecimiento con Equidad”, resaltó.

Así mismo, afirmó que “es una ley que no golpea a la clase media, que no golpea a los colombianos vulnerables” y agradeció al Congreso de la República por el “espíritu constructivo con el cual aprobó esta norma”.

“Sin ‘gabelas’ para los ricos”

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, agradeció el voto de confianza de las plenarias. “Agradezco a los congresistas que nos han ayudado a aprobar esta importante ley. Vamos a demostrar que la devolución del IVA será un éxito y se reflejará en la disminución del índice GINI (que mide la desigualdad), que según nuestros cálculos será cerca de 1,3 veces más de lo que se ha venido reduciendo cada año”, indicó.

Rechazó que se introduzcan ‘gabelas’ para los más ricos. “Quiero ser muy claro: con esta ley no estamos creando ‘gabelas’ para los más ricos. La disminución en el impuesto de renta es para todos los empresarios, pequeños, medianos o grandes. El descuento del IVA para bienes de capital importados es abaratar costos para que nuestro aparato empresarial se modernice más rápidamente y produzca más barato”, aclaró.

Y agregó que “por el contrario, estamos siendo justos. El impuesto de renta para los que tienen ingresos de más de $36 millones mensuales, el del patrimonio y a los dividendos, junto a la sobretasa a la renta del sector financiero para invertirlos en vías terciarias, demuestra que los que más tienen, pagarán más”.

Señaló que la reforma tendrá un recaudo neto de $13,5 billones en 2020 explicados así: impuesto de renta a personas de mayores ingresos, sobretasa al sistema financiero, IVA plurifásico en cervezas y gaseosas, y normalización tributaria: $5,3 billones; más crecimiento económico: $3,2 billones y menor evasión e implementación de la factura electrónica: $5 billones.

De acuerdo con la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, la reforma no solo hará crecer la economía, sino que generará más empleo, equidad e inversión. “Este paquete de medidas busca crecimiento en la economía, y por esa vía generar empleo, pero empleo formal y digno. También busca la equidad para los que tienen mayores ingresos y patrimonio paguen más, y que a los más vulnerables les devuelvan el IVA que pagan. Pero además busca que haya más empresas formales, y más empresas productivas”, sostuvo.

Trámite cuestionado

El representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, cuestionó el trámite del proyecto en su último debate. “Lo que está sucediendo en la Cámara de Representantes es una pantomima en la que la aplanadora del Gobierno, conformada por el Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de La U, están aprobando artículo por artículo que aprobó el Senado para no tener que conciliar y venir a trabajar. Esto es en detrimento del debate democrático, de un congreso de bicameral, de las garantías democráticas que tenemos los nos oponemos a debatir”, sostuvo.

Por su parte, la representante Katherine Mirada, señaló que la aprobación es un “golpe durísimo para el país. Desde la oposición estuvimos 100% en contra de esta reforma que afecta muchísimo a la clase media. Lastimosamente no tuvimos los votos. Este Congreso le dio nuevamente el sí a más impuestos a los colombianos y más regalos tributarios a las grandes empresas”.

El senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), afirmó que prepara demandas ante la Corte Constitucional por “vicios” en su trámite. “A la madrugada, a las carreras, a pupitrazos, en medio del desorden y la improvisación, la Cámara aprobó la Tributaria, por chambonería les quedó como la vieja calle del cartucho en Bogotá, llena de vicios”, afirmó Barreras.

De acuerdo con el parlamentario, en la Cámara “acogieron parcialmente el texto de Senado, con lo cual parte del texto fue aprobado artículo por artículo en Cámara. Cuando se aprueban dos textos es la Comisión de Conciliación la que debe verificar si son idénticos y si no lo son conciliarlos: no hubo conciliación. No conciliaron porque el Gobierno hizo reabrir más de 50 artículos para volver a votarlos con textos supuestamente iguales a los de Senado. Entenderán que la probabilidad de que haya errores, diferencias, es enorme. Cada diferencia es un vicio. Revisaremos videos para comparar”.

“Con ese rosario de vicios preparamos desde ya demandas en la Corte Constitucional contra esa reforma tributaria antitécnica, regresiva y deficitaria. Lo responsable es evitarle a Colombia el hueco fiscal que abre, el regalo a los más poderosos y el golpe a clase media y trabajadores”, subrayó.