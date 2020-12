Vuelve el pico y cédula a Bogotá hasta el 15 de enero

Ante la preocupante velocidad de contagios por Covid-19 en la ciudad, la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, anunció ayer en horas de la noche, que a partir de este lunes y hasta el próximo 15 de enero se retomará la medida de pico y cédula, y solo un miembro por núcleo familiar podrá salir a hacer compras. La mandataria afirmó que se retoman estas dos medidas de cuidado para bajar la velocidad de contagios y evitar un fin de año amargo.

“En las últimas dos semanas ha aumentado la velocidad de contagio, porque mucha gente está bajando la guardia. Hemos tratado de tener una enorme conciencia y acompañamiento a las familias y al comercio, pero no podemos relajarnos. Si no tomamos medidas adicionales, vamos a terminar pasando un fin de año amargo y no es eso lo que queremos”, dijo la mandataria distrital.

El pico y cédula empezó a aplicará a partir de las 00:00 horas de este lunes 21 de diciembre para el ingreso a cualquier establecimiento en donde se realicen actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios; compra de cualquier producto al detal y por mayor. Así mismo, también se aplicará para trámites bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas.

Con relación a los restaurantes, supermercados, minimercados, centros comerciales, bancos y notarías, esta medida se aplicará exactamente como se aplicó en julio, razón por la cual para el ingreso de estos establecimientos también se aplicará la medida de pico y cédula.

Cómo funcionará la medida

En los días impares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito impar. En los días pares no podrán acceder a estos servicios y establecimientos, las personas cuya cédula o documento de identidad termina en dígito par.

Solo quedarán exceptuados de esta nueva medida los centros de salud, las farmacias y los servicios funerarios. Adicionalmente en casos de servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos donde se requiera la comparecencia simultánea de dos o más personas, también aplicará la excepción.

“Este es el momento de mantenernos en el autocuidado, por favor todo el que quiera tener una reunión con sus padres el 24 y 31 de diciembre, debe estar aislado; los que más se están contagiando son los mayores: mamás, papás, tíos y abuelos. Por eso les recordamos siempre el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento, lavado de manos y el aislamiento voluntario. Así podremos pasar todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo sin tener nada que lamentar”, reiteró la alcaldesa Claudia López.

La noticia no fue sorpresiva y estaba cantada, pues durante el fin de semana la alcaldesa Claudia López había dicho que, “hemos tenido consideración con las familias y el comercio en esta temporada navideña entendiendo el año tan difícil. Pero no parece haber una respuesta consciente y corresponsable y el contagio crece nuevamente de manera preocupante. Tendremos que tomar más medidas de cuidado”.

Frente a esta nueva medida es importante recordar que el numero diario de contagios está aumentando a pasos agigantados. El jueves de la semana pasada en la ciudad de Bogotá había 414.581 contagios y ayer, al cierre de esta edición, había un total de 425.914 contagios, lo que quiere decir que en el lapso de tres días los contagios por Covid-19 aumentaron en 11.333, lo que significa que el promedio diario de contagios está siendo de alrededor de 3.700.

Punto aparte, frente a la ocupación de unidades de cuidados intensivos, en estos momentos en la ciudad de Bogotá hay un total de 2.236 camas de las cuales 1.663 están separadas para uso exclusivo de pacientes con Covid-19 y las otras 573 para otras patologías.

Ahora, ¿Cómo están siendo ocupadas. Bogotá comienza esta semana de navidad con un total de 1.653 camas ocupadas y 987 están siendo empleadas por pacientes Covid-19 positivos (840 por casos confirmados y 147 por casos probables).

Esto que significa: que la ocupación total de camas UCI en Bogotá está en el 73.9%, ligeramente más baja que al finalizar la semana pasada, cuando el porcentaje de ocupación estaba en el 74.2%; y que la ocupación de unidades para pacientes Covid-19 está en el 59.4%, un punto porcentual por encima de la semana semana, cuando dicho indicador de ocupación se encontraba en el 58.4%.

Cifras de Saludata

Ahora bien, con las cifras registradas por Saludata, que a estas alturas del año ya se sabe que dejan por fuera los casos asintomáticos o de las personas que deciden no registrar sus síntomas en el sistema de Detectar, Aislar y Reportar (DAR), hoy la ciudad de Bogotá tiene 583 camas desocupadas.

Haciendo una división simple, para los 10 días de fiestas que quedan, Bogotá tiene un cupo de 58,3 camas por día, pero como bien hizo en referirlo el director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Cordovez, siempre y cuando se mantenga el mismo comportamiento y rija el auto cuidado.

“Las UCIs no colapsan en Diciembre. Eso es lo que nos dan los modelos. Ya llegamos al 60%. Pero, ¡Ojo! Podrían colapsar si pasara algo inusual y algo inusual en este caso podría ser que haya demasiados eventos súper dispersores en diciembre y por eso es importante el autocuidado”, precisó el profesor Cordovez a comienzos de la semana pasada.

Por último es importante referir que la localidad de suba sigue siendo la localidad con el mayor número de contagios (57.139), seguida por la localidad de Kennedy que suma 54.283. En tercer lugar se encuentra la localidad de Engativá, con 44.482; en cuarto lugar se encuentra la localidad de Bosa con 33.046 contagios y en quinto lugar se encuentra Ciudad Bolívar con 27.287 contagios.