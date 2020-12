Amplían restricciones a la movilidad en todo el país para contener el covid-19

En todo el país los mandatarios seccionales y locales están tomando medidas para restringir la movilidad y tratar así de contener el avance del coronavirus ante el relajamiento del autocuidado durante las fiestas decembrinas.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tras analizar en el Comité de Seguimiento del Covid-19 las medidas a tomar con miras a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, anticipó que el departamento entrará en tercera alerta roja hospitalaria desde mañana y hasta el 4 de enero. La razón: la ocupación del 80% de camas UCI en el Valle de Aburrá, mientras que en el oriente antioqueño es del 94%.

El mandatario seccional anunciará otras medidas hoy, entre ellas un toque de queda generalizado.

Entre tanto el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, decretó ayer nuevas medidas de orden público, con el fin de garantizar el distanciamiento responsable, preservar la vida y mitigar los efectos del Covid-19 durante la temporada de fin de año.

En el respectivo decreto se dictaminó toque de queda y ley seca para Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo.

Al respecto, el alcalde explicó que “sabemos que a medida que avanza la noche hay mayor consumo de alcohol y es entonces cuando comienzan a flexibilizarse los protocolos de bioseguridad en casa que, recordemos, es donde más se está contagiando la gente”.

Pumarejo les expresó a los barranquilleros que “en tu casa, en el seno de tu hogar, decides tú. La medida más importante no la tomo yo ni las toma el presidente, sino que depende de cada uno de nosotros, porque no podemos entrar a sus hogares y tomar decisiones ajenas. Insistimos: evitemos las reuniones familiares sin medidas de bioseguridad. No es momento de celebrar con las personas que no convivimos, sino con nuestro núcleo familiar de todo el año, de máximo 10 personas”.

Desde las cero horas de hoy está nuevamente vigente en Bogotá la medida del pico y cédula para ingresar a almacenes de cadena, centros comerciales y entidades bancarias, entre otros lugares, restricción que se extenderá hasta el 15 de enero.

La alcaldesa Claudia López afirmó que se retoma las medidas de cuidado para bajar la velocidad de contagios y evitar un fin de año amargo. “En las últimas dos semanas ha aumentado la velocidad de contagio, porque mucha gente está bajando la guardia. Hemos tratado de tener una enorme conciencia y acompañamiento a las familias y al comercio, pero no podemos relajarnos. Si no tomamos medidas adicionales, vamos a terminar pasando un fin de año amargo y no es eso lo que queremos”.

Toque de queda

El sábado, funcionarios de la Gobernación del Atlántico se reunieron con los mandatarios municipales para unificar e implementar medidas especiales durante las celebraciones de Navidad, fin y comienzo de año.

Como resultado del encuentro virtual y con base en las recomendaciones de la administración departamental, los alcaldes acordaron decretar toque de queda desde las 10 de la noche del 24 de diciembre hasta las 5 de la mañana del día 25 de diciembre.

Le puede interesar: Vuelve el pico y cédula a Bogotá hasta el 15 de enero

Según el consenso, la medida regirá nuevamente desde las 2 de la tarde del 25 de diciembre hasta las 5 de la mañana del 26 y de las 2 de la tarde del mismo 26 de diciembre hasta el 27 a las 5 de la mañana. Luego del 27 de diciembre a las 2 de la tarde hasta el lunes 28 de diciembre a las 5 de la mañana.

Para el 31 de diciembre se estipuló el toque de queda desde las 10 de la noche hasta el 1 de enero a las 5 de la mañana, posteriormente desde las 2 de la tarde del 1 de enero hasta las 5 de la mañana del 2 de enero, luego desde las 2 de la tarde del 2 de enero hasta las 5 de la mañana del 3 de enero y lo mismo se repite hasta el 4 de enero a las 5 de la mañana.

En Risaralda se implementarán ambas medidas: toque de queda y pico y cédula. Así lo anunció el sábado el gobernador Víctor Manuel Tamayo, quien declaró alerta roja en el departamento, precisando que la ocupación general hospitalaria en la mediana y alta complejidad es superior al 90% y las unidades de cuidados intensivos (UCI) del 92%.

En Cali, que está en alerta roja desde la semana pasada, la Alcaldía señaló que mientras dure esa declaratoria están prohibidos los trasnochones o madrugones comerciales.

Al respecto, la secretaria de Salud Pública, Miyerlandi Torres, dijo que en el decreto que declaró alerta roja en Cali es explícita la prohibición de trasnochones o madrugones por parte del comercio. "Eso nos puede generar aglomeraciones de la gente que quiere aprovechar los descuentos. Lo ideal es que si van a hacer descuentos sean todo el día, pero especialmente que se apliquen las rebajas en las compras por internet, para que el comprador no tenga que salir de su casa", enfatizó la funcionaria.

Sin embargo, la Gobernación del Valle, que está implementando en todo ese departamento la medida de pico y cédula, decidió el viernes excluir de ella a los restaurantes de la región.

La gobernadora Clara Luz Roldán anunció que se expidió un decreto aclaratorio, en el sentido de que los establecimientos gastronómicos solo deben acogerse al toque de queda estipulado de 11 de la noche a 5 de la mañana durante la temporada decembrina.

El miércoles, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sostuvo que no se descartan medidas de cara al final del año, teniendo en cuenta la preocupación ante las festividades que se avecinan, el porcentaje de seroprevalencia de la ciudad que se ubica en el 27% y la ocupación del 83% de camas en las UCI.

89.330 casos activos

Ayer el Ministerio de Salud reportó que el número de personas actualmente contagiadas por el Covid-19 es de 89.330 y el de pacientes recuperados es de 10.789, en tanto que se registraron 11.160 nuevos casos y fallecieron 207 enfermos.

Con esas cifras, en lo corrido de la pandemia el acumulado de recuperados es de 1.373.332 colombianos, en tanto que los casos totalizan 1.507.222 y los decesos 40.475.